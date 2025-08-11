ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश ने निर्यात के मामले में लगाई लंबी छलांग, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त - MADHYA PRADESH RECORD EXPORTS

मध्य प्रदेश ने पूरे देश में निर्यात के मामले में परचम लहराया. इस साल 66 हजार 218 करोड़ का एक्सपोर्ट.

Madhya Pradesh record exports
मध्य प्रदेश ने निर्यात के मामले में लगाई लंबी छलांग (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 7:50 PM IST

3 Min Read

भोपाल: औद्योगिकीकरण की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे मध्यप्रदेश ने निर्यात के मामले में देश में लंबी छलांग लगाई है. मध्यप्रदेश ने अपने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा 66 हजार 218 करोड़ रुपए का निर्यात किया है. मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा निर्यात में 6 फीसदी की बढोत्तरी फार्मास्यूटिकल, सोया उत्पादों और इंजीनियरिंग गुड्स में हुई है. ये आंकड़े फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की ताजा रिपोर्ट में सामने आए हैं.

फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट

फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के मुताबिक "स्पेशल इकोनामिक जोन में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों ने राज्य के एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो में 4 हजार 38 करोड़ रुपए का योगदान दिया है. निर्यात क्षेत्र में बढोत्तरी के साथ नेशनल लेवल पर मध्यप्रदेश की रैंकिंग में 3 अंकों का उछाल आया है. मध्यप्रदेश की रैंकिंग 15 अंकों से बढ़कर 11 अंकों पर पहुंच गई है."

Madhya Pradesh record exports
मध्य प्रदेश में निर्यात के मामले में धार जिला अव्वल (ETV BHARAT)

पिछले 6 साल में दोगुना हुआ निर्यात

रिपोर्ट के मुताबिक मध्यप्रदेश में निर्यात लगातार बढ़ रहा है. पिछले 6 सालों के दौरान निर्याता करीबन 2 गुना हो गया है.

  • साल 2019-20 में मध्यप्रदेश से 37 हजार 692 करोड़ का निर्यात होता था.
  • साल 2020-21 में निर्यात में करीबन 10 हजार करोड़ की बढोत्तरी हुई और यह बढ़कर 47 हजार 959 करोड़ रुपए हो गया.
  • साल 2021-22 में मध्यप्रदेश का निर्यात 58 हजार 407 करोड़ रुपए हो गया. यानी पिछले एक साल में 10 हजार करोड़ का निर्यात बढ़ा.
  • साल 2022-23 में निर्यात में बढ़कर 65 हजार 878 करोड़ रुपए पहुंच गया.
  • साल 2023-24 में मध्यप्रदेश से 65 हजार 255 करोड़ रुपए और 2024-25 में 66 हजार 218 करोड़ रुपए का निर्यात मध्यप्रदेश में हुआ है.

मध्य प्रदेश में निर्यात के मामले में धार जिला अव्वल

Madhya Pradesh record exports
मध्य प्रदेश का पिछले 6 साल में दोगुना हुआ निर्यात (ETV BHARAT)

मध्यप्रदेश से सबसे ज्यादा निर्यात प्रदेश के धार जिले से हुआ है. पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया धार जिले में ही आता है. धार से 17 हजार 830 करोड़ का निर्यात हुआ है. धार जिले के बाद दूसरे नंबर पर इंदौर है. इंदौर से पिछले एक साल में 13 हजार 500 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है. इन दोनों जिलों से सबसे ज्यादा निर्यात फार्मास्यूटिकल, ऑटोमेटिक और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में हुआ है. उज्जैन जिले से पिछले एक साल में 2 हजार 288 करोड़ का निर्यात किया गया. इसके अलावा मध्यप्रदेश के मंडीदीप इंडस्टियल एरिया से भी निर्यात में बढोत्तरी हुई है.

Madhya Pradesh record exports
मध्य प्रदेश में नए सेक्टरों में बढ़ रहा निर्यात (ETV BHARAT)

नए सेक्टरों में बढ़ रहा निर्यात

मध्यप्रदेश कई नए सेक्टरों में अपनी निर्यात की क्षमताओं को बढ़ा रहा है. मध्यप्रदेश से अब एनिमल फीड, मशीनरी, फार्मा, एल्यूमिनियम और टेक्सटाइल को कई देशों में निर्यात किया जा रहा है. मध्यप्रदेश से फ्रांस, यूएई बांग्लादेश, नीदरलैंड में भी अब निर्यात किया जाने लगा है. हालांकि निर्यात के मामले में मध्यप्रदेश के लिए निर्यात के मामले में सबसे बड़ा बाजार यूएस रहा है. प्रदेश से यूएस में फार्मा और मशीनरी का निर्यात होता है.

भोपाल: औद्योगिकीकरण की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे मध्यप्रदेश ने निर्यात के मामले में देश में लंबी छलांग लगाई है. मध्यप्रदेश ने अपने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा 66 हजार 218 करोड़ रुपए का निर्यात किया है. मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा निर्यात में 6 फीसदी की बढोत्तरी फार्मास्यूटिकल, सोया उत्पादों और इंजीनियरिंग गुड्स में हुई है. ये आंकड़े फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की ताजा रिपोर्ट में सामने आए हैं.

फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट

फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के मुताबिक "स्पेशल इकोनामिक जोन में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों ने राज्य के एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो में 4 हजार 38 करोड़ रुपए का योगदान दिया है. निर्यात क्षेत्र में बढोत्तरी के साथ नेशनल लेवल पर मध्यप्रदेश की रैंकिंग में 3 अंकों का उछाल आया है. मध्यप्रदेश की रैंकिंग 15 अंकों से बढ़कर 11 अंकों पर पहुंच गई है."

Madhya Pradesh record exports
मध्य प्रदेश में निर्यात के मामले में धार जिला अव्वल (ETV BHARAT)

पिछले 6 साल में दोगुना हुआ निर्यात

रिपोर्ट के मुताबिक मध्यप्रदेश में निर्यात लगातार बढ़ रहा है. पिछले 6 सालों के दौरान निर्याता करीबन 2 गुना हो गया है.

  • साल 2019-20 में मध्यप्रदेश से 37 हजार 692 करोड़ का निर्यात होता था.
  • साल 2020-21 में निर्यात में करीबन 10 हजार करोड़ की बढोत्तरी हुई और यह बढ़कर 47 हजार 959 करोड़ रुपए हो गया.
  • साल 2021-22 में मध्यप्रदेश का निर्यात 58 हजार 407 करोड़ रुपए हो गया. यानी पिछले एक साल में 10 हजार करोड़ का निर्यात बढ़ा.
  • साल 2022-23 में निर्यात में बढ़कर 65 हजार 878 करोड़ रुपए पहुंच गया.
  • साल 2023-24 में मध्यप्रदेश से 65 हजार 255 करोड़ रुपए और 2024-25 में 66 हजार 218 करोड़ रुपए का निर्यात मध्यप्रदेश में हुआ है.

मध्य प्रदेश में निर्यात के मामले में धार जिला अव्वल

Madhya Pradesh record exports
मध्य प्रदेश का पिछले 6 साल में दोगुना हुआ निर्यात (ETV BHARAT)

मध्यप्रदेश से सबसे ज्यादा निर्यात प्रदेश के धार जिले से हुआ है. पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया धार जिले में ही आता है. धार से 17 हजार 830 करोड़ का निर्यात हुआ है. धार जिले के बाद दूसरे नंबर पर इंदौर है. इंदौर से पिछले एक साल में 13 हजार 500 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है. इन दोनों जिलों से सबसे ज्यादा निर्यात फार्मास्यूटिकल, ऑटोमेटिक और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में हुआ है. उज्जैन जिले से पिछले एक साल में 2 हजार 288 करोड़ का निर्यात किया गया. इसके अलावा मध्यप्रदेश के मंडीदीप इंडस्टियल एरिया से भी निर्यात में बढोत्तरी हुई है.

Madhya Pradesh record exports
मध्य प्रदेश में नए सेक्टरों में बढ़ रहा निर्यात (ETV BHARAT)

नए सेक्टरों में बढ़ रहा निर्यात

मध्यप्रदेश कई नए सेक्टरों में अपनी निर्यात की क्षमताओं को बढ़ा रहा है. मध्यप्रदेश से अब एनिमल फीड, मशीनरी, फार्मा, एल्यूमिनियम और टेक्सटाइल को कई देशों में निर्यात किया जा रहा है. मध्यप्रदेश से फ्रांस, यूएई बांग्लादेश, नीदरलैंड में भी अब निर्यात किया जाने लगा है. हालांकि निर्यात के मामले में मध्यप्रदेश के लिए निर्यात के मामले में सबसे बड़ा बाजार यूएस रहा है. प्रदेश से यूएस में फार्मा और मशीनरी का निर्यात होता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA EXPORT ORGANIZATION REPORTEXPORTS DOUBLED MADHYA PRADESHDHAR DISTRICT TOPS IN EXPORTSMADHYA PRADESH INDUSTRIESMADHYA PRADESH RECORD EXPORTS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पीएम फसल बीमा योजना की पहली किस्त जारी, नहीं किया अप्लाई तो ऐसे करें

25 हजार में कैसे होगा? SDM, CEO, DPO को देना होता है, आंगनवाड़ी भर्ती में खुली डिमांड

रतलाम में पानी के विवाद ने उजाड़ा परिवार, पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट

चुनाव आयोग पर दिग्विजय सिंह का तीखा प्रहार, मध्य प्रदेश में भी 50 लाख फर्जी वोटर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.