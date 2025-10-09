ETV Bharat / state

ढूंढे नहीं मिलेगा सड़कों पर गोवंश, मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ सरकार ने बनाई धांसू प्लानिंग

सड़कों के अलावा लावारिस घूमने वाली गायों को व्यवस्थित करने के लिए सरकार का नया प्रयोग. गायें अब असल में होंगी फायदे का सौदा.

सड़कों पर गोवंश बड़ी समस्या (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 12:15 PM IST

6 Min Read
जबलपुर : सड़कों के साथ ही यहां वहां लावारिस घूमने वाले गोवंश के दिन फिरने वाले हैं. गोवंश को संरक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कई स्तरों पर प्रयास कर रही है. जहां गौशालाओं में गायों को रखने पर प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है तो अब एक और नया प्रयोग होने जा रहा है. गायों को सुरक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार स्वावलंबी गौशाला नीति पर आगे बढ़ रही है. क्या है ये नीति, कैसे गायों को संरक्षित किया जाएगा, कैसे गायें अब फायदे का सौदा साबित होंगी, आइए जानते हैं.

पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने बताई योजना

मध्य प्रदेश में आवारा जानवरों की समस्या पूरी तरह खत्म होने वाली है. पशुपालन मंत्री लखन पटेल का कहना है "इस योजना की पूरी तरह क्रियान्वित होने के बाद आवारा जानवर ढूंढे नहीं मिलेंगे. क्योंकि हमारे ये जानवर इन गौशालाओं में फायदे का सौदा साबित होंगे. इन गौशालाओं को लेने के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों ने इच्छा जताई है. यहां सीएनजी भी बनेगी और खाद भी बनेगा. लोग खुद जानवरों को यहां छोड़कर आएंगे."

पशुपालन मंत्री लखन पटेल (ETV BHARAT)

सड़कों पर गौवंश बड़ी समस्या

मध्य प्रदेश की सड़कों पर अपने बड़े पैमाने पर आवारा जानवरों को देखा जाता है. तेज रफ्तार गाड़ियों से ये जानवर टकराते हैं और इसके बाद इन्हें वही सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है. सड़क पर बैठे इन जानवरों की वजह से कई गंभीर दुर्घटनाएं भी घटती हैं और लोगों की भी जान जाती है. इस समस्या के बारे में चर्चा बहुत हुई लेकिन इसका कोई स्थाई निदान अब तक नहीं मिल रहा था.

आवारा गौवंश से किसान परेशान

आवारा गोवंश केवल सड़क पर ही लोगों को परेशान नहीं कर रहे थे बल्कि इससे ज्यादा परेशानी तो उन किसानों की है, जिनके खेतों में ये जानवर घुसकर फसल नष्ट कर देते हैं. किसानों को अपनी फसलों को बचाने के लिए खेतों में करंट तक लगाना पड़ता है. यह तरीका भी बहुत खतरनाक है. इसकी वजह से न केवल जानवरों की मौत होती है बल्कि कई बार अनजाने में खेत पर पहुंचे दूसरे लोगों की भी जान चली जाती है, लेकिन इस समस्या का भी किसानों के पास कोई समाधान नहीं है. आवारा जानवरों की बढ़ती तादाद और किसानों के बीच का संघर्ष लगातार बढ़ रहा है.

ढूंढे नहीं मिलेगा सड़कों पर गोवंश (ETV BHARAT)

गौवंश को लेकर धार्मिक विवाद भी

हिंदू धर्म के मानने वाले गाय के महत्व को लेकर भी चिंतित रहते हैं. इसलिए मध्य प्रदेश में गौहत्या गैरकानूनी है. वहीं दूसरी तरफ बाजार में गौमांस की मांग को लेकर गाय का अवैध कारोबार भी होता है. इस वजह से भी संघर्ष की स्थिति बनती. कुछ संगठन आंदोलन करते हैं. इन सभी समस्याओं का देशभर में किसी सरकार के पास कोई स्थाई निदान नहीं है. लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री लखन पटेल का कहना है "इन सभी समस्याओं का मध्य प्रदेश सरकार ने स्थाई समाधान खोज लिया है. सरकार इस योजना पर आगे बढ़ चुकी है."

नार्वे की कंपनी ने रखा प्रस्ताव

मंत्री लखन पटेल ने बताया "स्वावलंबी गौशाला नीति पर अमल करते हुए मध्य प्रदेश के 14 जिलों में पशुपालन विभाग ने टेंडर जारी किया था. इस योजना के तहत कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने मध्य प्रदेश में स्वावलंबी गौशाला खोलने में रुचि दिखाई है. इसमें नार्वे की एक कंपनी सामने आई, जो कई जिलों में गौशाला लेने को तैयार है. अदानी जैसा बड़ा ग्रुप भी गौशाला संचालित करने के लिए रुचि दिखा रहा है."

पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने बताई योजना (ETV BHARAT)

मध्य प्रदेश स्वावलंबी गौशाला कामधेनु आवास योजना

मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत निजी गौशाला को एक साथ काम से कम 5000 गोवंशों को रखना होगा. इसमें 30% दुधारू नस्ल रखी जा सकती हैं. सरकार 125 एकड़ सरकारी भूमि गौशाला को देगी यदि संख्या 1000 और बढ़ जाती है तो 25 एकड़ और दी जाएगी. इसी के भीतर यदि व्यावसायिक गतिविधि होती हैं तो 5 एकड़ जमीन और दी जाएगी. निराश्रित गोवंश को ₹40 प्रतिदिन के अनुसार भोजन का पैसा भी दिया जाएगा.

खाद का प्लांट और सीएनजी प्लांट

मंत्री लखन पटेल का कहना है "यह योजना बहुत आकर्षक है. इसके भीतर एक साथ 5000 जानवरों से पैदा होने वाला गोबर खाद बनाने के काम में आएगा. इस गौशाला को सीएनजी बनाने की अनुमति भी दी जा रही है. गौशाला तो 20 एकड़ में बन जाएगी, बाकी जमीन पर सीएनजी प्लांट के लिए घास का उत्पादन भी किया जा सकता है. इसी आकर्षण की वजह से अंतरराष्ट्रीय कंपनियां गौशाला खोलने की इच्छा जता रही हैं."

प्रदेश के 14 जिले, जहां जमीन दी गई

मंत्री लखन पटेल का कहना है "इस योजना के पूरे क्रियान्वयन के बाद आवारा जानवरों की समस्या से पूरी तरह निजात मिल जाएगी. कंपनियों को फायदा होगा तो रोजगार के रास्ते खुलेंगे. लोगों को सीएनजी मिलेगी. खाद मिलेगी. पशुपालन विभाग की वेबसाइट पर 14 जिलों की जानकारी है. जहां सरकार ने जमीन भी चिह्नित कर ली है. मंदसौर, जबलपुर, रायसेन, दमोह, सागर, पन्ना, विदिशा, सतना, अशोकनगर, छतरपुर के राजनगरव गौरिहार रतलाम शाजापुर और भिंड में जमीन चिह्नित कर ली गई है. सबसे ज्यादा जमीन दमोह में 511 एकड़ और जबलपुर में 461 एकड़ दी गई है."

सीएसआर फंड का भी होगा इस्तेमाल

राज्य सरकार की इस नीति में सीएसआर फंड का भी उल्लेख है. सरकारी और निजी क्षेत्र की हर बड़ी कंपनी को स्थानीय सामाजिक विकास के लिए सीएसआर फंड देना होता है. यह रकम बहुत बड़ी होती है. अब इसका इस्तेमाल भी पशुपालन विभाग गौशाला बनाने में कर रहा है.

मंत्री लखन पटेल ने बताया "पहली बार टेंडर में 14 जिलों के लिए लोगों को बुलाया गया था, लेकिन केवल दमोह का टेंडर फाइनल हो पाया है. पूरे देश में योजना नहीं है. इसलिए कागजी कार्रवाई में कंपनियों को समय लग रहा है. ऐसी स्थिति में एक बार फिर टेंडर किया जाएगा."

