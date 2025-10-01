ETV Bharat / state

RSS के 100 साल, 'संघ बताएगा क्या है हिंदू की परिभाषा': प्रांत संघचालक अशोक पाण्डे

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे, देश में लोगों को जागरुक करने का लक्ष्य. प्रांत संघ चालक अशोक पाण्डे से ईटीवी भारत की बात.

RSS के 100 साल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 10:29 PM IST

7 Min Read
रिपोर्ट: शिफाली पांडे

भोपाल: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने के साथ कहां पहुंचा. इस शताब्दी वर्ष में 1 लाख पंथ संचलन और 5 लाख 97 हजार गांवों में घर-घर दस्तक के साथ कहां पहुंचने का लक्ष्य है. इस पूरे वर्ष में होने वाले हिंदू सम्मेलन जिनमें धर्म की व्याख्या घंटी चोटी, मंदिर और मस्जिद अजान सहित गुरुद्वारे से अलग होगी. सद्भावना बैठकों का संदेश क्या होगा. प्रबुद्ध जनों के साथ मंथन चिंतन का एजेंडा क्या है.

मध्य भारत प्रांत के प्रांत संघचालक अशोक पाण्डे ने ईटीवी भारत से इन तमाम विषयों पर बेबाकी से बातचीत की और बताया कि संघ का 100 वर्ष पूर्ण कर लेना आरएसएस के लिए क्यों प्रसन्नता और उत्सव का विषय नहीं है. उन्होंने संघ के आधार पर हिंदू की परिभाषा भी बताई. ये भी बताया कि जबकि मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में संघ की विचारधारा वाले राजनीतिक दल की सत्ताएं हैं फिर भी संघ का विचार फलीभूत होने में अड़चन कहां हैं.

मध्यभारत प्रांत के संघचालक अशोक पाण्डे (ETV Bharat)

प्रश्न- जिस उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघठन 100 वर्ष पूर्व चला था क्या उस लक्ष्य तक ये संगठन पहुंच पाया?

जवाब: मध्यभारत प्रांत के प्रांत संघ चालक अशोक पाण्डे ने पूरी स्पष्टता के साथ कहा कि "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्ष पूर्ण कर लेना भर हमारे लिए प्रसन्नता का विषय नहीं है. ये उत्सव का विषय भी नहीं है. प्रश्न ये है कि देर कहां हुई. काम क्यों उतना नहीं हो पाया. जितना काम हमें करना चाहिए था, उतना नहीं कर पाए. इसकी वजह समाज की उदासीनता रही है, जिसके चलते संघ में निष्क्रियता और स्वार्थ जो रहा उसकी वजह से हम उतना विस्तार नहीं कर पाए.

ये वर्ष हमारे लिए संघ के लिए कार्य विस्तार का वर्ष है. जिसमें हम फिर एक बार समाज का जागरण करेंगे. हमारे लिए ये 100 वर्ष संकल्प का विषय है. संघ का लक्ष्य इस देश की सर्वांगीण उन्नति है. जिसमें सब सम्मिलित है. चरित्र का निर्माण आर्थिक मजबूती और समाज में आत्मीयता पर्यावरण की चिंता. डॉक्टर हेडगेवार जिस रूप में भारत को अपने जीवित रहते देखना चाहते थे वो कार्य अब भी बाकी है."

आरएसएस देशभर में हिंदू सम्मेलन आयोजित करेगा (ETV Bharat)

प्रश्न- जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं तब देश के कई राज्यों में आपकी विचारधारा के राजनीतिक दल की सरकार है. इसके बावजूद संघ अपने किन लक्ष्यों को नहीं छू पाया. अब आगे फोकस किस पर.

जवाब: हमारे विचार की सरकार नहीं हैं. हमारे विचार के कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं. सभी विधायक, मंत्री और सिस्टम में बैठे आईएएस हमारे विचार के नहीं है. फिर भी यथा संभव जितना होता है, सरकार उस विचार के लिए उतना करती है, लेकिन ये सत्य है कि सरकारों में सारे लोग हमारे विचार के नहीं हैं, लेकिन इन सभी अवरोधों के बाद भी जितना हो सकता है उतना करते हैं.

जो कश्मीर फाइल्स में कहा गया है कि शासन किसी का भी हो सिस्टम हमारा है. तो सिस्टम भी बड़ा अवरोध है. समाज और सिस्टम स्वार्थ साधना चाहता है और संघ का स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से काम करता है. तो लक्ष्य हमारा यही है कि समाज को स्वार्थ त्याग कर खुद समाज और राष्ट्र की चिंता करने के लिए प्रेरित किया जाए."

प्रश्न- आपको लगता है कि संघ से जुड़ाव अब लोगों को प्रभाव जमाने के लिए होता है इसलिए शाखाएं सिमट रही हैं.

जवाब: समाज परिवर्तन सरकार नहीं करती. समाज में परिवर्तन सामाजिक चेतना से होता है. जहां हमारे विचारधारा के राजनीतिक दल की सरकार नहीं है. वहां भी हमारी शाखाएं अच्छी तादात में चल रही हैं. केरल इसका उदाहरण है. प्रश्न ये है कि इतने कार्यक्रम चलते हैं. फिर भी नशा है, गरीबी है अशिक्षा है. इस पर संघ कार्य कर रहा है.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे (ETV Bharat)

संघ का सत्ता से कोई लेना देना है. संघ सत्ता के आधार पर नहीं चलता. आज भी अनेक राज्यों में समर्पित भाव से संघ का काम चल रहा है. संघ कभी भी किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं चलता है. समाज में परिवर्तन सामाजिक चेतना हमारा लक्ष्य है."

प्रश्न- वो बड़े काम जो संघ शताब्दी वर्ष में करने जा रहा है.

जवाब:- शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश में सात बड़े कार्यों में जुटेगा और इसकी शुरुआत विजयादशमी के दिन से ही हो जाएगी. अशोक पाण्डे इन कार्यक्रमों के विषय में सिलसिलेवार जानकारी देते हैं.

देश भर में 1 लाख पथ संचलन

जवाब: इसमें सबसे पहला विजयादशमी से शुरू हो रहा पथ संचलन है. अशोक पाणडे बताते हैं कि हमारी संस्कृति हमारे गौरव के विषय में समाज जागृत हो. इसलिए 2 अक्टूबर विजयादशमी से पथ संचलन होंगे. विजयादशमी भगवान राम ने रावण का वध किया था. धर्म की स्थापना का दिन है. न्याय ने अन्याय पर विजय प्राप्त की थी.

संघ की स्थापना भी इसलिए हुई थी. तो देश में सब जगह पथ संचलन होंगे. अधिकतम संख्या और गणवेश में ये पथ संचलन किए जाएंगे. पूरे देश में 1 लाख पथ संचलन होंगे. जिससे समाज में एक आत्मबल पैदा हो. विजयादशमी के साथ 15 दिन के भीतर तहसील बस्ती स्तर तक पथ संचलन किया जाएगा.

5 लाख 97 हजार गांवों में घर घर दस्तक

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश भर में वृहद घर-घर संपर्क अभियान शुरू करने जा रहा है. इसमें हम समाज के बीच जाकर देश के सामने जो समस्याएं हैं. उनके अलावा हमारा गौरव हमारी पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे. ऐसा विचार है कि संघ की समाज की सज्जन शक्ति है, वो गांव गांव के बीच पहुंचेंगे.

हिंदू सम्मेलन में बताएंगे हिंदू है कौन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशभर में हिंदू सम्मेलन आयोजित करेगा. अशोक पाण्डे बताते हैं कि "संघ के हिंदू की परिभाषा बहुत व्यापक है. यहां हिंदू पूजा से संबंधित नहीं धर्म से मंदिर घंटी से चोटी से संबंधित नहीं है. गुरुद्वारे, मस्जिद अजान से संबंधित है. हिंदू वो है भारत भूमि जिसकी मातृभूमि है. जिसका एक परमात्मा है. हम सब आपस में भाई भाई. सारी सृष्टि एक परिवार है. हम कहते ही हैं. वसुधैव कुटुम्बकम.

वे आगे कहते हैं कि "हम समाज की कुरीतियों पर विचार करेंगे. समाज के बीच सद्भावना बैठकें आयोजित की जाएगी. जाति प्रमुखों को बुलाकर चर्चा करेंगे. समाज में दहेज चल रहा है क्या, नशे की क्या हालत है. स्त्री पुरुष में भेद तो नहीं किया जाता. अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहन किया जाता है कि नहीं. संघ मुसलमानों का विरोधी नहीं है. हम उनके विरोधी हैं जो बाहर से आए थे.

जिन्होंने भारत की अस्मिता पर हमला किया था. औरंगजेब, महमूद गजनवी के विरोधी हैं. बाबर के विरोधी हैं. संघ का एक ही लक्ष्य है इस देश का जागरण करना. त्याग करें. समाज अपना समय दें. स्वार्थ के पीछे ना भागे. समाज को संगठित कर कल्याण के मार्ग पर बढ़ें."

