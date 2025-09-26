ETV Bharat / state

कचरे और रद्दी कागज से बनाई लकड़ी, कोयले जैसी जलती है लेकिन नहीं निकलता धुआं

भोपाल के वैज्ञानिक डॉ अजय चौबे ने रद्दी, सूखी पत्तियों से तैयार किए ईको फ्रेंडली ब्रिकेट्स (ETV Bharat)

इसके लिए उन्होंने एक मशीन भी तैयार की है, जिसके लिए उन्हें पेटेंट भी मिल चुका है. उनके मुताबिक इससे बनने वाले ब्रिकेट्स का उपयोग उद्योगों से लेकर कई घरेलू आइटम में हो सकता है.

भोपाल: पराली और घरों से निकलने वाले कचरे से निपटने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं. इसी दिशा में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के साथ मिलकर भोपाल के एक शख्स ने इससे निपटने का एक नया तरीका खोजा है. उन्होंने घरों से निकलने वाली रद्दी, प्लास्टिक, सूखी पत्तियों से ईको फ्रेंडली ब्रिकेट्स तैयार किए हैं, जो कोयले और लकड़ी का बेहतर विकल्प बन सकता है.

'कोयले जैसे जलते हैं लेकिन नहीं निकलता धुंआ'

भोपाल के वैज्ञानिक डॉ अजय चौबे बताते हैं कि "होटल और ढाबों में तंदूर का उपयोग होता है लेकिन इसमें उपयोग होने वाले कोयले से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है. इसी को देखते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी परिषद के साथ मिलकर बिना धुएं के कोयले की तरह जलने वाले ब्रिकेट्स तैयार किए हैं. इसको घरों से निकलने वाली रद्दी और खेतों से निकलने वाले कचरे से तैयार किया जाता है.

भोपाल के वैज्ञानिक डॉ अजय चौबे की मशीन को मिला पेटेंट (ETV Bharat)

इस मशीन से बनने वाले ब्रिकेट्स की खासियत यह होती है कि यह कोयले की तरह तो जलते हैं, लेकिन इनमें से धुआं नहीं निकलता." इसे बनाने के लिए उन्होंने एक मशीन भी तैयार की है, इसके लिए उन्हें पेटेंट भी मिल चुका है.

कचरे और रद्दी कागज से बनाई लकड़ी (ETV Bharat)

'बेहद कम कीमत में मिलेगा प्रोडक्ट'

डॉ अजय चौबे ने बताया कि "उनके द्वारा तैयार की गई मशीन का पेटेंट मिल चुका है. इसे मैन्युअली और हाइड्रोलिक जैक से ऑपरेट किया जा सकता है. इसकी मदद से एक दिन में 500 किलो तक प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं. ब्रिकेट्स की लागत के सवाल पर वे कहते हैं कि इसकी कीमत 5 से 50 रुपए किलो तक होती है. खेतों से निकलने वाले कचरे से इसकी लागत कम होती है. यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार का बेहतर विकल्प माना जा रहा है."

बिना धुंए के कोयले की तरह जलने वाले ब्रिकेट्स किए तैयार (ETV Bharat)

कई प्रोडक्ट पर चल रहा काम

डॉ अजय चौबे के मुताबिक "इसका उपयोग जलाऊ लकड़ी के विकल्प के अलावा इसका उपयोग डेकोरेशन में भी करने पर अध्ययन किया जा रहा है. कागज की रद्दी से तैयार किए गए टुकड़े इतने ठोस होते हैं कि यह काफी वजन सहन करने में सक्षम होते हैं. इसको देखते हुए अब इससे कई और प्रोडक्ट के लिए अध्ययन किया जा रहा है."