भोपाल: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पॉडकास्ट की बदौलत मध्य प्रेदश के विचारपुर के जिन खिलाड़ियों को जर्मनी के क्लब ने ट्रेनिंग का ऑफर दिया था. ये खिलाड़ी अब अक्टूबर महीने में जर्मनी की उड़ान भरेंगे. 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक ये खिलाड़ी जर्मनी में ही रहेंगे. बाकायदा सिलेक्शन प्रोसेस से इनमें से 4 खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया जाएगा. जिसमें दो बालक और दो बालिका होंगी. चयन के अलग-अलग क्राइटेरिया में इन खिलाड़ियों को जांचा परखा जाएगा. तब विचारपुर की पूरी टीम में से 4 मेल और 4 फीमेल प्लेयर्स को जर्मनी जाने का मौका मिलेगा.

विचारपुर के प्लेयर अक्टूबर में भरेंगे जर्मनी की उड़ान

विचारपुर के जिन खिलाड़ियों को पीएम मोदी के पॉडकास्ट के जरिए पूरी दुनिया में पहचान मिली, अब ये छोटे से गांव कस्बे से बड़ी उड़ान भरने की तैयारी में हैं. जर्मनी के प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब एफसी Ingolstadt 04 ने इन खिलाड़ियों को जर्मनी आने का नयौता दिया है. जहां ये फुटबाल की नई तकनीक के साथ वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से रुबरु होंगे. वहां खेल की आधुनिक सुविधाएं इन्हें मिलेंगी और प्रैक्टिकल अनुभव मिलेगा.

विचारपुर फुटबॉल खिलाड़ी (ETV Bharat)

सिलेक्शन प्रोसेस में ये होगा क्राइटेरिया

एमपी का खेल एवं युवक कल्याण विभाग इसके लिए बाकायदा सिलेक्शन प्रोसेस आयोजित करेगा. इस सिलेक्शन खेल की टेक्निक में कौन कितना पारंगत है, ये देखा जाएगा. इसके अलावा खिलाड़ियों की उपलब्धियां क्या है. साथ ही फिजीकल फिटनेस भी एक क्राइटेरिया रहेगा. इन खिला़ड़ियों में बालक और बालिका वर्ग से 2-2 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा.

प्रदेश के युवक कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि "इसमें दो राय नहीं कि ये जो मौका विचारपुर के खिलाड़ियों के मिल रहा है. ये उनके भविष्य के लिए बड़ा टर्निंग पाइंट साबित होगा. जो खिलाड़ी सीख कर आएंगे, वो बाकी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देंगे."

शहडोल मिनी ब्राजील खिलाड़ी जाएंगे जर्मनी (ETV Bharat)

अक्टूबर की इन तारीखों में होगी जर्मनी में ट्रेनिंग

विचारपुर गांव के 4 खिलाड़ियों को ही ये अवसर मिलेगा. जिसमें सिलेक्शन के बाद 4 से 12 अक्टूबर ये खिलाड़ी जर्मनी में रहेंगे. क्लब ने इन्हीं तारीखों में इन्हें जर्मनी आने का न्यौता दिया है. मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि विचारपुरा के खिलाड़ियों को इससे विश्व स्तरीय पहचान मिलेगी. आज इन खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद मंत्री सारंग ने कहा कि "आपको अपने खेल के जरिए वो पहचान बनानी है कि विदेशों में भी मिनी विचारपुरा टीम के नाम से भारत को पहचाना जाए.

खिलाड़ियों से बात करते मंत्री विश्वास सारंग (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि आप इतने प्रतिभाशाली हैं कि आज आप अपने गांव या प्रदेश नहीं पूरे देश की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं. खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने टीटी नगर स्टेडियम, भोपाल में 'मिनी ब्राजील' के नाम से प्रसिद्ध शहडोल जिले के विचारपुर ग्राम की फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात भी की.

पीएम मोदी के पॉडकास्ट के बाद लाइमलाइट में

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2023 को 'मन की बात' कार्यक्रम में विचारपुर का उल्लेख कर इसे 'मिनी ब्राजील' नाम दिया था. प्रधानमंत्री द्वारा की गई इस सराहना ने विचारपुर के खिलाड़ियों को नई पहचान दी. अब यही पहचान वैश्विक मंच पर अपना स्थान बना रही है. प्रधानमंत्री मोदी के पॉडकास्ट में उल्लेख के बाद जर्मनी के प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब एफसी Ingolstadt 04 ने विचारपुर के खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण का अवसर देने की इच्छा जताई है.