BHU में स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास; मेडिटेशन और आयुर्वेद के सहारे सुधर रही जीवन शैली - STRESS MANAGEMENT CLASS

स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास के लिए BHU की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. यह पूरी तरीके से नि:शुल्क प्रक्रिया है.

BHU में स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : September 3, 2025 at 10:17 AM IST

वाराणसी: स्टूडेंट के लाइफस्टाइल को आसान बनाने और उनकी काउंसलिंग के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने एक नई शुरुआत की है. इस शुरुआत के तहत भारत अध्ययन केंद्र में पहली बार स्टूडेंट के लिए मेडिटेशन और आयुर्वेदिक सिद्धांत पर काउंसलिंग की जा रही है. इसमें छात्रों को मेडिटेशन और आयुर्वेदिक नियमों के अनुरूप मानसिक रूप से स्वस्थ किया जा रहा है. इसके साथ ही उनकी जीवन शैली को संतुलित किया जा रहा है.

BHU की स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लास में कैसे ले सकते हैं एडमिशन: तनाव प्रबंधन को लेकर के बीएचयू में काउंसलिंग सेशन चल रहा है, जिसमें रजिस्ट्रेशन के जरिए विद्यार्थी, कर्मचारी और टीचर भाग ले सकते हैं. सोमवार से लेकर शुक्रवार तक प्रतिदिन यह मेडिटेशन सेशन चलाया जा रहा है.

BHU की स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लास में हिस्सा लेते छात्र. (Photo Credit; ETV Bharat)

इस परामर्श सेशन में भाग लेने के लिए BHU की वेबसाइट पर जाकर परामर्श रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना है. उस पर अपनी सारी डिटेल डालनी होगी. यह पूरी तरीके से नि:शुल्क प्रक्रिया है और कोई भी विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है. अब तक 62 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है.

मानसिक शांति के लिए शुरू हुई क्लास: BHU के भारत अध्ययन केंद्र में मानसिक शांति और बेहतर स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत काउंसलिंग की शुरुआत की गई है. सप्ताह हमें 5 दिन दो-दो घंटे का परामर्श छात्रों को दिया जाएगा. प्रत्येक दिन शाम 3:00 से 5:00 तक भारत अध्ययन केंद्र के चौथे तल पर विद्यार्थियों की क्लास चलेगी. जहां शास्त्रों के आधार पर उनका ध्यान लगाकर आत्मविश्वास बढ़ाया जा रहा है.

BHU की स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लास में हिस्सा लेते छात्र. (Photo Credit; ETV Bharat)

स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास में मेडिटेशन आयुर्वेद से हो रहा इलाज: कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर डॉ. गीता योगेश भट्ट बताती हैं कि भारत अध्ययन केंद्र की ओर से इस पहल को शुरू किया गया है. हमने एक शोध किया था, उसके तहत हमें यह पता चला कि विद्यार्थी अलग-अलग तरीके के स्ट्रेस से काफी परेशान रहते हैं.

यह स्ट्रेस उनका रहन-सहन, खान-पान, उनके तनाव और शारीरिक अस्वस्थता को और बढ़ा रहा है, जिसके बाद हमने इस परामर्श सेवा को शुरू करने का निर्णय लिया. हमारे यहां काउंसलिंग सेशन में भारतीय योग और आयुर्वेदिक सिद्धांतों के साथ-साथ मेडिटेशन को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य का नियम कैसे पालन करना है, यह बताया जा रहा है.

BHU के स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लास कोऑर्डिनेटर डॉ. गीता योगेश भट्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)

स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास की बढ़ी डिमांड: अभी एक सप्ताह हुए हैं. लेकिन, इसकी डिमांड देखने को मिल रही है. हम सभी अपने सेशन में योगासन, प्राणायाम और अन्य शारीरिक अभ्यासन से तनाव को दूर करते हैं. इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं.

पायलट प्रोजेक्ट में मिले अच्छे परिणाम: डॉ. गीता योगेश भट्ट बताती हैं कि इसके पहले हम हमारे यहां पढ़ने वाले छात्रों की योग क्लास में काउंसलिंग करते थे, जिसका रिजल्ट हमें काफी अच्छा देखने को मिला. हमारे पास ऐसे छात्रों के उदाहरण हैं जो गलत प्रवृत्ति में चले गए थे लेकिन, आज वह अपनी लाइफ में स्टेबल हैं और अच्छे मुकाम पर हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसे सभी छात्र, प्रोफेसर, कर्मचारी और विश्वविद्यालय के आवासीय लोगों के लिए शुरू किया है.

BHU की स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लास में हिस्सा लेते छात्र. (Photo Credit; ETV Bharat)

आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर होती है काउंसलिंग: डॉ. गीता योगेश भट्ट बताती हैं कि परामर्श सेवाओं में योग प्रेक्टिस, आयुर्वेदिक जीवन सिद्धांत, प्रेक्षा मेडिटेशन और लेश्या मेडिटेशन आदि पर काम किया जाता है. प्रेक्षा मेडिटेशन में आंतरिक शांति-आत्म जागरूकता, लेश्या मेडिटेशन में मानसिक अवस्था का ध्यान रखा जाता है.

इसके साथ ही स्वस्थ जीवनशैली को किस तरीके से अपने जीवन में उतारा, जाए इस पर भी काम किया जाता है. इससे न सिर्फ तनाव प्रबंधन में लाभ मिलेगा बल्कि विद्यार्थी व अन्य लोगों की जीवनशैली में बड़ा सुधार होगा. इस सुधार से जहां वह आत्म अनुशासन सीखेंगे तो वहीं उनके भविष्य के लिए भी यह लाभदायक होगा.

BHU का भारत अध्ययन केंद्र. (Photo Credit; ETV Bharat)

छात्रों के जीवन में आ रहा सकारात्मक बदलाव: परामर्श केंद्र में आने वाले छात्रों का कहना है कि करियर को लेकर के पारिवारिक समस्याएं व अन्य सामाजिक दिक्कतों की वजह से उन्हें बहुत तनाव होता है. लेकिन, परामर्श सेवा में आने से उन्हें लाभ मिल रहा है. यहां पर हमें अनुशासन स्वस्थ जीवन शैली को किस तरीके से रखना है. यह आयुर्वेदिक सिद्धांत और योग के माध्यम से बताया जाता है. इससे हमें एक अलग ऊर्जा की अनुभूति होती है.

एक अन्य छात्र का कहना है कि वह पहले भी भारत अध्ययन केंद्र में आकर के अपनी काउंसलिंग करा चुके हैं. काउंसलिंग करने से उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए. वह बहुत सारी नकारात्मक परिस्थितियों में चले गए थे. लेकिन, आज ब्रह्मचर्य का पालन करने के साथ उनकी जीवनशैली न सिर्फ अनुशासित है, बल्कि वह शिक्षण में भी अच्छा कार्य कर रहे हैं. छात्रों का कहना है कि काउंसलिंग सेशन में हिस्सा लेने से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है.

