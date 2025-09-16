BHU का अजब खेल; 7 दिन क्लास कराई, फिर 19 का एडमिशन कर दिया निरस्त, छात्रों का साल बर्बाद!
BHU ने एडमिशन निरस्त करने का कारण, छात्रों का स्नातक में केमिस्ट्री न होना बताया है, नोटिस मिलने से अभ्यर्थी खासा नाराज.
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीजी के छात्रों का प्रवेश लेने और करीब एक सप्ताह तक क्लास कराने के बाद एडमिशन निरस्त कर दिया गया है. छात्रों को नोटिस भी दे दिया गया है. नाराज छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर के कुलपति को पत्र भी सौंपा है.
यह पूरा मामला जूलॉजी और बॉटनी विभाग का है. जहां पर पीजी में दाखिला लेने वाले 19 छात्रों के प्रवेश को निरस्त कर दिया गया है. एक तरफ जहां अपने प्रवेश निरस्त होने को लेकर के छात्र विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर छात्र विश्वविद्यालय की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं.
बता दें कि, जूलॉजी और बॉटनी में पीजी में प्रवेश लेने के लिए छात्रों को 2 साल केमिस्ट्री की पढ़ाई करनी है, लेकिन इन छात्रों का स्नातक में केमिस्ट्री न होने के कारण उनके प्रवेश को निरस्त कर दिया गया है. इसमें जूलॉजी और बॉटनी के कुल 19 अभ्यर्थी हैं. नोटिस मिलने से अभ्यर्थी खासा नाराज हैं.
उनका कहना है कि यदि इस तरीके का कोई नियम था और हम इस नियम पर खरे नहीं उतर रहे थे तो शुरुआती चरण में ही हमारे प्रवेश को निरस्त कर दिया जाता, जिससे हमारे पास दूसरे कॉलेज में दाखिला लेने का मौका तो था. लेकिन अब हमारे पास से वह मौका भी चला गया.
हमारा यह साल बर्बाद होता नजर आ रहा है. छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर के कुल सचिव और कुलपति को पत्र दिया है. छात्रों के पत्र के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने संबंधित विभागों को विद्यार्थियों के मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं.
छात्र नेता डॉ. मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि ये खेद का विषय है कि पिछले तीन वर्षों से प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता का गंभीर अभाव देखा जा रहा है. प्रवेश प्रक्रिया की जटिलता एवं अव्यवस्था के कारण प्रत्येक वर्ष लगभग 3000 से 4000 सीटें रिक्त रह जाती हैं.
इस बार भी एमएससी जूलॉजी एवं बॉटनी जैसे विषयों में प्रवेश के लिए निर्धारित योग्यता मानकों की घोर अनदेखी की गई है. इस प्रकार की अनियमितताएं न केवल योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है, बल्कि विश्वविद्यालय की गरिमा को भी ठेस पहुंचाती हैं.
छात्रों का कहना है कि इस प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए. वर्तमान केंद्रीय प्रवेश समिति को तत्काल भंग कर, विश्वविद्यालय स्तर पर एक स्वतंत्र एवं पारदर्शी प्रवेश एवं परीक्षा प्रणाली लागू की जाए, ताकि भविष्य में अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो.
