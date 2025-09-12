ETV Bharat / state

नेट जीरो पॉल्यूशन वाला मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क, वन विहार में पेट्रोल-डीजल वाहन पर रहेगी पाबंदी

ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगते ही राहत की सांस लेंगे वन्यप्राणी ( ETV Bharat )

वन विहार के डायरेक्टर विजय कुमार ने बताया कि "निजी वाहनों की तेज रफ्तार और हार्न की आवाज से जानवरों के व्यवहार पर नकारात्मक असर पड़ता है. जिससे उनके प्राकृतिक रहवास में भी व्यवधान आता है. वाहनों के शोर की वजह से वन्यजीवों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, जिससे वो तनावग्रस्त होते हैं और इसका असर उनकी प्रजनन क्षमता पर पड़ता है. इसलिए अब वन विहार में पेट्रोल-डीजल वाले निजी वाहनों में प्रतिबंध लगाया गया है."

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित वन विहार नेशनल पार्क नेट जीरो पॉल्युशन वाला प्रदेश का पहला नेशनल पार्क बनने जा रहा है. इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के हां कहते ही नेट जीरो पॉल्यूशन को लेकर काम शुरू कर दिया जाएगा. सबसे पहले नेशनल पार्क में निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. इसके अलावा पर्यटकों को इलेक्ट्रिक वाहनों से वन विहार की सफारी कराई जाएगी.

सिंगल यूज पॉलीथिन और प्लास्टिक प्रतिबंधित

अधिकारियों ने बताया कि "वन विहार में सिंगल यूज पॉलीथिन और प्लास्टिक की बोतल प्रतिबंधित है. पर्यटक यहां खाने-पीने का सामान नहीं ले जा सकते. यही कारण है कि वन विहार में प्लास्टिक कचरा दिखाई नहीं देता है. अब वन विहार में वन्य प्राणियों और परिसर में निकलने वाले कचरे का 100 प्रतिशत निष्पादन किया जाएगा. इसके लिए प्रारंभिक योजना तैयार की जा रही है.

वन विहार में प्राइवेट पेट्रोल डीजल वाहनों की एंट्री होंगी बैन (ETV Bharat)

40 गोल्फ कार्ट का होगा संचालन

वन विहार के अधिकारियों ने बताया कि "वायु और ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए पेट्रोल-डीजल वाहनों को प्रतिबंधित किया जा रहा है. इसकी जगह 40 ई गोल्फ कार्ट का संचालन किया जाएगा. इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बाइक और साइकिल भी वन विहार की सफारी के लिए पर्यटकों को दी जाएगी. विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गोल्फ कार्ट वन विहार में चलने को तैयार है. इसके शुभारंभ के लिए सीएम डॉ. मोहन यादन से समय मांगा गया है. संभवतः सितंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में ई गोल्फ कार्ट को सीएम डॉ. मोहन यादव हरी झंडी दिखा सकते हैं."

पर्यटकों की सुविधा के लिए बढ़ाए जाएंगे गोल्फ कार्ट (ETV Bharat)

हर 10 मिनट में मिलेगा गोल्फ कार्ट

वन विहार की असिस्टेंट डायरेक्टर डॉ. रुही हक ने बताया, "विभाग वन विहार में पेट्रोल-वाहनों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रहा है. लेकिन इससे नेशनल पार्क में पर्यटकों की संख्या प्रभावित न हो और उन्हें मामूली शुल्क में सफारी कराई जा सके. इसके लिए गोल्फ कार्ट मंगवाई गई हैं. पर्यटकों को एक ही स्थान पर इंतजार न करना पड़े, इसके लिए गोल्फ कार्ट का संचालन ऐसे किया जाएगा, जिससे हर 10 मिनट में वन विहार के सभी बाड़ों के सामने गोल्फ कार्ट पहुंच सके."

नेशनल पार्क वन विहार होगा पॉल्यूशन फ्री (ETV Bharat)

निजी वाहनों के लिए बनाई जा रही पार्किंग

डॉ. रुही हक ने बताया कि "वन विहार में 4 पहिया वाहनों से आने वाले पर्यटकों के लिए गेट नंबर 2 पर पार्किंग बनाई जा रही है. जबकि दो पहिया वाहन चालकों के लिए 1 और 2 नंबर गेट पर पार्किंग स्थल बनाया जा रहा है. पर्यटकों को पार्किंग स्थल के सामने से ही नेशनल पार्क की सफारी के लिए गोल्फ कार्ट मिलेंगे."

प्राइवेट पार्किंग के लिए बनाई जाएगी पार्किंग (ETV Bharat)

60 रुपये प्रति व्यक्ति हो सकता है किराया

अधिकारिक सूत्रों के अनुसार, "ई गोल्फ कोर्ट के संचालन और इसके किराए की दर को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. लेकिन अभी संभावना है कि ई गोल्फ कार्ट से वन विहार की सफारी करने के लिए प्रति व्यक्ति 60 रुपये किराया चुकाना होगा. हालांकि 5 साल तक के बच्चों से किराया नहीं वसूला जाएगा. वहीं पर्यटक चाहें तो अकेले या परिवार के लिए पूरा गोल्फ कार्ट भी बुक कर सकते हैं."