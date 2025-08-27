भोपाल : मध्य प्रदेश में महिलाएं शराब उतनी नहीं पीती, जितनी तादाद में गुटखा खाती हैं. खास बात ये है कि तंबाकू गुटखा खाने वाली महिलाओं का प्रतिशत शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है. जिस समय पूरे मध्य प्रदेश की सियासत में महिलाओं के ज्यादा शराब पीने के बयान पर बवाल मचा हुआ है.

ऐसे में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट पर गौर डालें तो पता चलता है कि मध्यप्रदेश में तंबाकू वाला गुटखे की शौकीन महिलाओं की तादाद ज्यादा है. तंबाकू वाला गुटखा खाने वालों में 2.1 प्रतिशत महिलाएं शहरी हैं तो 3.3 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं हैं.

क्या कहती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि अब भी महिलाओं के बीच व्यसन के अलग-अलग तरीकों को देखें तो पहले नंबर पर तंबाकू का सेवन है. खास ये भी है कि शहरी इलाकों से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में महिलाएं तंबाकू खाती हैं. 2019-21 के बीच तैयार हुई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे प्रदेश में 03 फीसदी महिलाएं गुटखा खाती हैं या तंबाकू वाला पान मसाला खाती हैं.

इनमें ग्रामीण महिलाएं शहरी महिलाओं से आगे हैं. जबकि सिगरेट पीने के मामले में शहरी महिलाओं का प्रतिशत 0.1 प्रतिशत है. ग्रामीण इलाकों में ये शून्य पर है. तंबाकू वाले पान खाने में भी महिलाओं का प्रतिशत 0.5 है. इनमें 0.4 शहरी और 0.6 ग्रामीण इलाकों में है.

ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के बीच खपत ज्यादा

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की दो रिपोर्ट का आकलन करें तो एनएफएचएस -4 और एनएफएचएस -5 का अंतर ये बताता है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के शराब पीने का प्रतिशत बढ़ा है. एनएफएचएस-4 की रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में 0.7 प्रतिशत महिलाएं ही शराब पीती थी. जबकि ग्रामीण इलाकों में इनकी संख्या एक प्रतिशत से ज्यादा रही. जबकि पांचवीं रिपोर्ट में शहरी इलाकों में ये संख्या घटकर 0.6 हो गई, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये संख्या बढ़कर 2.1 प्रतिशत पर पहुंच गई.

सर्वे का आधार क्या है, किस एज ग्रुप को शामिल किया

इस सर्वे में 15 से लेकर 49 वर्ष तक के स्त्री-पुरुष शामिल किए गए हैं. उनका आकलन किया गया है कि कितना तंबाकू-गुटका, शराब, बीड़ी-सिगरेट का सेवन करते हैं. 24 घंटे में वे कितनी सिगरेट पीते हैं, कितना गुटखा खाते हैं और किस तादाद में शराब पीते हैं.

गुटखा-तंबाकू चबाने में नंबर एक पर मध्यप्रदेश

आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में सबसे ज्यादा तंबाकू गुटखा मध्यप्रदेश में खाया जाता है. यहां के निवासी अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा इसी पर खर्च करते हैं. औसत ये बताता है कि एक साल में एक व्यक्ति 735 रुपए गुटखा तंबाकू खरीदने में खर्च कर देता है. ग्रामीण इस मामले में शहरियों से दो कदम आगे हैं. वहां ये खर्च 792 है. मध्यप्रदेश की आठ करोड़ की आबादी 65 सौ करोड़ गुटखे पाउच पर उड़ा रहे हैं.

गुटखा खाने में आगे और इलाज कराने में पीछे

गौर करने वाली बात ये है कि तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों को लेकर उतनी जागरुकता नहीं है. इसके दुष्प्रभाव को दिखाने की बात हो तो मुंह की स्क्रीनिंग से बचते हैं. मध्य प्रदेश के महिला-पुरुष. ये सर्वे की ही रिपोर्ट है कि केवल 0.7 फीसदी महिलाएं ही हैं, जो अपना ओरल टेस्ट करवाते हैं. पुरुष फिर भी जागरूक हैं, उनका प्रतिशत एक है. इसमें शुरुआत ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से होती है और आगे चलकर ये कैंसर में तब्दील हो जाता है.

मध्य प्रदेश के लोगों के मुंह में गुटखा और शराब पर सियासत

मध्य प्रदेश के लोग भरपूर तंबाकू वाला गुटखा खाते हैं लेकिन सियासत में बवाल मचा महिलाओं के शराब के सेवन को लेकर. असल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ये बयान दिया "देश में मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं." उसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "जीतू पटवारी को अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए." वहीं बीजेपी की महिला सांसद, विधायक, मंत्रियों ने भी जीतू पटवारी के बयान की निंदा की.

अर्चना चिटनिस ने बताया महिलाओं का घोर अपमान

वहीं, बुरहानपुर में बीजेपी विधायक अर्चना चिटनिस ने कहा "जीतू पटवारी का ये बयान न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि मध्य प्रदेश की बेटियों-बहनों और माताओं का सीधा अपमान है. हरतालिका तीज जैसे पवित्र दिन पर जब महिलाएं उपवास रखकर भगवान शिव से अपने परिवार की सलामती और सौभाग्य के लिए प्रार्थना कर रही थीं, उस दिन जीतू पटवारी का ऐसा बयान आना गंभीर मानसिक दिवालियापन और गैरजिम्मेदाराना दिखाता है."