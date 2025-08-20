रायपुर: सीएम विष्णुदेव साय का मंत्रिमंडल अवैध है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने साय मंत्रिमंडल विस्तार पर रायपुर में यह बयान दिया. उन्होंने कहा कि 1 4 लोगों के मंत्रिमंडल के गठन की अधिसूचना कब जारी हुई. इसे सरकार स्पष्ट करें. उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में 13 मंत्री थे ,14वें मंत्री के लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से न तो अनुमति मिली, और ना ही कोई जवाब आया.

"हमें मंत्रियों की संख्या बढ़ाने की अनुमति नहीं मिली": बघेल ने याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश में जब 98 मंत्री थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने आदेश जारी कर मंत्रिमंडल की सीमा 15% तक तय की थी. अजीत जोगी सरकार में 26 और रमन सिंह सरकार में 17 मंत्री रहे, जबकि रमन सिंह के लंबे कार्यकाल में संख्या कभी नहीं बढ़ाई गई.बघेल ने बताया कि उन्होंने 28 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मंत्रिमंडल का आकार बढ़ाने की मांग की थी. लेकिन केंद्र से कोई जवाब नहीं मिला.

भूपेश बघेल का साय सरकार पर हमला (ETV BHARAT)

"हमने इससे जुड़ा प्रस्ताव विधानसभा में लाया था": भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान 8 जनवरी 2019 में मंत्रियों की संख्या 13 से 14 किए जाने के लिए विधेयक लाया था. उस चर्चा में भाजपा विधायक शामिल तो हुए, लेकिन उन्होंने चर्चा के दौरान बहिर्गमन कर दिया. उसके बाद प्रस्ताव को बहुमत के साथ पारित कर दिया गया. आज मंत्रिमंडल 14 का हो गया है.

अगर भारत सरकार से अनुमति मिली है तो पत्र सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? यदि अनुमति नहीं मिली है तो यह पूरा मंत्रिमंडल अवैधानिक है और गलत परंपरा की शुरुआत होगी- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम, छत्तीसगढ़

बीजेपी में बड़े नेताओं को किया जा रहा दरकिनार: भूपेश बघेल ने कहा कि सब कुछ अहमदाबाद से तय हो रहा है और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को अपमानित कर दरकिनार किया गया है. बघेल ने भाजपा के दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल को लेकर कहा कि उन्हें जबरन सियासी संन्यास की ओर धकेला जा रहा है. भूपेश बघेल यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि पिछले छह महीने से जिन नामों की चर्चा हो रही थी. वही नाम सामने आए और इस प्रक्रिया में सभी बड़े और वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया गया. उन्होंने सवाल खड़ा किया कि राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह, लता उसेंडी जैसे अनुभवी नेताओं को क्यों नजरअंदाज किया गया.

बीजेपी में जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, अगर उनमें आत्मसम्मान बचा है तो उन्हें पार्टी के अंदर या बाहर हिम्मत दिखाकर लड़ना चाहिए. जो विधायक मंत्री पद की रेस में थे, उनकी पूरी मेहनत और उम्मीदों पर पानी फिर गया- भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

भूपेश बघेल ने साय कैबिनेट के विस्तार को अवैधानिक बताया इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की दुखती रग पर भी हाथ रखने की कोशिश की है. अब देखना होगा कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है.