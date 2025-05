ETV Bharat / state

बनारस में कोरोना की एंट्री; BHU के डॉक्टर और 2 कर्मचारी में मिला संक्रमण, तीनों को किया गया आइसोलेट - CORONA IN UP

बनारस में कोरोना की एंट्री. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

Published : May 28, 2025 at 1:07 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 1:23 PM IST

वाराणसी: बनारस में कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री हो गई है. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आईएमएस के माइक्रोलॉजी विभाग के एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर और विभाग के दो कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद पूरे शहर में अलर्ट जारी किया गया है. फिलहाल तीनों लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है. जिले में एक साथ तीन केस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है. आईएमएस BHU के माइक्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर और कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं. बनारस में कोरोना के नए वेरिएंट NB.1.8.1. का पहला केस मिलने के साथ ही BHU के डॉक्टर और सभी कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही पॉजिटिव मिले संक्रमितों को आइसोलेट कर उनका इलाज किया जा रहा है. इस बारे में माइक्रोलॉजी विभाग के डॉ. गोपाल नाथ ने बताया कि यदि वर्तमान समय में किसी भी व्यक्ति को वायरल फीवर, सर्दी, खांसी और जुकाम के साथ सांस फूलने की शिकायत हो रही है, तो तुरंत ही जाकर डॉक्टर से इलाज कराएं. इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर कोविड का भी टेस्ट कराएं, जिससे समय रहते ही संक्रमण का पता चल सके और लोग सुरक्षित रहें.

