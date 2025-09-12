ETV Bharat / state

65 देशों में हिंदी का बिगुल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ऑनलाइन ओलम्पियाड में एक करोड़ तक के इनाम

हिंदी की खातिर इस ओलम्पियाड में 1 करोड़ तक के इनाम दिए जाएंगे. दुनिया भर से 5 लाख लोग इसका हिस्सा होंगे. 14 सितम्बर को हिंदी दिवस के मौके से इस ओलम्पियाड की शुरुआत होगी.

भोपाल: जब पूरी दुनिया में अंग्रेजी का डंका है तब हिंदी का बिगुल बजाने की एक जोरदार कोशिश हो रही है. ये पहली बार है कि दुनिया के 65 देशों के हिंदी बोलने, सुनने और लिखने वाले सारे लोग एक साथ जुड़ेंगे. जुड़ने का जरिया बनेगा विश्व रंग अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलम्पियाड. ये ओलम्पियाड जो भारत में कक्षा एक से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के छात्रों के लिए और फिर ओपन एंट्री में बाकी लेखकों, विचारकों के लिए भी मौका मिलेगा. विदेशों में लेवल 1 से लेकर 6 तक के छात्र 6 स्तर पर इसका हिस्सा बन सकेंगे.

दुनिया के 65 देशों में एक साथ 14 सितम्बर से 30 सितम्बर के बीच ये हिंदी ओलम्पियाड आयोजित किया जाएगा. इसके अलवा भारत में भी पहली कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक के छात्र इसका हिस्सा बन सकेंगे. दूसरी तरफ भारत समेत बाकी देशों के लिए भी एक ओपन कैटेगरी रखी गई है. जिसमें लेखक शिक्षाविद, हिंदी सेवी भी भाग ले सकते हैं.

हिंदी ओलम्पियाड से जुड़ेंगे 65 देशों के लोग

विश्व रंग हिंदी अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पियाड के आयोजक विश्व रंग के निदेशक संतोष चौबे ने बताया कि "ये अब तक का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अभियान है. हमारा प्रयास ये है कि हिंदी जब वैश्विक भाषा बन रही है. जब दुनिया भर में उसके बोलने वाले हैं तो इस भाषा की वैश्विक स्तर पर ओलम्पियाड होनी चाहिए.

विश्व रंग के निदेशक संतोष चौबे (ETV Bharat)

इस ओलम्पियाड में 65 देश हिस्सा ले रहे हैं. ये पूरा ओलम्पियाड ऑनलाइन ही होगा. अभी रजिस्ट्रेशन शुरु हो चुके हैं. और दुनिया के बाकी देशों से भी ओलम्पियाड को लेकर बहुत ही अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है."

हिंदी के लिए एक करोड़ तक के इनाम

विश्व रंग के निदेशक संतोष चौबे ने बताया कि "इस ओलम्पियाड में हम प्रयास कर रहे हैं कि हर स्तर पर प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया जाए. प्रमाण पत्र तो दिए ही जाएंगे. दुनिया के 65 देशों में लेवल 1 से लेवल 5 तक 6 स्तरों पर छात्रों को मौका दिया जाएगा. जिस तरह से विदेशों में जाने के लिए आपको अंग्रेजी का टेस्ट देना अनिवार्य है, उसी तरह भविष्य में हम ये मानते हैं कि ये टेस्ट इसी तरह की मान्यता का हो जाएगा. यदि आप भारत आना चाहते हैं तो आपको ये टेस्ट देना होगा."