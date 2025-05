ETV Bharat / state

विवादों के जनक विजय शाह के पीछे अब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का भूत! - VIJAY SHAH CHICKEN PARTY STR

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में विजय की शाह की चिकन पार्टी विवाद ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 19, 2025 at 12:32 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 12:59 PM IST 4 Min Read

पिपरिया (नर्मदापुरम) : भारतीय सेना की कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान देकर संकट में फंसे मंत्री विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस आक्रामक है. सतपुड़ा के जंगल में चिकन पार्टी मामले की जांच वन विभाग द्वारा बंद करने को लेकर लेकर कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है. पिपरिया में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है. पिपरिया में मंत्री विजय शाह का पुतला फूंका गया. इस दौरान मंत्री विजय शाह के साथ ही डिप्टी सीम जगदीश देवड़ा को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की गई. कांग्रेसियों ने सरकार से मांग की है कि पचमढ़ी के जंगल में चिकन पार्टी करने के मामले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए. विजय शाह ने चिकन पार्टी का वीडियो खुद शेयर किया था पचमढ़ी के जंगल में तत्कालीन वन मंत्री विजय शाह द्वारा की गई चिकन पार्टी का मामला फिर गर्मा गया है. कांग्रेस नेताओं ने इस मामले को लेकर अब तक क्या जांच और क्या कार्रवाई की गई, इस बारे में रिपोर्ट मांग की है. कांग्रेसियो ने इस ममले को लेकर मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्य संरक्षक को पत्र भेजा है. गौरतलब है कि दिसंबर 2023 में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सिद्ध बाबा कोर जोन क्षेत्र में तत्कालीन वन मंत्री विजय शाह और उनके सहयोगियों ने पार्टी की थी. इसके वीडियो खूब वायरल हुए थे. खास बात ये है कि तत्कालीन रेंजर और वन कर्मियों ने प्रतिबंधित क्षेत्र में दाल-बाटी और चिकन बनाकर मंत्री व उनके सहयोगियों को पार्टी दी थी. इस पार्टी का वीडियो भी खुद तत्कालीन वन मंत्री विजय शाह ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था. कांग्रेस नेता राजेंद्र सोनिया (ETV BHARAT)

Last Updated : May 19, 2025 at 12:59 PM IST