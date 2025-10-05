ETV Bharat / state

भोपाल के आखिरी आदिवासी गांव पहुंचेंगे पर्यटक, स्थानीय लोग करेंगे वेलकम

मध्य प्रदेश ईको पर्यटन बोर्ड जल्द शुरू करने जा रहा 2 नई पर्यटन साइट. स्थानीय जनजातियां पर्यटकों को उपलब्ध कराएंगे रहने, खाने की सुविधा.

भोपाल के आखिरी आदिवासी गांव पहुंचेंगे पर्यटक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 8:09 PM IST

भोपाल: प्रकृति के नजदीक कुछ समय बिताने के शौकीनों के लिए मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रों के नजदीक लगातार नए टूरिस्ट स्पॉट्स विकसित किए जा रहे हैं. इन टूरिस्ट स्पॉट्स की खासियत यह है कि यहां पर्यटकों को रहने, खाने और दूसरी एक्टिवटी की सुविधाएं तो मिलेंगी, लेकिन यह सुविधाएं स्थानीय जनजातियों द्वारा ही उपलब्ध कराई जाएंगी. मध्य प्रदेश ईको पर्यटन बोर्ड जल्द ही 2 नई साइट शुरू करने जा रहा है. इसमें से एक राजधानी भोपाल का आखिरी जनजाति गांव बोदा खो है, जहां भील समुदाय के लोग रहते हैं. यहां भील समुदाय के लोगों द्वारा ही अपना परंपरागत खाना भी परोसा जाएगा.

वॉटर बॉडी के नजदीक विकसित किया स्पॉट

ईको पर्यटन बोर्ड के प्रबंधक विशाल पाटिल बताते हैं कि "लोग प्रकृति के नजदीक जाकर उसे देख सकें और कुछ समय वहां रहकर आनंद भी उठा सकें, इसके लिए लगातार नए स्थानों को विकसित किया जा रहा है. ईको पर्यटन बोर्ड द्वारा अभी 2 नई साइट को विकसित किया जा रहा है. इसमें से एक सीहोर वन मंडल में आने वाला मगर पाठ, जबकि दूसरा भोपाल वन मंडल में आने वाला बोदा खो है. बोदा खो भोपाल जिले का आखिरी जनजाति गांव है. यहां भील समुदाय के लोग ही रहते हैं.

इन दोनों स्थानों पर पर्यटकों को रुकने, कैंपिंग करने और खाने-पीने की अच्छी व्यवस्था की गई है. पर्यटक यहां टैंट हाउस में रूक सकते हैं, साथ ही स्थानीय परंपरागत व्यंजन का आनंद भी ले सकते हैं. इसके अलावा चाहें तो नाइट स्टे और कैंपिंग आदि की सुविधा भी यहां मिलेगी."

मध्य प्रदेश ईको पर्यटन बोर्ड जल्द शुरू करने जा रहा 2 नई पर्यटन साइट (ETV Bharat)

स्थानीय लोग ही करेंगे आवभगत

ईको पर्यटन बोर्ड द्वारा इन पर्यटन स्थलों को विकसित कर इसे संचालित करने का जिम्मा स्थानीय लोगों की समितियों को सौंप रही है. स्थानीय लोग अपने कल्चर और खानपान के साथ पर्यटकों की आवभगत करेंगे. इसके लिए समितियों का गठन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है. इन समितियों में महिला और पुरूष दोनों शामिल है.

विशाल पाटिल बताते हैं कि "बोदा खो की भोपाल से दूरी करीबन 20 किलोमीटर है, इसलिए भोपाल के नजदीक होने से लोग यहां आसानी से पहुंच सकते हैं और दिन भर रूक कर वापस भी आ सकते हैं. यहां ट्रेकिंग की भी व्यवस्था की गई है.

करीब एक दर्जन स्थानों पर जंगल कैंप की सुविधा

ईको पर्यटन बोर्ड ने प्रदेश में एक दर्जन स्थानों पर जंगल कैंप की सुविधाएं विकसित की हैं. यहां पर्यटकों को बोटिंग, कैंपिंग, साइकिलिंग, बर्ड वॉचिंग और नेचुरल ट्रेल जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी. प्रदेश में अभी खंडवा में चरखेड़ा ईको जंगल, मुरैना में देवरी ईको कैंप, सीहोर जिले में कठौतिया, देवास में खेवनी ईको, बैतूल में कुकरू कैंपिंग, होशंगाबाद में मटकुली, सिवनी में नालायल ईको पायली, पन्ना में रूनाहा, भोपाल में समरधा साइट को विकसित किया गया है.

