भूपेश बघेल बोले बीजेपी चाहती है मैं शरणागत हो जाऊं, भाजपा बोली, " पूर्व सीएम का ये राजनीतिक शिगूफा" - BJP WANTS ME TO SURRENDER

बघेल के बयान पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि आना हैं तो आवेदन करें. ''गलत पार्टी में हैं अंतरआत्मा बोल रही होगी''.

BJP WANTS ME TO SURRENDER
पूर्व सीएम का ये राजनीतिक शिगूफा (ETV Bharat)
रायपुर: कांग्रेस पार्टी के महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी. भूपेश बघेल ने यह बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी उन पर दबाव बना रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं. उसके बाद उनके ऊपर जो भी आरोप हैं उससे उन्हें निजात मिल जाएगी. भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाने की राजनीति कर रही है. लेकिन उन्हें नहीं पता है की भूपेश बघेल के ऊपर उनका कोई भी दाव नहीं चलेगा. मैं भाजपा के दबाव में नहीं आने वाला हूं. भूपेश बघेल के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है.

''बीजेपी चाहती है शरणागत हो जाऊं'': दरअसल 11 अगस्त को भूपेश बघेल ने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर दबाव बना रही है. भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मैं शरणागत हो जाऊं. पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि अभी तक का भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है जिस भी नेता के ऊपर कोई आरोप लगा. अगर वह भारतीय जनता पार्टी में चला गया तो उसके ऊपर लगे सारे मामले खत्म हो गए हैं. हमसे भी वह यही चाह रहे हैं. वह चाहते हैं कि हम शरणागत हो जाएं. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता. मैं हेमंत बिस्वा शर्मा नही हूं.

''मैं हेमंत बिस्वा शर्मा नही हूं'': भूपेश बघेल के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए का कि ''कांग्रेस के लिए प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं भूपेश बघेल''. डिप्टी सीएम ने तो यहां तक कहा कि भूपेश बघेल पार्टी में अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं. आज उनकी हालत ऐसी हो गई है कि उनको अपनी ही पार्टी के भीतर अपनी प्रतिबद्धता दिखानी पड़ रही है. कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया के जरिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही है. उनकी ये हरकत ये बताती है कि उनका राजनीतिक स्तर कितना गिर गया है. भूपेश बघेल के लिए किसी भी तरह की कोई बात पार्टी में नहीं चल रही है''.

पार्टी में अगर वो आना चाहते हैं तो आवेदन करें. उनके आवेदन पर हमारा हाईकमान फैसला लेगा. भूपेश बघेल जी को भी पता चल गया है वह गलत पार्टी में हैं. उनकी अंतरआत्मा की आवाज अब उन्हें कह रही है वह गलत जगह पर हैं: संजय श्रीवास्तव, बीजेपी प्रदेश महामंत्री

भूपेश बघेल और कांग्रेस पर तंज: संजय श्रीवास्तव ने कहा कि भूपेश बघेल को कोई बुलावा नहीं भेजा गया है. वह सिर्फ अपनी राजनीति साधने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं. उनकी राजनीतिक पारी ही अब डूब रही है. उन्हें भविष्य अंधकार में दिख रहा है. इसलिए वे इस तरह का बयान दे रहे हैं. संजय श्रीवास्तव ने कहा कि जब उन्होंने यह बात कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उन पर दबाव बना रहे हैं और यह कह रहे हैं उन्हें भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए. ऐसे में मैं उनसे पूछ रहा हूं कि भाजपा के किस नेता ने उनसे बात किया. किसने उन्हें भाजपा में आने का निमंत्रण दिया है. इसका भी खुलासा वह सार्वजनिक मंच पर करें. संजय श्रीवास्तव ने कहा कि राजनीति साफ साफ दिखाई दे रही है. उनकी अंतरात्मा की आवाज अभी यह कह रही है वह पार्टी ही गलत है इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं.

सचिन पायलट ने क्या कहा था: छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने 24 जून को छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय में यह बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी डराने की राजनीति कर रही है. कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की ओर से लालच दिया जा रहा है. यह कहा जा रहा है कि उनके ऊपर जो केस है उसे हटा दिया जाएगा. जो लोग नहीं मान रहे हैं उन लोगों पर केस करने की बात कही जा रही है.

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने क्या कहा था: ईटीवी भारत द्वारा सचिन पायलट से यह पूछा गया था कि वैसे कौन से नेता हैं जिनको भाजपा ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने की बात कही थी. इसके जवाब में सचिन पायलट ने कहा था कि उसकी पूरी लिस्ट उनके पास है समय आने पर उसका जवाब दिया जाएगा. सचिन पायलट ने लिस्ट को सामने नहीं रखा जबकि अब भूपेश बघेल ने खुलासा किया है कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर दबाव बना रही है वह भाजपा में शामिल हो जाएं. 24 जून को सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी कार्यालय में बैठक की थी और उसमें कांग्रेस के अंदर खाने की लड़ाई भी सामने आई थी. जिसमें भूपेश बघेल ने अपनी पार्टी पर ही भाजपा सरकार पर हमलावर नही होने और सही ढंग से जनता के मुद्दे को नहीं उठाने का आरोप लगाया. उसके बाद सचिन पायलट ने यह बयान दिया था. कांग्रेस के खाते में जून के बाद से लेकर अगस्त वाली राजनीति तक भाजपा के डराने और भाजपा में शामिल होने वाली सियासत एक नई चर्चा को जन्म दे चुकी है.

वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा कहते हैं: भूपेश बघेल द्वारा भारतीय जनता पार्टी के बुलावे और भारतीय जनता पार्टी द्वारा भूपेश बघेल के आरोपों को निराधार बताने वाली राजनीति को लेकर वरिष्ठ राजनीतिक समीक्षक पत्रकार उचित शर्मा ने ईटीवी भारत से बात की. उचित शर्मा ने कहा कि यह सिर्फ शिगूफा छोड़ने वाली राजनीति है. इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है. भारतीय जनता पार्टी यह बेहतर तरीके से जानती है कि भूपेश बघेल डटकर लड़ने वाले नेता हैं. वह कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे. लेकिन भूपेश बघेल का यह बयान की भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर दबाव बना रही है यह राजनीतिक शिगूफे से ज्यादा कुछ नहीं है. लेकिन इसकी जरूरत क्या थी यह भूपेश बघेल ही जानें, क्योंकि इस तरह के बयान से कांग्रेस पार्टी की किरकिरी ही हो रही है.

