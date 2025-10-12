सेल्फ डिसिप्लिन में BHU शुरू करेगा शॉर्ट टर्म कोर्स; 3 नवंबर से शुरू होगी क्लास, ऐसे ले सकते हैं एडमिशन
भारत अध्ययन केंद्र की ओर से संचालित किया जाएगा कोर्स, अनुशासित जीवन जीने की दी जाएगी जानकारी.
वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्व अनुशासन और जागरूकता पर शॉर्ट टर्म कोर्स की शुरुआत होने जा रही है. यह कोर्स भारत अध्ययन केंद्र की ओर से संचालित किया जाएगा. इसमें परिसर के अलावा बाहर के भी छात्र और शिक्षक भाग ले सकेंगे. यह पाठ्यक्रम 15 दिवसीय होगा. इसमें सेल्फ अवेयरनेस व सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बताया जाएगा.
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत अध्ययन केंद्र की ओर से लगातार अलग-अलग तरीके के कैप्सूल कोर्स का संचालन किया जा रहा है. इसके साथ ही इच्छुक अभ्यर्थियों को वेद, पुराण, धर्म, आधुनिकता और अलग-अलग विषयों के बारे में जानकारी दी जा रही है. इसी क्रम में केंद्र के जरिए योग फॉर सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ अवेयरनेस कैप्सूल कोर्स शुरू किया जा रहा है. यह तीन नवबंर से 17 नवंबर तक चलेगा. इसमें कुल 24 सत्र होंगे. इसमें योग के साथ आत्मअनुशासन के बारे में बताया जाएगा.
3 नवंबर से शुरू होगी क्लास : कोर्स के बारे में भारत अध्ययन केंद्र के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी ने बताया कि इस कोर्स के माध्यम से अभ्यर्थियों को थ्योरी बताई जाएगी. वहीं योग क्रिया में ध्यान आसन प्राणायाम के माध्यम से प्रैक्टिकल कराकर उन्हें अनुशासित जीवन जीने के बारे में बताया जाएगा. कोर्स के पूरा होने के बाद अभ्यर्थियों में सर्टिफिकेट का वितरण किया जाएगा. उन्होंने बताया कि BHU के रेगुलर छात्र के अलावा बाहर के छात्र भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं. यह कक्षा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलेगी.15 दिन का पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है.
इतनी रहेगी फीस : प्रोफेसर ने बताया कि विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नाकोत्तर शोध के लिए सर्टिफिकेट डिप्लोमा एंड एडवांस्ड कोर्स चलाए जा रहे हैं. यह कोर्स 3 नवंबर से चलेगा. 1 नवंबर तक अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं. इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं.
BHU के रेगुलर छात्र और बाहर के छात्रों के लिए फीस 1500 है. वहीं शिक्षक शोध छात्र कामकाजी लोग सहित अन्य लोगों के लिए इस कैप्सूल कोर्स की फीस ₹3000 है. विदेशी और अप्रवासी छात्र भी इसमें भाग ले सकते हैं. हर दिन 1 घंटे का सत्र चलाया जाएगा, 12 थ्योरी व 12 प्रैक्टिकल की कक्षाएं चलेंगी.
