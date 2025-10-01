ETV Bharat / state

वन विहार में डायनासोर के अंडे, अब बाइक-कार पर लगी रोक, गोल्फ कार्ट से घूम सकेंगे

भोपाल के वन विहार में शुरू हुआ वन्य प्राणी महोत्सव. नो व्हीकल जोन बनने के बाद मोहन यादव ने गोल्फ कार्ट का किया उद्घाटन.

BHOPAL WILDLIFE FESTIVAL VAN VIHAR
भोपाल के वन विहार में शुरू हुआ वन्य प्राणी महोत्सव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 8:39 PM IST

भोपाल: राजधानी भोपाल में शुरू हुए वन्य प्राणी महोत्सव में साढ़े 6 लाख साल पुराने डायनासोर के अंडे आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं. इन अंडों को धार के फॉसिल पार्क से लाया गया है. इन अंडों को ईको टूरिज्म बोर्ड के स्टॉल पर रखा गया है. वन प्राणी महोत्सव का मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री ने वन विहार के लिए गोल्फ कार्ट का भी उद्घाटन किया. इसके साथ ही वन विहार अब नो व्हीकल जोन बन गया है. यहां अब न तो अपनी कार लेकर जा सकेंगे और न ही बाइक.

वन्य प्राणी महोत्सव में डायनासोर के अंडे

वन्य प्राणी महोत्सव में ईको टूरिज्म बोर्ड ने भी अपना स्टॉल लगाया है. इसमें साढ़े 6 लाख साल पुराने डायनासोर के अंडों को प्रदर्शित किया गया है. इन अंडों को धार के फॉसिल पार्क से यहां लाया गया है. इसके अलावा यहां स्टार फिश, शार्क मछली के दांत भी रखे गए हैं. यह हजारों साल पुराने जीवाश्म हैं. ईको टूरिज्म बोर्ड के डायरेक्टर विशाल पाटिल ने बताया कि "लोग इन्हें देखकर मध्य प्रदेश की जैविक विविधता को समझ सकें, इसके लिए यहां जीवाश्म प्रदर्शित किए गए हैं."

वन विहार बना नो व्हीकल जोन (ETV Bharat)

वन विहार में बाइक-कार पर रोक

वन्य प्राणी महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 40 गोल्फ कार्टों का लोकार्पण किया. अब वन विहार में गोल्फ कार्ट से ही घूमा जा सकेगा. वन विहार में 1 अक्टूबर से बाइक और कार के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. वन विहार में 40 गोल्फ कार्ट में से 32 कार्ट हॉप ऑन हॉप ऑफ पद्धति से संचालित होगी. जबकि 6 सीटर 8 गोल्फ कार्ट को फुल बुकिंग के लिए रिजर्व रखा जाएगा. इसे 400 रुपए में 3 घंटे के लिए बुक किया जा सकेगा.

WILDLIFE FESTIVAL DINOSAUR EGG
वन्य प्राणी महोत्सव में डायनासोर का अंडा (ETV Bharat)
golf carts start VAN VIHAR
मोहन यादव ने वन विहार के लिए गोल्फ कार्ट का किया उद्घाटन (ETV Bharat)

गोल्फ कार्ट के लिए देने होंगे 60 रुपए

गोल्फ कार्ट का संचालन वन विहार के दोनों गेट से होगा. यह गोल्फ कार्ट सभी व्यू प्वाइंट पर 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए रूकेगी. एक बार टिकट लेकर पर्यटक किस भी गोल्फ कार्ट में बैठकर किसी भी व्यू प्वाइंट पर उतर और बैठ सकेगा. इससे उन्हें वन्य जीवों को देखने का पर्याप्त समय मिलेगा. गोल्फ कार्ट का एक व्यक्ति का किराया 60 रुपए होगा. जबकि वन विहार में मौजूद साइकिल से 40 रुपए में घूम सकेगा.

BHOPAL VAN VIHAR BIKES CARS BAN
गोल्फ कार्ट से घूम सकेंगे वन विहार (ETV Bharat)

