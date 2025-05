ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के 27 जिलों में तेज आंधी व बारिश का अलर्ट, अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम - MP RAIN ALERT 27 DISTRICTS

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 15, 2025 at 12:00 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 12:28 PM IST 3 Min Read

भोपाल : आमतौर पर मई माह में झुलसाने वाली गर्मी पड़ती है. इस दौरान लू भी अपने पूरे फॉर्म में होती है. लेकिन इस साल मौसम के बदलते मिजाज के कारण मध्य प्रदेश में लू और हीटवेव से राहत है. अभी भी प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो रही है. गुरुवार को भी मौसम विज्ञान केंद्र ने 27 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 18 मई तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा. इसके बाद 20 मई से बदलाव होगा, जिससे तापमान में भी वृद्धि होगी. मौसम वैज्ञानिकों ने बताया- मौसम में क्यों आया बदलाव मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया "वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के पास एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जो द्रोणिका के रूप में प्रभावी है. इसके अलावा गुजरात के ऊपर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है. एक अन्य द्रोणिका पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ तक फैली है. इन प्रणालियों के चलते अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से निरंतर नमी आ रही है, जिससे प्रदेश में बादल छाए हैं और बारिश की स्थिति बनी हुई है." अगले तीन दिन तक ऐसा रहेगा मौसम 15 मई : इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, मुरैना, भिंड, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, मैहर और उमरिया जिले में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी दी गई है.

