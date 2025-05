ETV Bharat / state

SIT जांच के बीच मंत्री विजय शाह का फिर माफीनामा, इस बार बहाना हास्यास्पद - VIJAY SHAH APOLOGIZES AGAIN

एसआईटी की जांच के बीच मंत्री विजय शाह का फिर माफीनामा ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 23, 2025 at 6:37 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 7:17 PM IST 3 Min Read

भोपाल : भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेहद शर्मनाक टिप्पणी करने वाले मध्यप्रदेश कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने फिर माफी मांगी है. वह 3 बार पहले भी माफी मांग चुके हैं. हालांकि विजय शाह की माफी को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तगड़ी फटकार लगा चुके हैं. इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी कर रही है. चौथी बार माफी मांगने वाले वीडियो में क्या बोले चौथी बार माफी मांगने के एक वीडियो जारी कर मंत्री विजय शाह ने कहा "ये मेरी भाषाई भूल थी. मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था. मैं फिर से माफी मांगता हूं." मंत्री विजय शाह ने इस माफीनामा का वीडियो बाकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है. इस वीडियो में विजय शाह कह रहे हैं "पिछले दिनों पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मैं बहुत दुखी और विचलित हूं. मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर एवं सम्मान हमेशा रहा है. मैं भूलवश अपने द्वारा कहे गये शब्दों के लिए पूरी भारतीय सेना से बहन कर्नल सोफिया कुरैशी से एवं समस्त देशवासियों से पूरी तरह से क्षमाप्रार्थी हूं." विजय शाह ने वीडियो जारी कर फिर मांगी माफी (ETV BHARAT)

