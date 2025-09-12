ETV Bharat / state

65 देशों में हिंदी का बिगुल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ऑनलाइन ओलम्पियाड में एक करोड़ तक के इनाम

हिंदी दिवस के मौके पर 65 देशों के हिंदी बोलने, सुनने और लिखने वाले सारे लोग एक साथ जुड़ेंगे. अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलम्पियाड का होगा आयोजन.

INTERNATIONAL HINDI OLYMPIAD
14 से 30 सितम्बर तक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलम्पियाड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 7:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: जब पूरी दुनिया में अंग्रेजी का डंका है तब हिंदी का बिगुल बजाने की एक जोरदार कोशिश हो रही है. ये पहली बार है कि दुनिया के 65 देशों के हिंदी बोलने, सुनने और लिखने वाले सारे लोग एक साथ जुड़ेंगे. जुड़ने का जरिया बनेगा विश्व रंग अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलम्पियाड. ये ओलम्पियाड जो भारत में कक्षा एक से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के छात्रों के लिए और फिर ओपन एंट्री में बाकी लेखकों, विचारकों के लिए भी मौका मिलेगा. विदेशों में लेवल 1 से लेकर 6 तक के छात्र 6 स्तर पर इसका हिस्सा बन सकेंगे.

हिंदी की खातिर इस ओलम्पियाड में 1 करोड़ तक के इनाम दिए जाएंगे. दुनिया भर से 5 लाख लोग इसका हिस्सा होंगे. 14 सितम्बर को हिंदी दिवस के मौके से इस ओलम्पियाड की शुरुआत होगी.

14 से 30 सितम्बर तक हिंदी ओलम्पियाड

दुनिया के 65 देशों में एक साथ 14 सितम्बर से 30 सितम्बर के बीच ये हिंदी ओलम्पियाड आयोजित किया जाएगा. इसके अलवा भारत में भी पहली कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक के छात्र इसका हिस्सा बन सकेंगे. दूसरी तरफ भारत समेत बाकी देशों के लिए भी एक ओपन कैटेगरी रखी गई है. जिसमें लेखक शिक्षाविद, हिंदी सेवी भी भाग ले सकते हैं.

हिंदी ओलम्पियाड से जुड़ेंगे 65 देशों के लोग

विश्व रंग हिंदी अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पियाड के आयोजक विश्व रंग के निदेशक संतोष चौबे ने बताया कि "ये अब तक का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अभियान है. हमारा प्रयास ये है कि हिंदी जब वैश्विक भाषा बन रही है. जब दुनिया भर में उसके बोलने वाले हैं तो इस भाषा की वैश्विक स्तर पर ओलम्पियाड होनी चाहिए.

Vishwa Rang director Santosh Chaubey
विश्व रंग के निदेशक संतोष चौबे (ETV Bharat)

इस ओलम्पियाड में 65 देश हिस्सा ले रहे हैं. ये पूरा ओलम्पियाड ऑनलाइन ही होगा. अभी रजिस्ट्रेशन शुरु हो चुके हैं. और दुनिया के बाकी देशों से भी ओलम्पियाड को लेकर बहुत ही अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है."

हिंदी के लिए एक करोड़ तक के इनाम

विश्व रंग के निदेशक संतोष चौबे ने बताया कि "इस ओलम्पियाड में हम प्रयास कर रहे हैं कि हर स्तर पर प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया जाए. प्रमाण पत्र तो दिए ही जाएंगे. दुनिया के 65 देशों में लेवल 1 से लेवल 5 तक 6 स्तरों पर छात्रों को मौका दिया जाएगा. जिस तरह से विदेशों में जाने के लिए आपको अंग्रेजी का टेस्ट देना अनिवार्य है, उसी तरह भविष्य में हम ये मानते हैं कि ये टेस्ट इसी तरह की मान्यता का हो जाएगा. यदि आप भारत आना चाहते हैं तो आपको ये टेस्ट देना होगा."

For All Latest Updates

TAGGED:

VISHWA RANG HINDI OLYMPIADHINDI DIWAS OLYMPIADONLINE INTERNATIONAL HINDI OLYMPIADBHOPAL NEWSINTERNATIONAL HINDI OLYMPIAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

वंदे भारत और तेजस जैसी अत्याधुनिक ट्रेनों के दौर में भी सीना ताने खड़ा लोको इंजन 4028

बीला नदी किनारे 10 हजार साल पुराने शैलिचत्र, आदिमानव के शिकार और डांस के रहस्य उजागर

दिल्ली में सारे शिकवे-गिले भुलाके गले मिले कलमनाथ और दिग्विजय, दोनों के बीच क्या बात हुई?

Gen Z ने मध्य प्रदेश पुलिस को दिए साइबर सिक्योरिटी आईडिया, नई चुनौतियों से निपटेगी नई जेनरेशन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.