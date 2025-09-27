ETV Bharat / state

भोपाल के विज्ञान मेले में छाए स्कूली बच्चों के मॉडल, बिना बिजली के चलने वाले फ्रिज ने उड़ाए होश

कार्मल कान्वेंट की छात्रा केरिलेन थामस ने बताया, "ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की बड़ी समस्या होती है. पहले लोग खाना या इस प्रकार की कोई चीज रखने के लिए मटके के पॉट का इस्तेमाल करते थे. लेकिन इसमें रखा खाद्य पदार्थ एक से दो दिन में खराब हो जाता है. इसलिए हमने बिना इलेक्ट्रिसिटी और बिना केमिकल के इस्तेमाल के बायोडिग्रेडेबल फ्रिज बनाया है. इसमें लगे हुए सभी पार्ट्स ईको फ्रेंडली हैं." केरिलेन ने बताया कि "यह फ्रिज बनाने में हमें 4 महीने का समय लगा है. इसमें करीब एक हजार रुपये का खर्च आया है."

भोपाल: ऐसा फ्रिज जो बिना बिजली के चलता है और इसमें कैमिकल की जरुरत भी नहीं होती है. इसके साथ ही इस फ्रिज की खासियत यह है कि यह पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल है. यानि कि यदि इस फ्रिज को मिट्टी में मिला दिया जाए, तो यह कुछ दिनों में घुल जाएगा. इससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा. ऐसा फ्रिज आपको राजधानी में आयोजित भोपाल विज्ञान मेले में देखने को मिलेगा, जिसे कार्मल कान्वेंट स्कूल की छात्राओं ने बनाया है.

छात्रा यशवी कुरचानी ने बताया कि, ''इस फ्रिज को बनाने में कबाड़ में फेंके गए और सड़क पर मिलने वाले सामान का इस्तेमाल किया गया है. इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है. फ्रिज को बनाने के बाद परीक्षण भी कराया गया है." यशवी ने बताया कि "इसमें रखा सामान चार से पांच दिन तक खराब नहीं होता है. इस फ्रिज में खास तरह के ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है. जो स्टार्च और नेचुरल इंग्रिडेंस का इस्तेमाल करके बनाया गया है. इसमें पैडी के भूसे और सेंड का इस्तेमाल भी किया गया है. वहीं भोजन को संक्रमण से बचाने के लिए नींबू की कोटिंग भी की गई है."

टिड्डियों के हमले से फसल को बचाने के लिए बनाया यंत्र (ETV Bharat)

फसलों को कीट से बचाएगा ट्रैप्टोनिक्स

कार्मल कान्वेंट की छात्राओं ने कीट से फसलों को बचाने के लिए ट्रैप्टोनिक्स का मॉडल भी बनाया है. इसे बनाने वाली टीम में शामिल आन्या नायक ने बताया कि "साल 2020 में ल्यूकस अटैक (टिड्डियों का हमला) हुआ था, जिससे देश की बहुत सारी फसलें बर्बाद हो गई थी." आगे उन्होंने कहा, "हर साल ल्यूकस या कीट के कारण 2 हजार करोड़ रुपये की फसलें बर्बाद हो जाती हैं."

बिना बिजली के चलने वाला फ्रिज (ETV Bharat)

"इसे बचाने के लिए किसान बहुत अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जो अधिक हानिकारक होता है. इसलिए हमने फसलों को बचाने के लिए 'ट्रैप्टोनिक्स' बनाया है. इसमें अमोनिया को एनपीके सोल्युशन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे नार्मल पानी न्यूट्री रिच पानी बन जाता है, फिर इस वाटर को ड्रिप इरिगेशन के जरिए पूरे खेत में स्प्रे कर देते हैं. यह फर्टिलाइजर का बेहतर विकल्प है. इसमें खर्च और नुकसान दोनों कम होते हैं."

पीएसएलवी राकेट सहित अन्य मॉडल (ETV Bharat)

कबाड़ से बनाया तालाबों की सफाई का यंत्र

सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त डीपी तिवारी कबाड़ से अनोखे मॉडल बनाए हैं. इनमें पीएसएलवी राकेट से लेकर कई दुर्लभ मॉडल हैं. अभी हाल में ही तिवारी ने तालाबों से जलकुंभी निकालने के लिए खास यंत्र तैयार किया है, जिससे तालाबों की बेहतर सफाई की जा सकती है. इसके अलावा तिवारी पिछले 40 सालों में तकरीबन 400 मॉडल तैयार कर चुके हैं. उन्होंने अलग-अलग सेनाओं से जुड़े इक्युपमेंट, हथियार, म्यूजिक, ट्रांसपोर्ट से जुड़े कई मॉडल तैयार किए हैं. वे अपने मॉडल्स की देश के कई शहरों में प्रदर्शनी भी लगा चुके हैं. इसके लिए उन्हें तीन बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड मिल चुका है. सबसे पहले साल 2013 में उन्हें लिम्का बुक मिला था, इसके बाद साल 2018 और 2021 में भी लिम्का बुक मिल चुका है.

26 से 29 तक होगा विज्ञान मेले का आयोजन

राजधानी के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में 12वें भोपाल विज्ञान मेले का शुभारंभ शुक्रवार से हो गया है. इसका आयोजन 26 से 29 सितंबर तक किया जाएगा. अब तक इसका आयोजन विज्ञान भारती और मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के तत्वावधान में किया जाता था. लेकिन इस बार बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को भी शामिल किया गया है. इस आयोजन में प्रमुख आकर्षण अत्याधुनिक विज्ञान प्रदर्शनी, टेक्नोलॉजी शो और नए इनोवेशन के साथ बच्चों के द्वारा बनाए वैज्ञानिक मॉडल हैं. इसमें सरकारी, निजी, गैर सरकारी संगठन, संस्थान, कंपनियां, सामाजिक संगठन और स्कूल-कॉलेज के स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं.

कार्यशालाएं, व्याख्यान और विशेष सत्र होंगे

इस 4 दिवसीय विज्ञान मेला में कार्यशालाएं, व्याख्यान और विशेष सत्र होंगे. नवाचार संगम में कृषि, पर्यावरण से संबंधित सामाजिक समस्याओं पर तकनीकी समाधान के नवाचार पर आधारित इस प्रतियोगिता में आमंत्रित किए गए हैं. इसमें 315 पंजीकरण हुए हैं. भारतीय ज्ञान परंपरा संगोष्ठी में विविध राष्ट्रीय एवं राज्य के शोध एवं शिक्षा संस्थानों से करीब 200 विज्ञानी एवं प्राध्यापक भी इसमें शामिल हो रहे हैं.

इस गोष्ठी में भारतीय ज्ञान परंपरा-राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के संयोजक आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर गंती सूर्यनारायण मूर्ती का मार्गदर्शन भी मिलेगा. सीधा संवाद कार्यक्रम में 300 विद्यार्थी प्रतिदिन वैज्ञानिकों से संवाद करेंगे. इसके अलावा स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक एवं विशेष प्रस्तुतियां होंगी.