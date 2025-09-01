बुरहानपुर : मध्य प्रदेश से पंजाब अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गैंग के कुछ लोग STF के हत्थे चढ़े हैं. इस मामले को लेकर बुरहानपुर के खकनार थाने में भोपाल से STF टीम पहुंची है, दरअसल आर्म्स एक्ट के प्रकरण में आरोपी सरताज और शेरसिंग फरार चल रहे थे, जिन्हें कुछ दिन पहले खकनार पुलिस ने पकड़ लिया है, उनसे पूछताछ के लिए STF टीम बुरहानपुर आई है. पुलिस जांच में सामने आया है कि मध्य प्रदेश से पंजाब कई अवैध हथियारों की तस्करी की गई थी.
पुलिस पर हमला कर चुके आरोपी
बता दें कि इस पूरे मामले में खकनार थाना प्रभारी और एसटीएफ भोपाल की टीम संयुक्त रूप से जांच में जुटी है. 30 अगस्त को जब खकनार पुलिस ने आरोपियों को धरदबोचा, तब आरोपियों ने टीआई सहित चार पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, इस झूमाझटकी में तीन पुलिसकर्मियों को चोट आई है जबकि चौथे पुलिसकर्मी की वर्दी फट गई.
बुरहानपुर की खकनार पुलिस ने पकड़ा, एसटीएफ को दी सूचना
गौरतलब है कि कि थाना प्रभारी निरीक्षक अभिषेक जाधव को मुखबिर से सुचना मिली कि दो निगरानी बदमाश शेरसिंग पिता धरमसिंग सिकलीगर और सरताज पिता धरमसिंग सिकलीगर आर्म्स एक्ट के ईनामी बदमाश हैं. दोनों पर भोपाल में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है. जब इन आरोपियों की क्षेत्र में दिखाई देने की सूचना मिली तो पुलिस ने दोनों को घेर लिया, लेकिन दोनों आरोपियों ने न केवल पुलिसकर्मियों से झूमाझटकी की, बल्कि सरकारी वाहन की चाबी भी छीन ली, पुलिस के कार्य में बाधा उत्पन्न की. हालांकि, काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. इसके दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी की सूचना STF भोपाल को दी गई.
लुधियाना भेजे जा रहे थे हथियार
खकनार थाना प्रभारी अभिषेक जाधव ने बताया, '' आरोपी सरताज और शेरसिंग अंतराज्यीय अवैध हथियार तस्कर हैं. दोनों ने 18 पिस्टल व 7 मैगजीन लुधियाना पंजाब भेजने के लिए विक्रम राजा परमार निवासी ग्राम ऊदगवा थाना जिगना जिला दतिया, सोनु झा पिता वृन्दावन झा निवासी ग्राम शेहराई तहसील जतारा जिला टिकमगढ़ और अनिकेत चौहान पिता रघुराज चौहान निवासी ग्राम ऊदगवा थाना जिगना जिला दतिया को दिए थे. इस मामलें में एसटीएफ भोपाल ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, दोनों के खिलाफ धारा 25(6),25(7)(iii),25(8) आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया है,.''
उत्तराखंड में कर चुके तस्करी
खकनार पुलिस के मुताबिक आरोपी सरताज ने जुलाई 2025 मे उत्तराखंड में खजानसिंग पिता गुरुचरण को भी 8 अवैध पिस्टल बेची थी. इस मामलें में रुद्रपुर थाना जिला ऊधमसिंग नगर में सरताज के खिलाफ केस दर्ज है. इसके बाद सरताज फरार चल रहा था. दरअसल, बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने सभी थाना प्रभारियों को अवैध हथियार बनाने, खरीदी, बिक्री करने वाले और तस्करों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.