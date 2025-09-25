ETV Bharat / state

भोपाल में VVIP ड्यूटी में तैनात अधिकारी की अचानक बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान मौत

भोपाल एयरपोर्ट पर ड्यूटी पर तैनात नायब तहसीलदार की अचानक बिगड़ी तबीयत. हार्ट अटैक आने के बाद इलाज के दौरान निजी अस्पताल में मौत.

BHOPAL VVIP DUTY OFFICER DIED
भोपाल एयरपोर्ट पर ड्यूटी पर तैनात नायब तहसीलदार की हार्ट अटैक से मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 3:54 PM IST

Updated : September 25, 2025 at 4:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: हार्ट अटैक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. राजधानी भोपाल में एयरपोर्ट पर ड्यूटी पर तैनात नायब तहसीलदार की अचानक तबीयत बिगड़ने से इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि नायब तहसीलदार की ड्यूटी भोपाल एयरपोर्ट पर लगाई गई थी. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव दिल्ली से उड़ान भरकर सुबह करीबन साढ़े 11 बजे भोपाल पहुंचे. इसके बाद मुख्यमंत्री रवीन्द्र भवन में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद साढ़े 12 बजे भोपाल से सागर के लिए एयरपोर्ट से रवाना हुए.

इलाज के दौरान तोड़ा दम

बताया जा रहा है कि गोविंदपुरा एसडीएम ऑफिस में पदस्थ नायब तहसीलदार दिनेश कुमार साहू की ड्यूटी एयरपोर्ट पर लगाई गई थी. ड्यूटी के दौरान घबराहट के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी तो गांधीनगर में एक निजी हॉस्पिटल में उन्हें तत्काल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. डॉक्टरों ने मौत की प्रारंभिक वजह हार्ट अटैक आना बताया है. उधर घटना की सूचना मिलते ही भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह सहित तमाम अधिकारी हॉस्पिटल पहुंच गए थे.

BHOPAL AIRPORT VVIP DUTY
नायब तहसीलदार दिनेश कुमार साहू की हार्ट अटैक से मौत (ETV Bharat)

गांधीनगर थाना प्रभारी बृजेंद्र मर्सकोले ने बताया कि "ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें बचाया नहीं जा सका."

हार्ट अटैक के लक्षण कैसे पहचानें

  • आमतौर पर हार्ट अटैक के दौरान सीने के बीच में और बाईं तरफ दर्द होता है, जो कुछ मिनट से लेकर लंबे समय तक हो सकता है. कई बार यह कुछ समय के लिए बंद होने के बाद फिर होने लगता है.
  • हार्ट अटैक के पहले एक या दोनों बाजुओं या कंधे में दर्द या बेचैनी हो सकती है, साथ ही गर्दन या फिर पीठ में भी दर्द और बेचैनी हो सकती है.
  • सांस लेने में कठिनाई भी हो सकती है. ऐसा सीने में दर्द के साथ हो सकता है. यह भी हो सकता है कि पहले सांस लेने में परेशानी हो और फिर सीने में दर्द होने लगे.
  • ऐसे समय ठंडा पसीना आने के साथ कमजोरी भी महसूस हो सकती है.
  • यदि ऐसे कोई भी लक्षण महसूस होते हैं या दिखते हैं तो तुरंत ही नजदीकी अस्पताल जाकर डॉक्टर से चेकअप जरूर कराएं.
Last Updated : September 25, 2025 at 4:02 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NAIB TEHSILDAR DEATH BHOPAL AIRPORTBHOPAL AIRPORT VVIP DUTYNAIB TEHSILDAR DEATH HEART ATTACKBHOPAL NEWSBHOPAL VVIP DUTY OFFICER DIED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मैहर मंदिर में शरू हुई VIP दर्शन व्यवस्था, 1100 रुपए में स्पेशल प्रसाद से लेकर मिलेंगी कई सुविधाएं

जबलपुर: दुर्गा पंडाल की सजावट में लगे खंभे में उतरा करंट, चपेट में आकर दो मासूमों की गई जान

हाथ की कटी उंगली की वजह से पकड़ा गया हत्या का आरोपी, 70 लोगों से पूछताछ के बाद खुला राज

मां दुर्गा के 9 रूपों में सजी बुजुर्ग महिलाएं, गेटअप देख खुशी से खिल उठे चेहरे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.