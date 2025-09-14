BHU के वैज्ञानिक ने 15 साल में तैयार की मटर की नई ब्रीड; 114 दिन में तैयार होगी फसल, 24 कुंतल प्रति हेक्टेयर का होता है उत्पादन
मटर की नई प्रजाति का नाम एचयूटीपी 1705 रखा गया. कृषि विज्ञान संस्थान के जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग की ओर से किया गया शोध.
वाराणसी : जिले के काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में दलहनी फसलों के मामले में एक बड़ी सफलता हासिल की गई है. वैज्ञानिकों ने मटर की एक नई प्रजाति को तैयार किया है, जो न सिर्फ उत्पादन में बेहतर है, बल्कि इसमें प्रोटीन की क्षमता भी ज्यादा है. यह शोध बीएचयू के कृषि विज्ञान संस्थान के जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग की ओर से किया गया है, जिसमें मटर की नई प्रजाति एचयूटीपी 1705 को तैयार किया गया है.
बता दें कि, यह नई प्रजाति सामान्य मटर की प्रजाति से खास और अच्छी है. इसे 15 वर्षों में तैयार किया गया है. सामान्य प्रजाति से प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग 6 से 8 फीसदी ज्यादा है. इसके दाने भी बड़े होते हैं. इस मटर का उत्पादन विभाग के डॉक्टर अनिल कुमार सिंह की टीम में किया है. उन्होंने बताया कि इसे तैयार करने में 15 साल लगे हैं. इसका नाम HUTP 1705 रखा गया है, बाद में इसका नाम सामान्य कुछ रखा जाएगा.
'114 से 124 दिन में तैयार होगी फसल' : उन्होंने बताया कि यह सामान्य मटर के प्रजातियों से बिल्कुल अलग है. यह 114 से 124 दिन में तैयार हो जाता है, जबकि सामान्य मटर के अन्य प्रजातियां 145 दिन लेती हैं. इसमें 20 से 24 कुंतल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन होता है जो सामान्य किस्म 6 से 8 फीसदी ज्यादा है. उन्होंने बताया कि इसका निर्माण मालवीय मटर 15 और उषा प्रभात के संकरण से इसे तैयार किया गया है.
तीन वर्षों तक किया गया परीक्षण : 2010 में इसे तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई. इन दोनों प्रजातियों के जो अच्छे गुण थे उनको लेकर इस प्रजाति को बनाया गया. 10 साल में इसे तैयार किया गया और बीते 4 साल में इसका परीक्षण हुआ. पहले साल देश की कुल 32 केंद्रों पर इसका परीक्षण किया गया और उसके बाद प्रदेश के 9 केंद्रों पर तीन वर्षों तक परीक्षण किया गया और इसके सफल होने के बाद इसका अनुमोदन किया गया है.
'125 सेमी ऊंचा होता है पौधा' : उन्होंने बताया कि इसकी बात करें तो यह पीली मटर की लंबी प्रजाति के तहत आती है. इसकी ऊंचाई लगभग 125 सेंटीमीटर होती है. इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसका पौधा बहुत अलग किस्म का होता है. इसमें पत्तियां ही नहीं होतीं, लेकिन इस प्रजाति में उपज ज्यादा होती है. इस मटर में पतली छल्ले जैसी आकृति होती है, जिससे उसको बहुत लाभ होता है. इससे पौधा झुकता नहीं है.
'कम पानी में भी उपज ज्यादा' : उन्होंने बताया कि इसे लगाने का रवि सीजन होता है, जो 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक होता है. इस पर माघू या अलग तरीके के जो सुरंग बनाने वाले कीट हैं, उनसे नुकसान की संभावना कम होती है और इसके साथ ही यह हाई टेंपरेचर का भी सहन कर सकता है, क्योंकि जब इसकी फलियां लगती हैं तो यह मार्च से अप्रैल का समय होता है, उस समय तापमान ज्यादा होता है. कई बार यह कली खराब हो जाती है, लेकिन इस प्रजाति में ऐसा नहीं है यह ताप रोधी है. उस मौसम में भी इसमें उपज की कमी नहीं आएगी, इसलिए इसके भविष्य के संभावनाएं ज्यादा दिखती हैं. यह जो बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं, जहां कम पानी है, वहां पर भी उसकी खेती अच्छी है और वहां इसका फैलाव होगा.
अगले वर्ष से किसानों के लिए होगा उपलब्ध : इस बारे में विभाग के विभाग का अध्यक्ष प्रोफेसर श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि, इसे देश के विभिन्न राज्यों में मौजूद 32 अनुसंधान केंद्रों में परखा गया है. जिसमें वाराणसी, अयोध्या, कानपुर, बंगाल, लुधियाना, रांची, रायपुर, जबलपुर इत्यादि जगह शामिल हैं. इसके साथ ही कृषि विभाग की तरफ से यूपी में तीन साल तक अलग-अलग केंद्रों पर इसका परीक्षण किया गया. दोनों परीक्षण के दौरान इसके बीज और इसके परिणाम बेहतर मिले, इसके बाद अब इसे हरी झंडी दिखा दी गई है और यह किसानों के लिए अगले सीजन से बाजार में उपलब्ध होगा. इसके जरिए न सिर्फ अपनी उपज बढ़ा सकेंगे, बल्कि इससे वह मुनाफा भी कमा सकेंगे.
