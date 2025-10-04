ETV Bharat / state

नेता प्रतिपक्ष बने भूपेंद्र हुड्डा, नेटिफिकेशन जारी, आंकड़ों के जरिए सरकार पर साधा निशाना

रोहतक: हरियाणा विधानसभा में अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष की कमान संभालेंगे. उन्हें 15वीं विधानसभा के लिए नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है. यह आदेश 3 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ है. हरियाणा विधानसभा सचिवालय की तरफ से इस बारे में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है. साथ ही, अधिसूचना की प्रति सभी विभागों को भेजी गई है. भूपेंद्र हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब एक बार फिर विपक्ष की भूमिका में सरकार से सीधा मुकाबला करेंगे.

एनसीआरबी आंकड़ों के जरिए सरकार पर हमला: शुक्रवार को रोहतक में अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि "संगठित अपराध के मामलों में हरियाणा देश में पहले नंबर पर पहुंच गया है. हत्या, फिरौती, लूट और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले 80 से ज्यादा गिरोह राज्य में सक्रिय हैं." उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में हरियाणा देशभर में चौथे स्थान पर है.

नेता प्रतिपक्ष बने भूपेंद्र हुड्डा, नेटिफिकेशन जारी (Haryana Government)

फसलों की खरीद में किसानों से लूट का आरोप: भूपेंद्र हुड्डा ने राज्य की मंडियों में चल रही धान खरीद प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि "मंडियों में अव्यवस्था के चलते किसानों को गेट पास नहीं मिल पा रहे, क्योंकि पोर्टल पर वेरिफिकेशन नहीं हो रहा. अब तक करीब 7 लाख टन धान मंडियों में आ चुका है, लेकिन मात्र 1.49 लाख टन का ही उठान हुआ है. सरकारी एजेंसियां नमी का बहाना बनाकर खरीद से मना कर रही हैं या फिर 200 रुपये तक की कटौती कर रही हैं. किसानों को 300-400 रुपए प्रति क्विंटल कम दाम मिल रहे हैं, जबकि चुनाव में धान का रेट 3100 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया गया था."