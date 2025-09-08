ETV Bharat / state

अपाहिज हुआ डॉग तो शुरू कर दिया बिजनेस, ऐसे हो रही बंपर कमाई, दौड़ रहे कुत्ते-बिल्ली

अगर आपका डॉग अपाहिज या पैरालिसिस होता है, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भोपाल के शख्स ने निकाला उपाय, दौड़ेंगे डॉग.

अपाहिज हुआ डॉग तो शुरू कर दिया बिजनेस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 2:16 PM IST

भोपाल: आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये बात तो सबने सुनी है, लेकिन इसे साबित कुछ ही लोग कर पाते हैं. भोपाल के शारदा नगर में रहने वाले उत्कर्ष गरे ऐसे ही विरले इंसान हैं. जिन्होंने आवश्यकता के अनुसार न केवल आविष्कार किया, बल्कि इसे व्यापार का साधन भी बना लिया. एमबीए करने के बाद उत्कर्ष प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, लेकिन बीते 9 सालों से वो ऐसा काम कर रहे हैं, जिससे कुत्ते-बिल्ली जैसे छोटे जानवरों कों जहां नया जीवन मिल रहा है. वहीं उत्कर्ष को भी इस काम से हर साल लाखों रुपए की कमाई हो रही है.

साल 2016 में हुई थी शुरुआत

एक्सीडेंट या पैरालिसिस होने के बाद जब डॉग चल नहीं सकते, तो वो एक जगह बैठे रहते हैं. पालतू डॉग के मामले मालिक कुछ दिन तक तो उसकी सेवा करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें भी गलियों में छोड़ दिया जाता है, लेकिन उत्कर्ष का आविष्कार ऐसे कुत्तों के जीवन में रोशनी की नई उम्मीद भर रहा है. उत्कर्ष के बनाए हैप्पी कार्ट का सहारा लेकर अपाहिज और पैरालिसिस से पीड़ित डॉग भी दौड़ना शुरू कर देता है. एक निश्चित समय तक इसका उपयोग करने के जहां बीमारी में तेजी से सुधार होता है, वहीं कुत्ता भी अपने मनमर्जी घूम सकता है.

उत्कर्ष ने बनाया हैप्पी कार्ट (ETV Bharat)

इसलिए नाम रखा हैप्पी कार्ट

उत्कर्ष ने बताया कि "उनके घर में एक पालतू कुत्ता था, जिसका नाम हैप्पी था. लेकिन साल 2016 में हैप्पी को गंभीर बीमारी हो गई और उसके पिछले दो पैरों ने काम करना बंद कर दिया. धीरे-धीरे घर में एक जगह बैठा कुत्ता मायूस रहने लगा, उसकी हालत भी गिरती गई. ऐसे में उत्कर्ष ने सोचा कि यदि इसके लिए व्हील चेयर जैसी व्यवस्था हो तो यह चल फिर सकता है. इसी सोच के साथ उत्कर्ष ने उस समय कुछ पुराने पाइप और टायर से हैप्पी के लिए एक व्हील चेयर बनाई. इसका नाम भी अपने डॉग हैप्पी के नाम पर हैप्पी कार्ट रखा है."

अपाहिज डॉग के लिए हैप्पी कार्ट (ETV Bharat)

15 हजार कुत्तों को दौड़ाया

उत्कर्ष गरे ने भले ही साल 2016 में हैप्पी कार्ट बनाया और इसका उपयोग अपने कुत्ते पर करना शुरू किया. लेकिन साल 2019 से उत्कर्ष ने हैप्पी कार्ट को ऑफीशियल रजिस्टर्ड करवाकर काम शुरू किया. पहले लोगों की डिमांड कम होती थी, लेकिन उत्कर्ष बताते हैं कि "अब हर साल 2 से ढाई हजार हैप्पी कार्ट बिक रहे हैं. अब तक उनके द्वारा बनाए गए 15 हजार से अधिक हैप्पी कार्ट का इस्तेमाल अपाहिज और पैरालिसिस से पीड़ित कुत्तों द्वारा किया जा रहा है. खास बात यह है कि इसमें कुत्ते या छोटे जानवरों के यूरीनेशन और टॉयलेट के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है."

बल्लियों के लिए भी हैप्पी कार्ट (ETV Bharat)

6 से साढे़ 6 हजार का खर्च

उत्कर्ष ने ईटीवी भारत से बताया कि "साल 2016 में जब उन्होंने इस काम की शुरुआत की, तब इंडिया में इसके बारे में लोगों की अवेयरनेस कम थी. उस समय इंडिया में हैप्पी कार्ट बनाने वाली कंपनी नहीं थी. जो सामान बाजार में थे, वो दूसरे देशों में बने हुए थे और इनकी कीमत भी 40 से 50 हजार रुपए थी. जो हैप्पी कार्ट उत्कर्ष बना रहे हैं, उसमें 4 से 5 हजार रुपए का खर्च आता है. वहीं यदि इसे दूसरे राज्यों में कहीं भेजना है, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज मिलाकर यह 6 से साढ़े 6 हजार तक पहुंच सकता है.

डॉग का व्हीलचेयर (ETV Bharat)

शुरुआत में नहीं मिली सफलता

उत्कर्ष बताते हैं कि शुरुआत के दिनों में हमें काम शुरू करने के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. पहले हमें सही माल नहीं मिल पाता था. वहीं जो हमने कार्ट बनाई थी, उसमें प्रापर सिटिंग एरिया में बैठने में पेरशानी हो रही थी. छोटे एनीमल के टॉयलेट करने पर भी समस्या थी, लेकिन धीरे-धीरे करके इसमें सुधार किया गया. इसके लिए वेटनरी के डाक्टरों से भी सुझाव लिया गया. इसके बाद हैप्पी कार्ट इतना कंफर्ट बन गया कि अब जानवर इसे पहनकर छलागें लगाने लगे.

उत्कर्ष ने बनाया हैप्पी कार्ट (ETV Bharat)

पहले वजन और साइज का माप

उन्होंने बताया कि प्रत्येक डाग के लिए जरूरी नहीं कि एक तय सीमा में पैसा खर्च हो. दरअसल, हैप्पी कार्ट बनाने के दौरान छोटे जानवरों का साइज देखा जाता है, उसका वेट लिया जाता है. इसमें डाक्टरों से बात की जाती है, कि इसे किस प्रकार डिजाइन किया जा सकता है. उसके बाद हम एक अलग कॉस्ट निकालते हैं. वहीं डाक्टर के सुझाव के बाद ही हैप्पी कार्ट बनाया जाता है. ये हैप्पी कार्ट इतना फ्रेंडली है कि आपका कुत्ता इसमें बैठकर सारी दिनभर की अपनी गतिविधियां पूरी कर सकता है."

UTKARSH MADE DOG WHEELCHAIRHAPPY CART BUMPER INCOMEHANDICAPPED DOGS HAPPY CARTHAPPY CART MARKET PRICEUTKARSH MADE HAPPY CART

