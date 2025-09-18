ETV Bharat / state

IIT और AIEEE में नहीं हुआ सिलेक्शन, स्टूडेंट ने 14 साल तक लड़ा केस, अब लौटानी होगी फीस

जिला उपभोक्ता फोरम ने इस मामले में उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाया था लेकिन इसके खिलाफ कोचिंग संचालकों ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील कर दी थी. इसके बाद भी जब यहां भी सुनवाई नहीं हुई तो यह मामला राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा. लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने इस मामले को सुनने से इंकार कर दिया और यह मामला वापस मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग को भेजा गया. जहां राज्य उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता के हक में अपने पुराने फैसले को यथावत रखा है.

भोपाल: देश भर में 12वीं कक्षा पास करने के बाद अधिकतर स्टूडेंट आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं. इसके लिए लाखों रुपए की मोटी फीस चुकानी पड़ती है, फिर भले ही स्टूडेंट का सलेक्शन ना हो. ऐसे ही एक मामले में जब छात्र का सलेक्शन नहीं हुआ, तो उसने फीस वापस लेने के लिए 14 सालों तक कोर्ट में लड़ाई लड़ी. जिसमें अब उपभोक्ता आयोग ने स्टूडेंट के पक्ष में फैसला सुनाया है.

भोपाल के कोचिंग संचालक को एग्रीमेंट के अनुसार लौटानी होगी फीस (ETV Bharat)

स्टूडेंट ने 14 सालों तक लड़ी न्याय की लड़ाई

राजधानी भोपाल के इंडस टाउन इलाके में रहने वाले जीके रावत ने मेसर्स इंजीनियर्स एकेडमी के डायरेक्टर के खिलाफ साल 2011 में जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया था. उपभोक्ता जी के रावत का कहना था कि कोचिंग संचालक और सेंटर अपने वादों पर खरे नहीं उतरे और अब तय करार के अनुसार वापस की जाने वाली राशि देने को भी तैयार नहीं हैं. तब परेशान होकर उपभोक्ता फोरम में मामला दायर किया. इस लड़ाई को जीके रावत 14 सालों तक लड़ते रहे और आखिरी में उनकी जीत हुई.

स्टूडेंट ने साल 2009 में जमा किए थे 1.80 लाख रुपए

उपभोक्ता और कोचिंग सेंटर के बीच एडमिशन के वक्त एक अनुबंध हुआ था. इसके तहत उपभोक्ता को विश्वास दिलाया गया था कि विद्यार्थी IIT और AIEEE परीक्षा में सफलता प्राप्त करेगा. साथ ही करार में यह भी लिखा गया था कि यदि स्टूडेंट इन दोनों परीक्षाओं में सफल नहीं होता है तो 3 माह के अंदर कोचिंग सेंटर, उपभोक्ता को एक लाख की राशि वापस करेगा. इस आधार पर साल 2009 में उपभोक्ता ने कोचिंग सेंटर को 1 लाख अस्सी हजार का भुगतान किया. 12वीं के बाद स्टूडेंट ने प्रयास किया, लेकिन दोनों ही परीक्षाओं में असफल रहा. जब उपभोक्ता ने पैसा वापस चाहा तो कोचिंग सेंटर द्वारा यह राशि नहीं दी गई.

1.10 लाख रूपए के साथ देना होगा न्यायालय का खर्च

इस मामले में उपभोक्ता के वकील एमए सिद्दीकी ने बताया कि "बीते हफ्ते सुनाए निर्णय में राज्य उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुनीता यादव और सदस्य डॉ. श्रीकांत पांडेय की बेंच ने साल 2013 में जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा दिए फैसले को यथावत रखा है. इसके अनुसार कोचिंग सेंटर संचालकों को उपभोक्ता के 1 लाख 10 हजार रुपए के साथ मानसिक क्षतिपूर्ति और साथ ही संपूर्ण परिवाद व्यय 1 माह के भीतर चुकाने के आदेश दिए हैं."