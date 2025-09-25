ETV Bharat / state

भोपाल में VVIP ड्यूटी में तैनात अधिकारी की अचानक बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान मौत

भोपाल एयरपोर्ट पर ड्यूटी पर तैनात नायब तहसीलदार की हार्ट अटैक से मौत ( ETV Bharat )

Published : September 25, 2025 at 3:54 PM IST | Updated : September 25, 2025 at 4:02 PM IST

भोपाल: हार्ट अटैक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. राजधानी भोपाल में एयरपोर्ट पर ड्यूटी पर तैनात नायब तहसीलदार की अचानक तबीयत बिगड़ने से इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि नायब तहसीलदार की ड्यूटी भोपाल एयरपोर्ट पर लगाई गई थी. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव दिल्ली से उड़ान भरकर सुबह करीबन साढ़े 11 बजे भोपाल पहुंचे. इसके बाद मुख्यमंत्री रवीन्द्र भवन में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद साढ़े 12 बजे भोपाल से सागर के लिए एयरपोर्ट से रवाना हुए. इलाज के दौरान तोड़ा दम

