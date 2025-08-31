भोपाल: मध्य प्रदेश से भारत के समय की पुनर्स्थापना की पहल शुरू की जा रही है. महाभारत के साथ वर्षों पुराने काल गणना के आधार पर इस घड़ी में समय देखा जा सकेगा. इसमें महाभारत काल के साथ 7 हजार साल से अधिक वर्षों के पंचांग, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वार, मास, व्रत और त्यौहार आदि की दुर्लभ जानकारियों को समाहित किया गया है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शौर्य स्मारक में 1 सितंबर को विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण करेंगे.

भारतीय काल गणना पर आधारित विश्व की पहली घड़ी

मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार श्रीराम तिवारी ने बताया कि "विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय काल गणना पर आधारित विश्व की पहली घड़ी है. विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय परंपरा, वैदिक गणना और वैज्ञानिक दृष्टि का अद्भुत संगम है. इस घड़ी के माध्यम से भारत के गौरवपूर्ण समय को पुनर्स्थापित करने का प्रयास है. यह प्रयास विरासत और विकास, प्रकृति और तकनीक का संतुलन होगा. यह भारत की सांस्कृतिक धुरी बनकर वैश्विक भाषाओं और परंपराओं, आस्थाओं व धार्मिक कार्यों को जोड़ने वाली कड़ी बनेगी."

वैदिक घड़ी में 24 घंटे की जगह 30 मुहूर्त (ETV Bharat)

189 भाषाओं में उपलब्ध है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी ऐप

विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का एक ऐप भी बनाया गया है. इस ऐप में 3179 विक्रम पूर्व (श्रीकृष्ण के जन्म), महाभारत काल से लेकर 7000 से अधिक वर्षों के पंचांग, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वार, मास, व्रत एवं त्यौहार आदि की दुर्लभ जानकारियों को समाहित किया गया है.

धार्मिक कार्यों, व्रत और साधना के लिए 30 अलग-अलग शुभ मुहूर्तों की जानकारी और अलार्म की सुविधा भी है. प्रचलित समय में वैदिक समय (30 घंटे), वर्तमान मुहूर्त स्थान, समय, तापमान, हवा की गति, आर्द्रता आदि मौसम संबंधी सूचनाएं भी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं. यह ऐप 189 से अधिक वैश्विक भाषाओं में उपलब्ध है. जिसमें दैनिक सूर्याेदय और सूर्यास्त की गणना तथा उसी आधार पर हर दिन के 30 मुहूर्तों का सटीक विवरण सम्मिलित है.

189 भाषाओं में उपलब्ध है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी ऐप (ETV Bharat)

वैदिक घड़ी में 24 घंटे की जगह 30 मुहूर्त

इस घड़ी को बनाने वाले आरोह श्रीवास्तव ने बताया कि "सूर्य के सामने जिस हिसाब से पृथ्वी घूम रही है, उसका आंकलन कर यह घड़ी सटीक समय बताएगी. जब हमारी घड़ी में 0 बजता है तो उस समय सूर्याेदय हो रहा होता है. इसमें चंद्रमा की स्थिति उसकी दिशा, चांद किस नक्षत्र में है और सूर्य की स्थिति क्या है. यह सारी जानकारी इस घड़ी से प्राप्त होती है. वैदिक घड़ी में 1 दिन में 30 मुहूर्त होते हैं. हर मुहूर्त में 30 कला होती हैं और हर कला में 30 काष्ठा होते हैं."

मौसम और कृषि के लिए भी सटीक होगी भविष्यवाणी

आरोह श्रीवास्तव ने बताया कि हम इस घड़ी में नए टूल्स जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. इसमें कृषि और मौसम से संबंधित भविष्यवाणियां भी होंगी. जिससे लोगों को पता चल सके कि खेती में पानी की बचत कैसे हो और फसलों का बेहतर उत्पादन कैसे लिया जा सके. इसके साथ ही आने वाला मौसम कैसा रहेगा और बीते सालों में उस तिथि को कैसा मौसम था. इसका पता भी लगाया जा सकेगा. पृथ्वी और चंद्रमा पर क्या समय होना चाहिए या मंगल ग्रह पर क्या समय होना चाहिए. इसकी जानकारी भी वैदिक घड़ी के माध्यम से मिल जाएगी.