भोरमदेव शक्कर कारखाना के नियमित अधिकारी कर्मचारियों की तीन दिवसीय टूल डाउन हड़ताल

शक्कर कारखाने में कर्मचारियों के आंदोलन से पूरा काम ठप हो गया है.

Bhoramdev Sugar Factory Strike
कवर्धा शक्कर फैक्ट्री में हड़ताल (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 11, 2025 at 10:17 AM IST

Updated : September 11, 2025 at 10:26 AM IST

कवर्धा: भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने में कर्मचारियों की नाराजगी एक बार फिर खुलकर सामने आई है. इस बार अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर सभी नियमित अधिकारी और कर्मचारी संघ ने तीन दिन का टूल डाउन हड़ताल शुरू कर दिया है. आंदोलन में कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक, इंजीनियर, केमिस्ट और तकनीकी टीम सहित सभी विभागों के कर्मचारी शामिल हैं, जिसके चलते कारखाने का पूरा कामकाज ठप हो गया है.

भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने में हड़ताल: कर्मचारियों अधिकारियों का कहना है कि वे ग्रेच्युटी, क्रमोन्नति और डीए (महंगाई भत्ता) की मांग को लेकर पिछले ढाई वर्षों से लगातार प्रबंधन से गुहार लगा रहे हैं. बावजूद इसके अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई. हड़ताली कर्मचारियों का आरोप है कि लगातार अनदेखी के कारण वे आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं, और इसी मजबूरी में उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा.

भोरमदेव शक्कर कारखाना के कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष नरेंद्र सिन्हा ने बताया "साल 2023 के बाद से अब तक उन्हें महंगाई भत्ता नहीं मिला है. 2 बार की पदोन्नति बाकी है जबकि हर दस साल में पदोन्नति किया जाना चाहिए, जो बीस साल होने के बाद भी नहीं दिया गया है. हर वर्ष दो चार कर्मचारी अधिकारी रिटायर हो रहे हैं लेकिन ग्रेच्युटी भी नहीं दी गई. यही तीन प्रमुख मांगे हैं. "

कवर्धा शक्कर फैक्ट्री में हड़ताल (ETV Bharat Chhattisgarh)

अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी: प्रदर्शनकारी कर्मचारियों अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि तीन दिन में उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे. बता दें कि फैक्ट्री में इस समय मेंटनेंस का कार्य चल रहा है. कुछ दिनों बाद गन्ने की पेराई चालू हो जाएगी. सत्र शुरू होने से पहले कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो इससे कारखाने के उत्पादन पर भी गंभीर असर पड़ेगा.

आपको बता दें की शक्कर कारखाना में गन्ने की कम आवक से कारखाना नुकसान में चल रहा है. अगर शासन प्रशासन इन कर्मचारियों की मांग पर गंभीर विचार नहीं करती है तो पेराई सीजन में इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा और शासन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

