UDISE की रिपोर्ट, टॉयलेट न होने से पेशाब रोक रहे बच्चे, किडनी इंफेक्शन का खतरा - UDISE PLUS REPORT MP GOVT SCHOOLS

यूडीआईएसई की चौंकाने वाली रिपोर्ट, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों पर संक्रमण का खतरा. डाक्टरों की चेतावनी किडनी पर पड़ सकता है असर.

UDISE की शॉकिंग रिपोर्ट
Published : September 1, 2025 at 7:50 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश में प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और हायर सेकंडरी मिलाकर 1,22,120 सरकारी या सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों का संचालन किया जा रहा है. यहां पहली से 12वीं कक्षा तक डेढ़ करोड़ से अधिक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं. लेकिन इनमें से 10 से 20 प्रतिशत स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं भी बच्चों को नहीं मिल रही है. जिससे बच्चे दुर्घटना या बीमारी का शिकार हो रहे हैं. इसका खुलासा केंद्र सरकार द्वारा कराए गए सर्वे में सामने आया है. इस सर्वे को यूडीआईएसई प्लस यानि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2024-25 ने किया है.

टॉयलेट के लिए बच्चों को जाना पड़ता है घर
मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में टॉयलेट की कमी के कारण छात्राओं को भी खुले में टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है. प्रदेश के 15,124 स्कूल ऐसे हैं, जिनमें लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है. ऐसे में लड़कियों की मजबूरी होती है, कि या तो खुले में टॉयलेट जाएं या फिर इसे रोक कर रखें. हालांकि करीब 17,600 सरकारी स्कूलों में लड़कों के साथ भी यही समस्या है. इसलिए बच्चों स्कूलों में पानी कम पीते हैं, जिससे उनको बार-बार टॉयलेट न जाना पड़े. ये बच्चे घर से टॉयलेट करके आते हैं और दोबारा वापस घर लौटने के बाद करते हैं.

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों पर संक्रमण का खतरा

7 हजार स्कूलों में हाथ धोने की व्यवस्था नहीं
मध्य प्रदेश के 76,966 यानि करीब 65 प्रतिशत स्कूल पीने के पानी के लिए हैंडपंप पर निर्भर हैं. जबकि 37,181 स्कूलों में नल से जल की सप्लाई की जा रही है. वहीं, करीब 1800 स्कूलों में बच्चों को पानी पीने के लिए कुंए का इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन इनमें 370 कुंए असुरक्षित हैं. इसके बावजूद इन स्कूलों में बच्चों को पानी पीने के लिए जीवन दांव पर लगाना पड़ता है. यूडीआईएसई प्लस की रिपोर्ट में सामने आया है कि करीब 7 हजार सरकारी स्कूल ऐसे भी हैं, जहां बच्चों के लिए हाथ धोने की व्यवस्था भी नहीं है.

बच्चों का कम पानी पीना और पेशाब रोकना खतरनाक
जेपी अस्पताल भोपाल के पूर्व अधीक्षक डॉ. आईके चुघ ने बताया कि, ''सरकारी स्कूलों में टॉयलेट की कमी के कारण बच्चे पानी कम पीते हैं. जिससे उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. वहीं, स्कूल में टॉयलेट नहीं होने से बच्चे देर तक पेशाब रोक कर रखते हैं. इससे ब्लैडर का फंक्शन डिस्टर्ब होता है और वो यूरिनरी टैंक इंफेक्शन यूटीआई की चपेट में आ जाते हैं. पेशाब अधिक समय तक रेाकने से बच्चों में किडनी के संक्रमण का खतरा बना रहता है. वहीं स्कूलों में टॉयलेट नहीं होने का नुकसान छात्राओं को उठाना पड़ता है. इन्हें यूटीआई यानि यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन का खतरा अधिक रहता है.''

15 हजार स्कूलों में बिजली और 66 हजार में इंटरनेट नहीं
मध्य प्रदेश में 14,910 सरकारी स्कूल बिजली विहीन हैं. यहां बिजली की व्यवस्था नहीं होने पर बच्चों को गर्मी के दिनों में पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है. वहीं एक 66,255 स्कूल ऐसे हैं, जहां इंटरनेट की व्यवस्था भी नहीं है. जिससे बच्चों को आवश्यक कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं मिल पाता है और आगे जाकर उन्हें पढ़ाई में परेशानी होती है. यूडीआईएसई की रिपोर्ट में बताया गया है कि 6200 से अधिक स्कूल ऐसे भी हैं, जहां खेल का मैदान नहीं है. जबकि करीब 2300 स्कूलों में बच्चों के लिए पुस्तकालय की सुविधा नहीं है.

दिव्यांग फ्रेंडली नहीं बन पाए सरकारी स्कूल
केंद्र और राज्य सरकार दिव्यांग विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों की ओर आकर्षित करने के लिए स्कालरशिप से लेकर कई योजनाएं चला रही हैं. लेकिन स्कूलों में ही दिव्यांगों के अनुकूल व्यवस्थाएं नहीं है. मध्य प्रदेश में केवल 28,303 स्कूल ही ऐसे हैं, जहां दिव्यांगों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था है. वहीं 42,211 स्कूल ऐसे हैं, जहां रैंप और रेलिंग लगाई गई है. वहीं प्रदेश में 6,957 स्कूल ऐसे भी हैं, जहां सौर उर्जा से मिली बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है.

सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधाएं
लोक शिक्षण आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने बताया कि, ''सरकारी स्कूलों में विभाग द्वारा बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है. स्कूली शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए सांदीपनि विद्यालय खोले जा रहे हैं. जो स्कूल सुविधाओं में पिछड़े हुए हैं, उनको भी बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है.'' शिल्पा गुप्ता ने बताया कि बीते सालों में शिक्षा की गुणवत्ता और सुविधाओं को बढ़ाने पर काफी काम हुआ है, जल्द ही इसके परिणाम सामने दिखेंगे.

Lack basic facilities mp schools
