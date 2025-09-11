ETV Bharat / state

भोरमदेव शक्कर कारखाना के नियमित अधिकारी कर्मचारियों की तीन दिवसीय टूल डाउन हड़ताल

कवर्धा शक्कर फैक्ट्री में हड़ताल ( ETV Bharat Chhattisgarh )

Published : September 11, 2025 at 10:17 AM IST | Updated : September 11, 2025 at 10:26 AM IST

कवर्धा: भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने में कर्मचारियों की नाराजगी एक बार फिर खुलकर सामने आई है. इस बार अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर सभी नियमित अधिकारी और कर्मचारी संघ ने तीन दिन का टूल डाउन हड़ताल शुरू कर दिया है. आंदोलन में कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक, इंजीनियर, केमिस्ट और तकनीकी टीम सहित सभी विभागों के कर्मचारी शामिल हैं, जिसके चलते कारखाने का पूरा कामकाज ठप हो गया है. भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने में हड़ताल: कर्मचारियों अधिकारियों का कहना है कि वे ग्रेच्युटी, क्रमोन्नति और डीए (महंगाई भत्ता) की मांग को लेकर पिछले ढाई वर्षों से लगातार प्रबंधन से गुहार लगा रहे हैं. बावजूद इसके अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई. हड़ताली कर्मचारियों का आरोप है कि लगातार अनदेखी के कारण वे आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं, और इसी मजबूरी में उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा. कवर्धा शक्कर फैक्ट्री में हड़ताल (ETV Bharat Chhattisgarh)

