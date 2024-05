ETV Bharat / state

सलकनपुर मंदिर की सीढ़ियों पर लगी भीषण आग, एक दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर खाक, सामने आया वीडियो - Salkanpur temple fire

Published : May 18, 2024, 6:23 AM IST | Updated : May 18, 2024, 6:34 AM IST

सलकनपुर मंदिर की सीढ़ियों पर लगी भीषण आग ( ETV BHARAT )

सलकनपुर मंदिर की सीढ़ियों पर लगी भीषण आग का वीडियो (ETV BHARAT) भोपाल/सीहोर. सीहोर जिले के सलकनपुर में स्थित मां विजयासन देवी धाम की सीढ़ियों पर शुक्रवार रात भीषण आग लग गई. रात 9 बजे के सीढ़ियों पर लगी इस आग में प्रसाद आदि की एक दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई हैं. बताया जा रहा है कि सबसे पहले एक दुकान में आग लगी थी और देखते-देखते उसने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. फिलहाल आग लगमे का कारण अज्ञात है. मंदिर के नजदीक सीढ़ियों पर भड़की आग देर रात फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पा लिया. हालांकि, सीढ़ी मार्ग पर जिन दुकानों में आग लगी थी वे काफी ऊपर और मंदिर के नजदीक थीं इसलिए आग बुझाने में भी दमकल कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के अनुसार सलकनपुर मंदिर की सीढ़ियों पर लगी आग पर लगभग काबू पा लिया गया है, अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं है. लाखों का सामान जलकर खाक पुलिस के मुताबिक सबसे पहले आग प्रसाद की एक दुकान पर लगी थी, जिसके बाद कई दुकानों में आग भड़क गई. लोग जान बचाकर यहां वहां भागे और कुछ लोग आग बुझाने के लिए पानी का प्रबंध करने लगे. लेकिन सीढ़ियां होने से ज्यादा कुछ नहीं किया जा सका और प्रसादी समेत लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है. रेहटी पुलिस इस अग्नि दुर्घटना की जांच करने में जुट गई है. Read more - मध्य प्रदेश में भीषण हादसा, सलकनपुर से मुंडन कराकर लौट रहे परिवार की कार पलटी, 6 की मौत वीडियो में सिलिंडर फटने की बात मंदिर की सीढ़ियों पर लगी आग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में लोग दुकाने रखे सिलिंडर फटने की बात भी कह रहे हैं. वीडियो में एक शख्स जोर से धमाके की आवाज आने की बात कहता है. माना जा रहा है कि गैस सिलिंडर फटने से ये आग लगी होगी. हालांकि, जांच के बाद ही असल कारणों का पता चल पाएगा.

Last Updated : May 18, 2024, 6:34 AM IST