तर्पण के दिन और ऐसी नाकदरी, पोटली में बंधी इन अस्थियों को लेने कोई बेटा भाई नहीं आया

जब कोई नहीं आता तो हम ही हटा देते हैं, ताकि कचरे में तो ना फेंके जाएं." विश्राम घाट के मैनेजर कहते हैं, आज एक पोटली में बंधी जो अस्थियां हैं, वो भी कभी एक पूरा इंसान था. मिट्टी हो जाने के बाद कचरे की तरह फेंका तो नहीं जा सकता ना.

इन अस्थियों को सहेजने कुल 212 लॉकर हैं. मरने वालों की तादात देखें तो इस अकेले विश्राम घाट में 12 से 15 संस्कार रोज होते हैं. मेरे देखते-देखते हर पांच मिनट में एक शव यात्रा यहां पहुंची है. गोलू नील अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी जुटाने के साथ अस्थि लॉकर भी संभालते हैं. गोलू बताते हैं, अगर पहले राख और अस्थियां हटाएंगे नहीं तो अगला अंतिम संस्कार कैसे होगा.

भोपाल : भागती जिंदगी में श्मशान घाट तक पहुंच कर भी कई यात्राएं अधूरी छूट रही हैं. भोपाल के सुभाष नगर विश्राम घाट के अस्थि लॉकर से इन दिनों ऐसी अस्थियों की छंटनी की जा रही है. जिन अस्थियों को विसर्जन के लिए ले जाना परिवार का कोई नहीं आया. अब तक करीब 150 ऐसे मृतकों की अस्थियां जमा हो गई हैं. जिन्हें नर्मदा में प्रवाहित किया जाना है. अंतिम संस्कार के बाद जिन मृतकों की अस्थियों को परिवार वाले लेने नहीं आते. विश्राम घाट भी उन्हें एक समय सीमा तक ही सहेज सकता है.

पहले बीमारी का डर, अब किस खौफ में छोड़ दिया?

भोपाल के सुभाषनगर विश्राम घाट में चितास्थल के पहले ही इन दिनों एक बड़ा कलश रखा हुआ है. इस कलश में छूटी हुई अस्थियां जुटाई जा रही हैं. ये वो अस्थियां हैं, जिनके लिए पूरे साल इंतजार किया गया कि परिवार से कोई तो इन्हें लेने आएगा. पितृपक्ष के दौरान ये अस्थियां नर्मदा में प्रवाहित कर दी जाती हैं, जब पूरे अंतिम संस्कार के साथ विदा हुए लोगों का तर्पण किया जा रहा हो, तब इन्हें भी मोक्ष मिल जाए.

सुभाष नगर विश्राम घाट के प्रबंधक शोभराज सुखवानी ने कोरोना माहमारी के दौरान जब लावारिस अस्थियों के विसर्जन की शुरुआत की थी. तब वजह बस इतनी थी कि बीमारी के डर से लोग अंतिम संस्कार करने नहीं आ रहे थे. शोभराज बताते हैं, "उस समय नगर निगम की गाड़ी से शव अंदर आते थे. अंतिम संस्कार में परिवार का कोई नहीं होता था. फिर बाद में बीमारी के ही डर से कोई अस्थियां लेने भी नहीं आया. तब मुझे लगा कि शायद सिर्फ संक्रमण के डर से परिजनों की अस्थियां लोग लावारिस छोड़ दे रहे हैं, लेकिन दुख की बात ये है कि ये सिलसिला रुका नहीं.

2020 से मैंने हर पितृपक्ष में विश्राम घाट के लावारिस शवों की अस्थियां प्रवाहित करने का जो प्रण लिया था. वो 2025 तक चल रहा है. अब तक 623 लावारिस अस्थियां हम प्रवाहित कर चुके हैं. इस बार भी ये आंकड़ा अभी तक 153 के पार पहुंच रहा है."

कचरे में अस्थियां जाएं इससे बेहतर था कि हम ही उठा लें

विश्राम घाट में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा अस्थि विसर्जन होता है. लेकिन वही संस्कार छूट जाता है. विश्राम घाट के प्रबंधक शोभराज सुखवानी बताते हैं, "अग्नि देकर लोग चले जाते हैं, जब अस्थियों की राख लेने कोई नहीं आता, तो ये कचरे में ना चली जाएं. आज अस्थियां हैं, लेकिन वो भी तो कभी एक जीता जागता इंसान था. उनका अपमान ना हो. यही सोचकर हम कोशिश करते हैं कि ऐसी अस्थियां सहेज ली जाएं."

लॉकर पर हर दिन किराया लगाया, पर कोई नहीं आया

विश्राम घाट में अस्थियों के रखने के लिए बाकायदा नंबर के साथ लॉकर बने हुए हैं. जहां मृतकों की अस्थियां महफूज रहती हैं. नंबर के साथ अलग-अलग लॉकर और असल में ये नंबर ही अब मरने वाले का नाम और शिनाख्त बन जाता है. पहचान भी यही होती है कि मृतक का नंबर कौन सा है. भोपाल के सबसे बड़े विश्राम घाट में गिने जाने वाले सुभाष नगर में एक दिन में औसत 12 से 15 अंतिम संस्कार होते हैं. शोभराज सुखवानी बताते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा विश्राम घाट उतना बड़ा नहीं है. साढ़े 9 एकड़ में फेला है.

51 हमारे यहां चितास्थल हैं, लेकिन नए और पुराने भोपाल के दोनों हिस्से से अंतिम संस्कार के लिए लोग यहीं आते हैं. लावारिस अस्थियां ना छूटें, इसके लिए हमने 3 रुपए दिन के हिसाब से चार्ज भी किया. रिमाइंड भी करते हैं कि आपका चार्ज बढ़ रहा है, ले जाइए फिर भी लोग नहीं आते. समाज में जीते जी भी लोगों के पास समय नहीं है. मरने के बाद भी इतना वक्त नहीं कि अपने परिजन का अंतिम संस्कार कर दें."

जो आधा जला शव छोड़ जाते, वो अस्थियां लेने कहां आएंगे

32 साल से सुभाष नगर विश्राम घाट में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी जुटाने के साथ अस्थियां सहेजने तक सारा काम गोलू नील करते हैं. गोलू ने कोविड के समय तो एक दिन में 50 अंतिम संस्कार तक किए हैं. उनके सामने समाज का असल चेहरा है. गोलू अंतिम समय की हकीकत उतने ही खरे लहजे में सामने रख देते हैं. जिस तजुर्बे से रोज उनका सामना है. वो बयान करते हुए कहते हैं, अब लोगों के पास इतना समय भी नहीं है कि पांच लकड़ियां देने के बाद कुछ देर अपने परिजन के शव के पास ठहर जाएं.

गोलू बताते हैं, कई बार ये होता है कि बाद में हम लकड़ियां डालकर फिर संस्कार करते हैं. इनमें कई लोग ऐसे भी होते हैं, जो राख उठाने भी नहीं आते. अब यहां तो लगातार संस्कार होते हैं. ऐसे में हम इंतजार भी नहीं कर सकते. एक ही शव को थोड़ी देखना है. तो हम ही लोग हटा देते हैं. गोलू ने जो कहा वो काबिल ए गौर बात है. वाकई, क्या जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि पोटली में सिमट गए एक इंसान की अस्थियां भी इंतजार करती कतार में पड़ी रहें.