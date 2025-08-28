भोपाल: देश भर में आपके नाम पर कितनी सिम चल रही हैं, किस जगह पर इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया है और कैसे हैंडसेट को देखकर पता कर सकते हैं, कि ये कंपनी का मोबाइल है या डुप्लीकेट. अब उपभोक्ताओं के लिए यह समझना आसान हो गया है. अब आप घर बैठे पता कर सकते हैं, कि आपके नाम पर कितनी सिम चल रही है, कहीं उनका आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है. इसके लिए बस आपको दूर संचार विभाग का एक ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा. इससे मोबाइल उपभोक्ताओं की कई समस्याओं का निदान होगा.

एक व्यक्ति के नाम पर हो सकती है केवल 9 सिम

भारत में प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम 9 सिमें अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा सकता है. हालांकि जम्मू काश्मीर और असम समेत अन्य पूर्वोतर के राज्यों के निवासियों के लिए अधिकतम सिम अपने नाम से खरीदने की सीमा 6 है. कई बार अनाधिकृत व्यक्ति आपके पहचान पत्र का इस्तेमाल कर फर्जी सिम खरीदते हैं और इसका गलत कार्यों में दुरुपयोग करते हैं.

भोपाल के दूरसंचार भवन में पत्रकारवार्ता आयोजित (ETV Bharat)

लेकिन अब ऐसे लोगों को पकड़ना आसान हो गया है. आप अपने मोबाइल में टैफकॉप यानि टीएएफसीओपी पोर्टल की मदद से घर अपने नाम पर दर्ज सिम की संख्या का पता लगा सकते हैं. टैफकॉप पोर्टल अनचाहे सिम को बंद करने का आसान तरीका प्रदान करता है.

इस तरह रोके जा रहे विदेशों से आने वाले फ्रॉड काल

भोपाल के दूरसंचार भवन में पत्रकारवार्ता आयोजित हुई. जिसमें दूरसंचार विभाग के एडिशनल डीजीटी एमपीएलएसए रामजी तिवारी ने बताया कि, ''संचार साथी ऐप में एक रिकविन यानि आरआईसीडब्ल्यूआईएन का टूल्स दिया गया है. जिसमें जाकर उपभोक्ता विदेशों से आने वाले फ्रॉड काल्स की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं. रिकविन की मदद से उपभोक्ताओं को अंराष्ट्रीय काल्स की रिपोर्ट दर्ज करनी होती है.''

''इसके लिए उपभोक्ताओं को संचार साथी ऐप के रिक्वन टूल्स पर जाना होगा. इसमें क्लिक करने के बाद आपको अपनी जानकारी भरनी होगी. इसके बाद पहचान सत्यापित करने के बाद आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.'' रामजी तिवारी ने बताया कि अब तक ऐसे लाखों फ्रॉड काल्स की पहचान कर उन्हें ब्लैकलिस्टेड किया गया है.

डेढ़ साल में 59 लाख बार डाउनलोड हुआ संचार साथी

बता दें कि, संचार साथी ऐप 16 मई 2023 को लांच किया गया था. अब इसमें 17 करोड़ से अधिक विजिटर्स आ चुके हैं. वहीं 59 बार से अधिक इस ऐप को डाउनलोड किया गया है. यह ऐप हिंदी और अंग्रेजी के साथ 19 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है. इसमें 6 टूल्स दिए गए हैं. जिनके जरिए उपभोक्ता अपने मोबाइल और सिम को आपरेट कर सकते हैं. जब आप नया मोबाइल खरीदते हैं, तो वह कंपनी का है या लोकल है, इसकी जानकारी भी संचार साथी एप से पता चल जाएगी. बस इसमें उपभोक्ताओं को नए मोबाइल का ईएमआई नंबर डालना होगा.

डेढ़ साल में 15 लाख से अधिक मोबाइल को किया गया ट्रैस

रामजी तिवारी ने बताया कि, ''बीते डेढ़ साल में संचार साथ ऐप के माध्यम से 15 लाख से अधिक खोए हुए मोबाइल को ट्रैस किया गया है. इसमें 2.75 करोड़ मोबाइल ब्लाक किए गए हैं. वहीं ऐप के माध्यम से 71 हजार से अधिक सिम बेचने वालों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है. साथ ही बल्क एसएमएस भेजने वाली 186 कंपनियों को भी ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है. इस ऐप के कारण ही बीते डेढ़ सालों में 12 लाख से अधिक फर्जी वाट्सएप अकाउंट बंद किए गए हैं.''