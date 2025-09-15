ETV Bharat / state

भयानक बदबू और गंदगी से बचेगी राजधानी, शहर के अंदर बंद होंगे अवैध बूचड़खाने

कंपनी का दावा है कि आधुनिक स्लॉटर हाउस बनने से स्लॉटिंग में होने वाले पानी के खर्च में 90 प्रतिशत की कमी आएगी. वर्तमान में केवल 200 जानवरों की स्लॉटिंग में ही प्रतिदिन 50 हजार लीटर पानी की खपत होती है. नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि स्लॉटर हाउस बनने के बाद घरों में हो रही स्लॉटिंग भी बंद कराई जाएगी. खुदरा दुकानदार भी यहीं से मांस खरीदेंगे. दुकानों में खुले मांस की बिक्री बंद होगी, पॉलीथिन में बंद मांस का विक्रय किया जाएगा.

भोपाल : राजधानी भोपाल अब बदबू और गंदगी से मुक्त होने वाला है. दरअसल, प्रदेश का पहले आधुनिक स्लॉटर हाउस शहर के बाहर बनकर तैयार हो गया है. 30 करोड़ की लागत से बने इस स्लॉटर हाउस की फिनिशिंग का काम किया जा रहा है. इसके बाद शहर के अंदर मौजूद सभी अवैध बूचड़खाने बंद कर दिए जाएंगे. नगर निगम भोपाल के अधिकारियों का दावा है कि राजधानी में मॉडर्न स्लाटर तैयार होने के बाद शहर में लोगों के घरों में हो रही अवैध स्लॉटिंग भी बंद हो जाएगी.

30 करोड़ रु की लागत से शहर बना स्लॉटर हाउस (Etv Bharat)

शत प्रतिशत कचरे को होगा निस्तारण

स्लॉटर हाउस में स्लॉटिंग के बाद बचे हुए कचरे का शत प्रतिशत निस्तारण परिसर के अंदर ही कर दिया जाएगा, इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा. जानवरों के ब्लड को सुखा कर उसे पाउडर के रुप में बदलकर उसका दूसरा उपयोग किया जाएगा. जानवरों की धुलाई के फब्बारे लगाए जाएंगे, जिससे पानी की खपत कम होगी. वर्तमान में स्लॉटर हाउस में 200 छोटे -बड़े जानवरों की स्लॉटिंग की जा रही है. जबकि 200 बड़े और 600 बकरे-बकरियों की स्लॉटिंग इस्लामपुरा के घरों में अवैध तरीके से की जा रही है.

अब खुले में नहीं होगी मांस बिक्री (Etv Bharat)

लैब में होगी मांस की जांच

भोपाल में मॉडर्न स्लाटर हाउस बनाने का काम लाइव स्टाक कंपनी को दिया गया है. इस कंपनी के संचालक असलम कुरैशी ने बताया, '' आधुनिक स्लॉटर हाउस में जानवरों की स्लॉटिंग से पहले एक बार टेस्ट होगा कि कहीं यह जानवर दुधारु या कृषि योग्य तो नहीं है. वहीं स्लॉटिंग के बाद जानवरों के मांस की लैब में जांच की जाएगी, जिससे पता चल सकेगा कि यह मांस खाने लायक है या नहीं. इसके बाद ही बाजार में इसकी आपूर्ति की जाएगी.''

लैब में होगी मांस की जांच (Etv Bharat)

एसी वैन से मांस का होगा ट्रासपोर्टेशन

लाइव स्टॉक के प्रबंधन ने बताया कि अब तक पूरे शहर में खुली गाड़ियों से मांस की आपूर्ति की जा रही है. इसे कवर भी नहीं किया जाता है. राहगीरों को परेशानी होती है और पूरे शहर में बदबू फैलती है. लेकिन लाइव स्टॉक कंपनी आधुनिक मशीनों से जानवरों की स्लाटिंग करने के बाद मांस को पालीथिन में पैक कर बाहर भेजेंगे. एसी वैन में से शहर में इसकी आपूर्ति होगी.

20 सालों के लिए किया गया अनुबंध

नगर निगम भोपाल के आयुक्त हरेंद्र नारायण ने बताया, '' अभी स्लॉटिंग के बाद कचरे को नालों में बहा दिया जाता है. लेकिन मॉडर्न स्लाटर हाउस शुरु होने के बाद मांस के अलावा बोन, चमड़ी व अन्य व्यर्थ पदार्थों को रिसाइकिल किया जाएगा. यहां से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करने के लिए ईटीपी प्लांट लगाया गया है. इसमें पानी शुद्ध होने के बाद ही नालों में छोड़ा जाएगा. हरेंद्र नारायण ने बताया कि अभी नगर निगम स्लॉटर हाउस का संचालन कर रहा है, जिसमें हर साल एक करोड़ से अधिक की राशि खर्च होती है, लेकिन मॉडर्न स्लाटर हाउस पीपीपी मोड पर बनाया गया है, जिसमें नगर निगम को हर 4 लाख रु की आय होगी और हर साल इसमें 5 प्रतिशत की वृद्धि भी होगी. इसका अनुबंध 20 सालों के लिए किया गया है.