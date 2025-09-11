'मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी में मंत्री-अधिकारी शामिल': नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल
मध्य प्रदेश में खाद की समस्या को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने साधा सरकार पर निशाना, मंत्री और अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 1:19 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के कई जिलों में खाद की किल्लत को लेकर विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार के सामने बड़े सवाल खड़े किए हैं. नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा लोकसभा में दिए गए जवाब से पता चला है, कि पिछले 3 सालों से मध्य प्रदेश में जरूरत से ज्यादा खाद है, इन सालों में यूरिया और डीएपी बड़ी मात्रा में बची रह गई, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश के किसानों तक यह क्यों नहीं पहुंच पा रहा. खाद के बदले उन पर लाठियां बरसाई जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में सरकार के मंत्री और अधिकारी खाद की कालाबाजारी में शामिल हैं.
मध्य प्रदेश में जरूरत से ज्यादा मांग
एमपी में खाद संकट को लेकर पत्रकारों से रूबरू हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि "इस माह ही रीवा और भिंड में खाद वितरण के लिए लाइनों में लगे किसानों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं. आखिर यह नौबत क्यों आ रही है, जबकि केन्द्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में खाद सरप्लस है. मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टीलाइजर ने 15 जुलाई को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि प्रदेश में साल 2024-25, 2023-24 और 2022-23 के दौरान यूरिया और डीएपी की उपलब्धता खपत से ज्यादा थी.
इन तीन सालों के दौरान मध्य प्रदेश में 16.25 मेट्रिक टन यूरिया और 7.11 मेट्रिक टन डीएपी बची रह गई. केन्द्र सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक एमपी में मई-जून 2025 में भी डीएपी और यूरिया खपत से ज्यादा मौजूद रही."
मंत्री, अधिकारी करा रहे कालाबाजारी
उमंग सिंघार ने कहा कि "भारत सरकार हर राज्य से खरीफ और रबी की फसल की मांग बुलाती है. यदि मांग के अनुसार प्रदेश में खाद आई है, तो इससे साफ है कि सरकार के मंत्री और अधिकारी ही इसकी कालाबाजारी कराने में शामिल हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में तीन विभागों कृषक कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, सहकारिता विभाग और मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास खाद के वितरण की निगरानी, खरीद, भंडारण, वितरण की जिम्मेदारी है. लेकिन जिस तरह के मध्य प्रदेश में हालात बने हुए हैं. उससे साफ समझ आ रहा है कि इनमें तालमेल ही नहीं है."
सरकार नहीं रोक पा रही कालाबाजारी
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा प्रदेश में खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है. जबकि एमपी सरकार ने खाद को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किया है, इसके बाद भी सरकार द्वारा इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है.