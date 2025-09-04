गोरखपुर/वाराणसीः शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष जारी की जाने वाली शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता रैंकिंग एनआईआरएफ (नेशनल इंस्टी्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क) द्वारा जारी 2025 की रैंकिंग में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इतिहास रचा है. विश्वविद्यालय को NIRF 2025 रैंकिंग में पांच श्रेणियों में देश के शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल किया गया है. वहीं, वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय को ओवरऑल रैंकिंग में 10 वां स्थान मिला है.

इंजीनियरिंग श्रेणी में बीएचयू को 10वां स्थानः केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को नई दिल्ली में देश के टॉप विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की है. जिसमें BHU को 2024 में 11वें स्थान की तुलना में एक पायदान ऊपर चढ़कर ओवरऑल श्रेणी में 10वां स्थान हासिल किया है. मेडिकल श्रेणी में विश्वविद्यालय को छठा स्थान मिला है. BHU डेंटल श्रेणी में 2024 की तुलना में 2 स्तर ऊपर चढ़कर 2025 में देश का 15वां सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना है. कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में विश्वविद्यालय ने सफलतापूर्वक चौथा स्थान बनाए रखा है. कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि हालांकि विश्वविद्यालय ने अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन हमें इसी से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि और बेहतर करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए. इसी क्रम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने एक बार फिर NIRF 2025 की इंजीनियरिंग श्रेणी में 10वां स्थान प्राप्त किया है, जो पिछले वर्ष के समान है. IIT BHU के निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा, ने कहा -“यह सम्मान संस्थान की निरंतर शैक्षणिक और अनुसंधान उत्कृष्टता का प्रमाण है. इंजीनियरिंग श्रेणी में 10वां स्थान बनाए रखते हुए अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में पहुंचना गर्व का विषय है.

एमएमटीयू को ओवरऑल श्रेणी 99वीं रैंकः वहीं, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने ओवरऑल श्रेणी देश में 99वीं रैंक, इंजीनियरिंग श्रेणी 60वीं, विश्वविद्यालय श्रेणी में 68वीं, मैनेजमेंट श्रेणी में 83वीं और राज्य विश्वविद्यालय श्रेणी में 23वीं रैंक मिली है. इंजीनियरिंग श्रेणी में उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में मात्र एमएमएमयूटी ही 60वीं रैंक के साथ शीर्ष 100 में शामिल है. इसके अलावा कोई अन्य राज्य विश्वविद्यालय शीर्ष 100 में नहीं है.

पिछले साल की तुलना में सुधारः विश्वविद्यालय की जनसंपर्क अधिकारी डॉ. अभिजीत मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2024 की NIRF रैंकिंग में विश्वविद्यालय को इंजीनियरिंग श्रेणी में देश भर में 84वां स्थान, विश्वविद्यालय श्रेणी में देश भर में 94वां स्थान, सरकारी राज्य विश्वविद्यालय श्रेणी में देश भर में 40वां स्थान प्राप्त हुआ था. पिछले वर्ष विश्वविद्यालय को तीन श्रेणियों क्रमशः इंजीनियरिंग, विश्वविद्यालय, एवं सरकारी राज्य विश्वविद्यालय में ही शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त हुआ था. जबकि इस वर्ष दो अन्य श्रेणियों ओवरऑल श्रेणी और मैनेजमेंट श्रेणी में भी शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त हुआ है. साथ ही वर्ष 2024 के मुकाबले इस वर्ष तीनों श्रेणियों में रैंकिंग के सुधार भी हुआ है. वर्ष 2024 इंजीनियरिंग श्रेणी में 84 वां स्थान प्राप्त हुआ था. जबकि इस वर्ष 60वां स्थान मिला है. इसी प्रकार, विश्वविद्यालय श्रेणी में वर्ष 2024 में 94वां स्थान मिला था जबकि इस वर्ष 68वीं रैंक मिली है. सरकारी राज्य विश्वविद्यालय श्रेणी में विश्वविद्यालय का 2024 में 40वाँ स्थान था जबकि 2025 में 23वां स्थान है.

रैंकिग किस आधार पर मिलती हैः विश्वविद्यालय के आईक्यूएसी निदेशक प्रोफेसर वीएल गोले ने बताया कि एनआईआरएफ द्वारा विभिन्न मानकों जैसे कि छात्र छात्राओं की संख्या, छात्र शिक्षक अनुपात, संसाधनों की उपलब्धता एवं सदुपयोग, शिक्षकों एवं शोध छात्रों द्वारा प्रकाशित किए जा रहे शोध की संख्या एवम् गुणवत्ता, पेटेंट, छात्रों की प्लेसमेंट, परीक्षा का स्तर, अन्य राज्यों/ राष्ट्रों के छात्रों, महिलाओं, और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व आदि मानकों पर किसी भी संस्थान को परखा जाता है. इन मानकों में प्रदर्शन के आधार पर संस्थाओं को अंक प्रदान किए जाते हैं और सभी संस्थान को मिले अंकों के आधार पर रैंकिंग की जाती है. कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने सभी शिक्षकों, छात्र छात्राओं, कर्मचारियों, एवम पुरातन छात्रों को बधाई दी.

