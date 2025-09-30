ETV Bharat / state

जब GEN Z ने जिए किरदार, AI से निकल मंच पर ऐसे उतरी रामलीला

हनुमान का चरित्र निभा रहे तन्मय अम्बाडकर कहते हैं, "जेन जी के साथ दिक्कत ये है कि हमने माइथोलॉजी को उस तरह से समझा नहीं कभी और हम उससे कनेक्ट भी नहीं रहे. हम तो बॉलीवुड स्टार्स को देखते हैं, लेकिन जब मैं हनुमान जी का चरित्र कर रहा हूं तो बहुत कुछ सीख रहा हूं. ये सीखा कि जिंदगी सिर्फ रफ्तार का नाम नहीं है. असल सबक जीवन में मिलते हैं, गेमिंग की जीत हार से बहुत बड़ी होती है जीवन की जीत हार. वो आपको हार के भी जीतना सिखाती है."

जिस पीढ़ी को जेन जी से नवाजा गया हो. सोशल मीडिया के दौर की पीढ़ी जिसके लिए कहा जाता है कि वो डिजीटल नेटिव हैं. जिस पीढ़ी का पूरा जीवन एक क्लिक पर हो. उस पीढ़ी को रामायण के एक-एक किरदार के साथ मंच पर जीवंत होते देखना. रामायण के एक-एक प्रसंग की प्रस्तुति उन हाथों में थी, जो उस पीढ़ी से भी नहीं है, जो रामायण को दूरदर्शन पर देखते हुए बड़ी हुई थी. जेन जी के लिए रामायण के पौराणिक किरदारों को निभाना मुश्किल था या आसान.

रामलीला के तौर पर ही लौटी है. खास बात ये है कि इस बार पौराणिक कथाओं के किरदार को जीने वाले जेन जी हैं. इंटरनेट के दौर की वो पीढ़ी जिसने भगवान राम और हनुमान के भी एआई वर्जन ही देखे थे.

भोपाल: केवल दूरदर्शन के दौर में जिस रामायण को देखने के लिए सड़कों पर कर्फ्यू लग जाया करता था. उस रामायण के प्रसंगों को आखिरी बार रामलीला के मंचन के तौर पर आपने कब देखा था. क्या रामलीला अब भी आपकी ऊंगली थामके आपको उस बचपन में ले जाती है, जहां घर से बिछाने की दरी लिए आप जाते थे. रावण के अट्टाहास पर डर जाते थे. दौर लौटता नहीं पर रामायण लौटी है.

थियेटर से रामलीला तक का सफर तय करके आए राहुल सिंह पहली बार रामालीला में किरदार निभा रहे हैं. कुछ पूछने से पहले संवाद से बात की शुरुआत करते हैं. सूर्पणखा की नाक कट गई और भाई सो रहा है. मैंने भाई होने का धर्म निभाया, उसकी पत्नी का अपहरण कर ले आया..फिर कहते हैं, रावण को बुराई का प्रतीक बना दिया गया, लेकिन रावण की खूबिया भी तो देखिए. अगर वो देखी जाएं तो उसकी भी कुछ इच्छाएं थी.

रामलीला का मंचन (ETV Bharat)

मुझे एक संवाद उनका बहुत पसंद है, खारे पानी को उलींचकर उसमें मीठा पानी डाल दूं. स्वर्ग तक सीढ़ियां लगा दूं. आसमान को निष्कलंक कर दूं. वो कोई भी इच्छा रावण की पूरी नहीं हुई. फिर जो इच्छा की वो ऐसी कि जो उनके सर्वनाश का कारण बन गई. राहुल ने पहली बार रावण का किरदार किया है. कहते हैं, ये अनुभव ही अलग है. थियेटर में भी अभिनय है, इसमे भी है लेकिन यहां हर प्रसंग हर संवाद एक शिक्षा की तरह होता है."

रामायण का किरदार निभाते जेन जी (ETV Bharat)

सीता जी के चरित्र को निभाने में अपने भीतर बदलाव किए

प्रियंका शर्मा रामलीला में सीता का चरित्र निभा रही हैं. उन्हें ये कहने में कोई संकोच नहीं होता कि इस चरित्र को निभाने के लिए उन्हें खुद में बहुत से बदलाव करने पड़े. वे कहती हैं, सीताजी बहुत शालीन विनम्र शांत हैं. हम वैसे नहीं हैं. अपने जीवन में तो वो ठहराव वो शांति चेहरे पर लाना बहुत मुश्किल होता है. प्रियंका कहती है, मैंने अपने भीतर बहुत से बदलाव किए हैं. खुद को शांत किया और जो एग्रेशन था, उसको कम किया. जिससे सीता जी का चरित्र बेहतर तरीके से निभा सकूं.

रामलीला का मंचन (ETV Bharat)

एक लड़ाई राम के भीतर चलती है, वो किसी ने नहीं देखी

राम की भूमिका निभा रहे शरद शुक्ला वनवास के दौरान के राम की भूमिका को कर रहे हैं. ये करते हुए उस संघर्ष को देखते हैं, जो राम ने जीया. वे कहते हैं , मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कैसे हर संघर्ष को वे हंसते हुए स्वीकार करते है. हम छोटे-छोटे संघर्ष में हार मान लेते हैं. मैंने भगवान राम का किरदार निभाते हुए यही सीखा कि कितना कुछ सीखने की जरुरत है.

भगवान शिव की अराधना करता रावण (ETV Bharat)

मुश्किल से मुश्किल समय हो राम अपना मनोबल नहीं गिरने देते. व्यथित होते भी हैं, तो ये दंव्द उनके भीतर चलता है. वो उनके आस पास किसी को भी प्रभावित नहीं करता. वे कहते हैं एक लड़ाई लगातार राम के भीतर चलती है, उसे कोई नहीं देख पाता.

परंपरा के अनुसार भोपाल में सजी अंतर्राष्ट्रीय रामलीला

जेन जी भी रामलीला को जान पाए. अपने पौराणिक किरदारों को समझें उनकी शिक्षा पाए इस कनेक्ट को बनाए रखने के लिए राजधानी भोपाल के रवीन्द्र भावन में रामलीला का आयोजन किया गया था. अंतर्राष्ट्रीय रामलीला में हर दिन रामायण से जुड़े कुछ खास प्रसंग मंचित किए गए. आखिरी दिन कुंभकर्ण मेघनाथ और रावण के वध का मंचन किया गया.