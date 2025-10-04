ETV Bharat / state

नेता प्रतिपक्ष बने भूपेंद्र हुड्डा, नेटिफिकेशन जारी, आंकड़ों के जरिए सरकार पर साधा निशाना

भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर हमला बोला. अपराध, फसल खरीद और योजनाओं में धोखा देने के आरोप लगाए.

Bhupinder Hooda Leader of Opposition
Bhupinder Hooda Leader of Opposition (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 4, 2025 at 10:04 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतक: हरियाणा विधानसभा में अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष की कमान संभालेंगे. उन्हें 15वीं विधानसभा के लिए नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है. यह आदेश 3 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ है. हरियाणा विधानसभा सचिवालय की तरफ से इस बारे में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है. साथ ही, अधिसूचना की प्रति सभी विभागों को भेजी गई है. भूपेंद्र हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब एक बार फिर विपक्ष की भूमिका में सरकार से सीधा मुकाबला करेंगे.

एनसीआरबी आंकड़ों के जरिए सरकार पर हमला: शुक्रवार को रोहतक में अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि "संगठित अपराध के मामलों में हरियाणा देश में पहले नंबर पर पहुंच गया है. हत्या, फिरौती, लूट और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले 80 से ज्यादा गिरोह राज्य में सक्रिय हैं." उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में हरियाणा देशभर में चौथे स्थान पर है.

Bhupinder Hooda Leader of Opposition
नेता प्रतिपक्ष बने भूपेंद्र हुड्डा, नेटिफिकेशन जारी (Haryana Government)

फसलों की खरीद में किसानों से लूट का आरोप: भूपेंद्र हुड्डा ने राज्य की मंडियों में चल रही धान खरीद प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि "मंडियों में अव्यवस्था के चलते किसानों को गेट पास नहीं मिल पा रहे, क्योंकि पोर्टल पर वेरिफिकेशन नहीं हो रहा. अब तक करीब 7 लाख टन धान मंडियों में आ चुका है, लेकिन मात्र 1.49 लाख टन का ही उठान हुआ है. सरकारी एजेंसियां नमी का बहाना बनाकर खरीद से मना कर रही हैं या फिर 200 रुपये तक की कटौती कर रही हैं. किसानों को 300-400 रुपए प्रति क्विंटल कम दाम मिल रहे हैं, जबकि चुनाव में धान का रेट 3100 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया गया था."

महंगाई में MSP बढ़ोतरी को बताया ऊंट के मुंह में जीरा: नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "मौजूदा समय में महंगाई चरम पर है और सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में की गई बढ़ोतरी नाकाफी है." उन्होंने MSP में बढ़ोतरी को 'ऊंट के मुंह में जीरा' करार देते हुए मांग की कि धान, कपास और बाजरा पर किसानों को 200 से 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि "किसानों के साथ जो हो रहा है, वह मजाक से कम नहीं है. बीजेपी सरकार ने जितने वादे किए, उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ."

लाडो लक्ष्मी योजना पर भी उठाए सवाल: विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी धोखा देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान वादा किया गया था कि हर महिला को 2100 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे, लेकिन बाद में यह योजना केवल 20 लाख महिलाओं तक सीमित कर दी गई. अब तक सिर्फ 1 लाख 71 हजार महिलाओं का ही पंजीकरण हो पाया है, जबकि सरकार के पास पहले से आधार और फैमिली आईडी का पूरा डाटा मौजूद है. उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन की नई प्रक्रिया चलाकर सरकार जनता को गुमराह कर रही है.

ये भी पढ़ें- अमित शाह ने हरियाणा को दी ₹825 करोड़ की सौगात, कांग्रेस पर बोले- "पहले की सरकारों ने नौकरियों पर सूबे को बर्बाद, बदनाम किया"

ये भी पढ़ें- हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद से विदाई के बाद उदयभान की पीसी, गिनाई पार्टी की हार की वजहें, कैप्टन अजय यादव को दी सलाह

For All Latest Updates

TAGGED:

BHUPINDER HOODAHARYANA VIDHANSABHAHOODA ON HARYANA GOVERNMENTभूपेंद्र हुड्डाBHUPINDER HOODA ON CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.