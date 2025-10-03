ETV Bharat / state

किसान चेक करें अपना अकाउंट, मध्य प्रदेश में पीला मोजेक से तबाह सोयाबीन पर पहली बार मुआवजा

मध्य प्रदेश में सोयाबीन फसल से बर्बाद हुए किसानों को मोहन यादव सरकार ने दी बड़ी राहत. 653 करोड़ रुपये मुआवजा दिया.

soybean compensation release
मध्य प्रदेश में पहली बार पीला मोजेक से तबाह सोयाबीन का मुआवजा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 3:00 PM IST

3 Min Read
भोपाल : मध्य प्रदेश में पहली बार पीला मोजेक से खराब हुई फसलों का मुआवजा किसानों को दिया गया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के 13 जिलों के 8 लाख 84 हजार प्रभावित किसानों के खातों में 653 करोड़ की राशि जारी की. इसमें पीला मोजेक से प्रभावित 6 जिलों के किसान भी शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेश में आज से शुरू हुए सोयाबीन के भांवातर के पंजीयन के साथ सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए "सभी कृषि उपज मंडियों में प्रबंधन किए जाएं कि सोयाबीन के रेट न गिरें." मुख्यमंत्री ने कहा "वह जल्द ही सोयाबीन खरीदने वाले सोया उत्पादों से भी चर्चा करेंगे."

बदले हालातों में इस बार चीन खरीदेगा सोयाबीन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "इस बार जिस तरह के वैश्विक हालात बने हुए हैं, उसके चलते इस बार चीन अमेरिका से सोयाबीन नहीं खरीदेगा. इसके चलते हमारा सोयाबीन चीन द्वारा खरीदा जाएगा और इससे उम्मीद है कि इस बार बाजार में सोयाबीन के दाम वैसे ही तेज रहने वाले हैं. सरकार कोशिश कर रही है कि प्रदेश में भावांतर के फैसले से किसानों को उनकी फसल के पूरे दाम मिलें. सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि मंडियों में सोयाबीन के भाव कम न हों, इसके प्रबंधन किए जाएं. किसान सोयाबीन बेचने के पहले सोयाबीन का पंजीयन जरूर करा लें."

soybean compensation release
पीला मोजेक से खराब हुई सोयाबीन फसल (ETV BHARAT)

प्रदेश के 13 जिलों के किसानों को बांटा मुआवजा

मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के 13 जिलों के 8 लाख 84 हजार प्रभावित किसानों को 653.34 करोड़ की राशि जारी की. इसमें पहली बार मध्य प्रदेश में कीट और पीला मोजेक से खराब हुई फसलों के प्रभावित किसानों को भी मुआवजा दिया गया है. इसमें प्रदेश के 6 जिलों शहडोल, खंडवा, मंदसौर, रतलाम, दमोह और रतलाम के किसानों को 322 करोड़ की राशि दी गई.

मुख्यमंत्री ने कहा "पीला मोजेक के छह जिले के 94 हजार किसानों को राहत दी गई है. बाढ़ प्रभावित जिलों के 1800 गांवों के किसानों को राहत दी गई है. प्रदेश में 21 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है. हर व्यक्ति के दुख के मामले में सरकार लोगों के साथ खड़ी है. 1900 से ज्यादा पशुओं का भी मुआवजा दिया गया है. किसानों के लिए जो भी कर सकते हैं, वह किया जा रहा है."

soybean compensation release
पीला मोजेक से बर्बाद सोयाबीन फसल को खेत में नष्ट किया (ETV BHARAT)

सोयाबीन की एमएसपी में 500 रुपए की बढोत्तरी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "केन्द्र सरकार ने गेहूं और धान के लिए नए समर्थन मूल्य तय कर दिया है. इस बार सरकार ने 2585 का रेट तय कर दिया है, जबकि पिछले साल प्रदेश सरकार ने 2600 के हिसाब से गेहूं खरीदा था. सरकार ने संकल्प पत्र में तय किया गया है कि 2028 में सरकार 2700 तक के रेट लेकर जाएंगे, लेकिन लगभग 2600 का रेट तो इसी तरह पहुंच गया है. उम्मीद है कि आने वाले सालों में यह 2700 से आगे जाने वाले हैं. बाकी फसलों की दरों में भी तेजी आ रही है. इस बार सोयाबीन के भाव 500 रुपए बढ़े हैं."

SOYBEAN YELLOW MOSAICCHINA BUY INDIA SOYBEANMP SOYABEAN MSPSOYABEAN BHAVANTAR YOJNASOYBEAN COMPENSATION RELEASE

