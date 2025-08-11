भोपाल: औद्योगिकीकरण की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे मध्यप्रदेश ने निर्यात के मामले में देश में लंबी छलांग लगाई है. मध्यप्रदेश ने अपने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा 66 हजार 218 करोड़ रुपए का निर्यात किया है. मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा निर्यात में 6 फीसदी की बढोत्तरी फार्मास्यूटिकल, सोया उत्पादों और इंजीनियरिंग गुड्स में हुई है. ये आंकड़े फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की ताजा रिपोर्ट में सामने आए हैं.

फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट

फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के मुताबिक "स्पेशल इकोनामिक जोन में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों ने राज्य के एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो में 4 हजार 38 करोड़ रुपए का योगदान दिया है. निर्यात क्षेत्र में बढोत्तरी के साथ नेशनल लेवल पर मध्यप्रदेश की रैंकिंग में 3 अंकों का उछाल आया है. मध्यप्रदेश की रैंकिंग 15 अंकों से बढ़कर 11 अंकों पर पहुंच गई है."

मध्य प्रदेश में निर्यात के मामले में धार जिला अव्वल (ETV BHARAT)

पिछले 6 साल में दोगुना हुआ निर्यात

रिपोर्ट के मुताबिक मध्यप्रदेश में निर्यात लगातार बढ़ रहा है. पिछले 6 सालों के दौरान निर्याता करीबन 2 गुना हो गया है.

साल 2019-20 में मध्यप्रदेश से 37 हजार 692 करोड़ का निर्यात होता था.

साल 2020-21 में निर्यात में करीबन 10 हजार करोड़ की बढोत्तरी हुई और यह बढ़कर 47 हजार 959 करोड़ रुपए हो गया.

साल 2021-22 में मध्यप्रदेश का निर्यात 58 हजार 407 करोड़ रुपए हो गया. यानी पिछले एक साल में 10 हजार करोड़ का निर्यात बढ़ा.

साल 2022-23 में निर्यात में बढ़कर 65 हजार 878 करोड़ रुपए पहुंच गया.

साल 2023-24 में मध्यप्रदेश से 65 हजार 255 करोड़ रुपए और 2024-25 में 66 हजार 218 करोड़ रुपए का निर्यात मध्यप्रदेश में हुआ है.

मध्य प्रदेश में निर्यात के मामले में धार जिला अव्वल

मध्य प्रदेश का पिछले 6 साल में दोगुना हुआ निर्यात (ETV BHARAT)

मध्यप्रदेश से सबसे ज्यादा निर्यात प्रदेश के धार जिले से हुआ है. पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया धार जिले में ही आता है. धार से 17 हजार 830 करोड़ का निर्यात हुआ है. धार जिले के बाद दूसरे नंबर पर इंदौर है. इंदौर से पिछले एक साल में 13 हजार 500 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है. इन दोनों जिलों से सबसे ज्यादा निर्यात फार्मास्यूटिकल, ऑटोमेटिक और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में हुआ है. उज्जैन जिले से पिछले एक साल में 2 हजार 288 करोड़ का निर्यात किया गया. इसके अलावा मध्यप्रदेश के मंडीदीप इंडस्टियल एरिया से भी निर्यात में बढोत्तरी हुई है.

मध्य प्रदेश में नए सेक्टरों में बढ़ रहा निर्यात (ETV BHARAT)

नए सेक्टरों में बढ़ रहा निर्यात

मध्यप्रदेश कई नए सेक्टरों में अपनी निर्यात की क्षमताओं को बढ़ा रहा है. मध्यप्रदेश से अब एनिमल फीड, मशीनरी, फार्मा, एल्यूमिनियम और टेक्सटाइल को कई देशों में निर्यात किया जा रहा है. मध्यप्रदेश से फ्रांस, यूएई बांग्लादेश, नीदरलैंड में भी अब निर्यात किया जाने लगा है. हालांकि निर्यात के मामले में मध्यप्रदेश के लिए निर्यात के मामले में सबसे बड़ा बाजार यूएस रहा है. प्रदेश से यूएस में फार्मा और मशीनरी का निर्यात होता है.