ETV Bharat / state

कचरे और रद्दी कागज से बनाई लकड़ी, कोयले जैसी जलती है लेकिन नहीं निकलता धुआं

भोपाल के वैज्ञानिक डॉ अजय चौबे ने रद्दी, सूखी पत्तियों से तैयार किए ईको फ्रेंडली ब्रिकेट्स. तैयार की गई मशीन को मिला पेटेंट.

BHOPAL SCIENTIST INNOVATION
कोयले जैसी जलते हैं ब्रिकेट्स लेकिन नहीं निकलता धुआं (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 9:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: पराली और घरों से निकलने वाले कचरे से निपटने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं. इसी दिशा में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के साथ मिलकर भोपाल के एक शख्स ने इससे निपटने का एक नया तरीका खोजा है. उन्होंने घरों से निकलने वाली रद्दी, प्लास्टिक, सूखी पत्तियों से ईको फ्रेंडली ब्रिकेट्स तैयार किए हैं, जो कोयले और लकड़ी का बेहतर विकल्प बन सकता है.

इसके लिए उन्होंने एक मशीन भी तैयार की है, जिसके लिए उन्हें पेटेंट भी मिल चुका है. उनके मुताबिक इससे बनने वाले ब्रिकेट्स का उपयोग उद्योगों से लेकर कई घरेलू आइटम में हो सकता है.

भोपाल के वैज्ञानिक डॉ अजय चौबे ने रद्दी, सूखी पत्तियों से तैयार किए ईको फ्रेंडली ब्रिकेट्स (ETV Bharat)

'कोयले जैसे जलते हैं लेकिन नहीं निकलता धुंआ'

भोपाल के वैज्ञानिक डॉ अजय चौबे बताते हैं कि "होटल और ढाबों में तंदूर का उपयोग होता है लेकिन इसमें उपयोग होने वाले कोयले से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है. इसी को देखते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी परिषद के साथ मिलकर बिना धुएं के कोयले की तरह जलने वाले ब्रिकेट्स तैयार किए हैं. इसको घरों से निकलने वाली रद्दी और खेतों से निकलने वाले कचरे से तैयार किया जाता है.

Ajay Choubey patent briquettes
भोपाल के वैज्ञानिक डॉ अजय चौबे की मशीन को मिला पेटेंट (ETV Bharat)

इस मशीन से बनने वाले ब्रिकेट्स की खासियत यह होती है कि यह कोयले की तरह तो जलते हैं, लेकिन इनमें से धुआं नहीं निकलता." इसे बनाने के लिए उन्होंने एक मशीन भी तैयार की है, इसके लिए उन्हें पेटेंट भी मिल चुका है.

Wood made from waste paper
कचरे और रद्दी कागज से बनाई लकड़ी (ETV Bharat)

'बेहद कम कीमत में मिलेगा प्रोडक्ट'

डॉ अजय चौबे ने बताया कि "उनके द्वारा तैयार की गई मशीन का पेटेंट मिल चुका है. इसे मैन्युअली और हाइड्रोलिक जैक से ऑपरेट किया जा सकता है. इसकी मदद से एक दिन में 500 किलो तक प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं. ब्रिकेट्स की लागत के सवाल पर वे कहते हैं कि इसकी कीमत 5 से 50 रुपए किलो तक होती है. खेतों से निकलने वाले कचरे से इसकी लागत कम होती है. यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार का बेहतर विकल्प माना जा रहा है."

Eco friendly briquettes
बिना धुंए के कोयले की तरह जलने वाले ब्रिकेट्स किए तैयार (ETV Bharat)

कई प्रोडक्ट पर चल रहा काम

डॉ अजय चौबे के मुताबिक "इसका उपयोग जलाऊ लकड़ी के विकल्प के अलावा इसका उपयोग डेकोरेशन में भी करने पर अध्ययन किया जा रहा है. कागज की रद्दी से तैयार किए गए टुकड़े इतने ठोस होते हैं कि यह काफी वजन सहन करने में सक्षम होते हैं. इसको देखते हुए अब इससे कई और प्रोडक्ट के लिए अध्ययन किया जा रहा है."

For All Latest Updates

TAGGED:

ECO FRIENDLY BRIQUETTESWOOD MADE FROM WASTE PAPERAJAY CHOUBEY PATENT BRIQUETTESBHOPAL NEWSBHOPAL SCIENTIST INNOVATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कचरे और रद्दी कागज से बनाई लकड़ी, कोयले जैसी जलती है लेकिन नहीं निकलता धुआं

मैहर में प्रसाद की पंचायत: किस दुकान से कितना प्रसाद लेना जरुरी? जानें नियम

खुरई के इस दुर्गा पंडाल में दूसरों के हित की कामना, भक्ति के रस में डूबा किन्नर समुदाय

कभी सिंधिया राजवंश का पिकनिक स्पॉट थी स्वर्णरेखा नदी, ग्वालियर की लाइफ लाइन हुई नाले में तब्दील

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.