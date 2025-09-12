मध्य प्रदेश में पर्यटक कर सकेंगे तीसरी आंख वाली छिपकली इगुआना का दीदार, 2 महीने का क्वारंटाइन पूरा
भोपाल के वन विहार में पर्यटक कर सकेंगे तीसरी आंख वाली छिपकली इगुआना का दीदार. 5 किलो तक वजन, भारत में इसे पालना गैर कानूनी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 12, 2025 at 1:12 AM IST|
Updated : September 12, 2025 at 1:40 AM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है. खास किस्म के जीव-जंतुओं को देखने का शौक रखने वाले सैलानी अब राजधानी भोपाल के वन विहार में तीसरी आंख वाली छिपकली इगुआना का भी दीदार कर सकेंगे. यह कोई आम छिपकली नहीं बल्कि इसकी लंबाई 1.5 से 3 मीटर तक होती है. इसका वजन भी सामान्य छिपकली से 100 गुना अधिक होता है.
5 किलो से भी ज्यादा होता है इगुआना का वजन
तीसरी आंख वाली इस छिपकली को इगुआना कहा जाता है. इगुआना छिपकली का वजन सामान्य छिपकली से 100 गुना ज्यादा होता है. इस वजन 5 किलो और उससे ज्यादा भी हो सकता है. इसकी लंबाई 1.5 से 3 मीटर तक होती है.
2 महीने बाद क्वारंटाइन से बाहर आई इगुआना
बता दें कि इगुआना छिपकली मैक्सिको, अमेरिका और साउथ अफ्रीका के कुछ हिस्सों के अलावा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है. तस्करों से मुक्त कराने के बाद चारों इगुआना को वन विहार में 2 महीने तक क्वारंटाइन किया गया था. इस दौरान डॉक्टर इनकी निरंतर निगरानी कर रहे थे. लेकिन अब चारों इगुआना वन विहार के अनुकूल हो गई हैं. ऐसे में उन्हें दीदार के लिए बाड़ों में छोड़ दिया गया है. अब इन इगुआना को देखने के लिए प्रतिदिन हजारों पर्यटकों की भीड़ भोपाल के वन विहार पहुंच रही है.
इगुआना के सिर पर होती है तीसरी आंख
इगुआना को तीसरी आंख वाली छिपकली कहा जाता है. इसके सिर के ऊपर तीसरी आंख होती है. यह तीसरी आंख हलके शल्क जैसी होती है. इगुआना की यह संवेदी आंख गति और प्रकाश को भांप लेती है. यह आंख इगुआना को ऊपर से झपट्टा मारने वाले संभावित शिकारी पक्षियों का पूर्वाभास कराती है. ये प्लेटें विभिन्न प्रकार की होती हैं और केराटिन या काइटिन जैसे पदार्थों से बनी होती हैं, जो रंग प्रदान करती हैं और कुछ हद तक पर्दे की तरह मदद करती हैं.
शाकाहारी खाना पसंद करती है इगुआना
इगुआना देखने में जितनी आकर्षक होती है, यह उतनी ही नुकसानदेह भी है. यह विशुद्ध रूप से शाकाहारी जीव है. ताइवान में इगुआना की संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी है. शाकाहारी होने के कारण ये लोगों की फसलें चौपट कर रही है. जिससे वहां की सरकार इगुआना को मारने की योजना बना रही है. हालांकि भारत में यह बहुत कम पाई जाने वाली प्रजाति है.
वन विहार में मजे से कद्दू खा रही इगुआना
असिस्टेंट डायरेक्टर डॉ रूही हक ने बताया कि "इगुआना के एनक्लोजर में खास ध्यान रखा गया है. इगुआना अधिक वर्षा वाले वनों में भी रहते हैं और रेगिस्तानी इलाकों में भी. इनको धूप भी चाहिए होती है और पानी भी. इसलिए इनके बाड़े में ऊपर से धूप आने के लिए जगह छोड़ी गई है. वहीं जमीन पर पानी भी भरा गया है. इनको अभी वन विहार में कद्दू समेत अन्य शाकाहारी भोजन दिया जा रहा है. जिसे ये मजे से खा रही हैं."
वन्य जीव तस्कर से जब्त की गई हैं 4 इगुआना
इंदौर एसटीएफ ने दिल्ली के रहने वाले कार्तिक गोयल से 4 इगुआना बरामद की थीं. कार्तिक ने एसटीएफ को बताया था कि वह विदेशों से लोकर भारत में इगुआना की तस्करी करता था. इसके पास से जब्त की गई इगुआना को एसटीएफ ने बाद में वन विहार को सौंप दिया था.
बुलंदशहर और तेलंगाना में करता था तस्करी
वन विहार के डायरेक्टर विजय कुमार ने बताया कि "एसटीएफ इंदौर ने तेलंगाना से 4 इगुआना और 4 पायथन जब्त किए थे. इन जीवों को बिना परिवेश, पोर्टल पर पंजीयन किए बगैर पालना भी अपराध है. इसका व्यापार पूरी तरह प्रतिबंधित है. इंदौर एसटीएफ को तस्कर कार्तिक गोयल ने बताया था कि वो विदेशों से लाकर तेलंगाना और उत्तरप्रदेश के बुलंदशहर में इगुआना और पायथन की अवैध तस्करी करता था."
वन विहार में बनाया गया खास एनक्लोजर
वन विहार की असिस्टेंट डायरेक्टर डॉ रूही हक ने बताया कि "इंदौर एसटीएफ ने ट्रेन से एक तस्कर को पकड़ा था. जिसके पास से इगुआना और पायथन जब्त किए गए थे. वन विहार मध्य प्रदेश का रेस्क्यू और डिटेंशन सेंटर है. इसलिए पुलिस ने तस्करी से जब्त इन जीवों को भोपाल भेजा था. इनको 2 महीने तक क्वारंटाइन में रखने के बाद खास तरह के प्रदर्शनी बाड़ो में छोड़ा गया है. इनके एनक्लोजर के जो भी नियम हैं, वन विहार उसे फालो कर रहा है."
- यह है सतपुड़ा की तेंदुआ छिपकली, रंग बदल लेपर्ड गेको ने सैलानियों को छकाया
- यहां मेंढक पेड़ों पर रहते हैं, छिपकली पलक झपकाती है, सतपुड़ा में अनूठे जीवों की खोज
इगुआना देखने वन विहार पहुंच रही भीड़
डॉ रूही हक ने बताया कि "इगुआना अनुसूची 4 में आता है. यदि इसे कोई रखता है तो उसके पास परिवेश पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और अन्य डिटेल होना चाहिए. भारत में इगुआना कम ही देखने को मिलते हैं. वन विहार में भी जब से इगुआना आई है, बड़ी संख्या में पर्यटक इनको देखने पहुंच रहे हैं. इगुआना को लेकर खासकर बच्चों और युवाओं में ज्यादा क्रेज है."