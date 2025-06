ETV Bharat / state

भोपाल का दैविक मचाएगा धमाल, 'कालीधर लापता' के प्रमोशन में पहुंचे अभिषेक बच्चन - ACTOR ABHISHEK BACHCHAN

कालीधर लापता का प्रमोशन करते अभिनेता अभिषेक बच्चन और बाल कलाकार दैविक ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 26, 2025 at 10:46 AM IST | Updated : June 26, 2025 at 10:52 AM IST 3 Min Read

भोपाल: बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन की आगामी फिल्म "कालीधर लापता" में भोपाल का दैविक बाघेला भी मुख्य भूमिका में दिखाई देगा. अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए फिल्म एक्टर अभिषेक बच्चन, बाल कलाकार दैविक के साथ भोपाल पहुंचे. इस दौरान भोपाल के बाल कलाकार की तारीफ करते हुए अभिषेक बच्चन ने कहा कि मुझे बुरा लगता है जब दैविक को कोई चाइल्ड आर्टिस्ट कहता है. यह बहुत ही समझदार आर्टिस्ट है. इस फिल्म का असली स्टार दैविक है. मेरी कास्टिंग फिल्म में दैविक के बाद ही हुई. दैविक 3 साल की उम्र से एक्टिंग कर रहा है. फिल्म की भोपाल में हुई 15 दिन शूटिंग फिल्म "कालीधर लापता" को लेकर अभिषेक बच्चन ने कहा कि साउथ की डायरेक्टर मधुमिता ने जब फिल्म कालीधर लापता की कहानी सुनाई तो इसकी थीम से लगाव सा हो गया. फिल्म की शूट शुरू होने से पहले फिल्म के लिए 15 से 20 दिन तैयारी की. फिल्म के रीमेके किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब कोई फिल्म दिल को छू लेने वाली हो तो फिल्मकार उसी कहानी को फिर अपने नजरिए से कहने की कोशिश करता है. इस फिल्म की शूटिंग करीबन 15 दिन भोपाल में हुई है. स्क्रीन पर मां को देख इमोशनल हो जाता हूं प्रमोशन के दौरान एक्टर अभिषेक बच्चने कहा कि जीवन जीने का नजरिया हो या फिर एक्टिंग या फिर कुछ और सब कुछ अपने पिता अमिताभ बच्चन से ही सीखा है. वे सभी डिपार्टमेंट में काबिलेतारीफ हैं. ऐसा उदाहरण घर पर होना मेरे लिए सबसे बड़ी बात है. उन्होंने हमेशा मुझे एक दोस्त की तरह ही ट्रीट किया है.

जीभ से अद्भुत पेटिंग! 5 मिनट में बना दिया बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का पोट्रेट जब अभिषेक बच्चन से पूछा गया कि आपको किन कलाकारों के साथ काम करके अच्छा लगा तो उन्होंने कहा कि ऐसे दोनों ही कलाकार मेरे घर में हैं. पहले बिग बी और दूसरी ऐश्वर्या से शादी कर ली. पापा को एक कलाकार के तौर पर स्क्रीन पर देखकर अच्छा लगता है, लेकिन जब भी मां को स्क्रीन पर इमोशनल देखता हूं तो मैं भी मायूस हो जाता हूं. एक्टर का वर्सेटाइल होना जरूरी अभिषेक बच्चन ने कहा कि एक्टर को वर्सेटाइल होना चाहिए. मैं भी हमेशा नए और अलग-अलग तरह की भूमिकाएं निभाने की कोशिश करता रहता हूं. यदि किसी फिल्म की कहानी दिल को छूने वाली है, तो उसे जरूर करता हूं. अपने को-स्टार को लेकर उन्होंने कहा कि यह तय करना डायरेक्टर का काम होता है. मेरा काम अपने किरदार को बेहतर तरीके से निभाने का होता है. फिल्म की कहानी आम लोगों को काफी कनेक्ट करने वाली, दर्शक को पसंद आएगी फिल्म डायरेक्टर मधुमिता ने कहा कि फिल्म की कहानी आम लोगों को काफी कनेक्ट करने वाली है. जब कोई व्यक्ति अपने घर-परिवार के लिए अपना पूरा समर्पण दे और एक दिन उसे पता चले कि उसका सभी लोग फायदा उठा रहे हैं तब वह अपना जीवन अपने हिसाब से जीने के बारे में सोचता है. जहां एक बच्चा उसका दोस्त बन जाता है. वह बच्चा उसे उसके जीवन के मायने समझाता है.

