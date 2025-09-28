ETV Bharat / state

'मन की बात' सुन मोहन यादव सीधे पहुंचे बाजार, स्व-सहायता समूह की महिलाओं से की खरीदारी

सीएम मोहन यादव ने किसानों से सोयाबीन बेचने के पहले इसका रजिस्ट्रेशन भावांतर के तहत कराने की अपील की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी में किसानों का सोयाबीन भले ही सस्ता बिके लेकिन तब भी सरकार बाकी राशि सीधे किसानों के खातों में डालेगी.

भोपाल: बैरसिया में स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव दीवाली की खरीदारी करने बाजार पहुंचे. यहां उन्होंने दीपक और गाय के गोबर से बने सामानों की खरीदारी की. मुख्यमंत्री ने लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील भी की.

बैरसिया के जगदीशपुर में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सुनने के बाद मुख्यमंत्री महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉल पर पहुंचे. मुख्यमंत्री ने गोबर से बनाए गए दीपक और मिट्टी के सामान खरीदे. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि "स्वदेशी के अभियान में बहनों का अपना अहम योगदान है. मैंने भी दीवाली के लिए दीपक और कई सामान यहां से खरीदा है. सभी से आग्रह है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर घर स्वदेशी के भाव को अपनाना होगा."

स्व सहायता समूह की महिलाओं से सीएम मोहन यादव ने खरीदा स्वदेशी सामान (ETV Bharat)

'सोयाबीन बेचने से पहले भावांतर रजिस्ट्रेशन जरूरी'

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि "किसान भाइयों के लिए सोयाबीन की फसल के लिए भावांतर योजना लागू की है. यह किसान संगठनों के सुझाव पर लागू किया गया है. किसान अपना सोयाबीन मंडी में बेचें, लेकिन इसे बेचने के पहले इसका रजिस्ट्रेशन भावांतर में जरूर करा लें."

'मन की बात' सुन मोहन यादव सीधे पहुंचे बाजार (ETV Bharat)

'किसानों को मिलेंगे 750 रुपए'

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि "सोयाबीन की भावांतर की राशि 5 हजार 300 रुपए तय की है. पंजीयन कराने से यदि मंडी में 4500 या 4400 रुपए में सोयाबीन बिकी तो भावांतर की राशि सरकार के माध्यम से पहुंच जाएगी. जिस तरह गेहूं में 2425 की एमएसपी थी और इस पर 175 रुपए का बोनस दिया गया था. एमएसपी पर ही सोयाबीन के दाम किसान को मिलना चाहिए. ऐसे में 4600 रुपए में सोयाबीन मंडी में जाती है तो 750 रुपए की राशि सरकार के माध्यम से खाते में पहुंचाई जाएगी."