सिंहस्थ में 24 घंटे में 5 करोड़ श्रद्धालु करेंगे स्नान, मोहन यादव ने सदानीरा समागम में बताया प्लान - BHOPAL SADANIRA SAMAGAM

सदानीरा समागम का शुभारंभ ( X Image @DrMohanYadav51 )

भोपाल: मध्य प्रदेश में जल संरचनाओं को संरक्षित करने के लिए चलाए जा रहे जल गंगा सवंर्धन अभियान के तहत 6 दिवसीय सदानीरा समागम का आयोजन किया जा रहा है. इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने शुक्रवार शाम को भारत भवन में किया. इस दौरान सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है. यहां से 269 से अधिक नदियां निकलती हैं.'' सीएम ने कहा, ''कितना सुंदर संयोजन है कि पुरानी परंपराओं को जोड़कर आधुनिक तकनीकी को जोड़ते हुए जो परिकल्पना की गई थी, उसको साकार रुप देने का प्रयास सदानीरा के माध्यम से हुआ है.'' सीएम ने कहा कि, ''सेटेलाइट के माध्यम से हमारी जल संरचनाओं की पुरानी स्थितियों का आंकलन करके दस्तावेजीकरण किया गया है.'' मोहन यादव ने सदानीरा समागम में बताया सिंहस्थ का प्लान (ETV Bharat) क्षिप्रा में 24 घंटे में 5 करोड़ श्रद्धालु कर सकेंगे स्नान

सीएम मोहन यादव ने बताया कि, ''पहले सिंहस्थ के दौरान क्षिप्रा के घाट टुकड़ों में बनाए जाते थे. लेकिन इस बार 15-15 किलोमीटर के यानि 30 किलोमीटर के घाट बनाए जा रहे हैं. यहां 5 करोड़ लोग 24 घंटे में स्नान कर सकेंगे. ऐसा प्रबंधन हम उज्जैन में करने जा रहे हैं. ये हमारी प्रतिबद्धता बता रही है.''

सीएम मोहन यादव ने कहा कि, ''कभी आपका ध्यान जाता होगा कि नहाने की इच्छा क्यों होती है? तो इससे आनंद मिलता है. अब नहाने का क्या महत्व है. तो नहाने का महत्व हमारे आदि संबंध अपने उदय से जुड़ता है. सबसे पहले जल जीव उत्पन्न हुए, बाद में चलकर थल, चर, नभचर सब बने. हमारी उत्पत्ति के प्रारंभिक माता-पिता जल से हैं. इसलिए हमको जो अपने मां बाप के साथ आनंद मिलता है, वही स्नान से मिलता है. इससे स्फूर्ति आती है, इसलिए सब स्नान की इच्छा रखते हैं.'' सदानीरा समागम के शुभारंभ अवसर पर प्रस्तुति (ETV Bharat) मध्य प्रदेश में गंगा और यमुना से अधिक जलराशि

सीएम डा. यादव ने कहा कि, ''गंगा की जल राशि की जो विशालता है, यदि उसको बढ़ाने के लिए बिहार के पास सोन नदी न मिले, तो गंगा अधूरी हो जाएंगी. सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है. नर्मदा के बिना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की कल्पना आधी हो जाएगी. हमारे यहां कोई ग्लेशियर नहीं है. लेकिन जल सरंचलाओं और वन संरचनाओं के बल बूते पर जल संग्रहण की इतनी बड़ी-बड़ी धाराएं जा रही हैं कि यदि इन सब जलराशियों को जोडे़ं तो यमुना और गंगा से अधिक जलराशि मध्य प्रदेश में है.'' देश में पहली बार हो रहा सदानीरा समागम का आयोजन

संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने कहा कि, ''सदानीरा समागम देश का अकेला ऐसा परिकल्पित समारोह है, जो नदियों, जलस्रोतों, जल संरचनाओं को संवर्धित एवं संरक्षित करने विविध गतिविधियों पर केन्द्रित है. देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि साहित्य, कला व विज्ञान सहित अनेक माध्यमों के लगभग 200 से अधिक वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, सिने अभिनेता व नाट्य कलाकार सहभागी हो रहे हैं.'' विदुषी शमा भाटे ने दी शानदार प्रस्तुति (ETV Bharat) भोपाल में 6 दिन चलेगा सदानीरा समागम, कई क्षेत्रों की दिग्गज हस्तियां करेंगी शिरकत

एक नजर में सिंहस्थ और कुंभ का अंतर, समुद्र मंथन में निकले अमृत और वासुकी नाग की पूरी कहानी सदानीरा लघु फिल्म का सीएम ने किया लोकार्पण

भारत भवन में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीर भारत न्यास, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् एवं मध्य प्रदेश जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों सदानीरा, पृथ्वी पानी का देश है..., अमृत जलधारा (चार खंड) व जल धरा का विमोचन किया. इसके पहले ऋषिकेश पांडे द्वारा निर्देशित लघु फिल्म सदानीरा का लोकार्पण किया गया. 'संगीत और कविता की जुगलबंदी साउंड ऑफ रिवर

सदानीरा समागम के शुभारंभ अवसर पर पहली प्रस्तुति स्मिता नागदेव - राहुल शर्मा, भोपाल द्वारा साउंड ऑफ रिवर संगीत और कविता की जुगलबंदी को प्रस्तुत किया गया. यह संगीतमय प्रस्तुति से प्रकृति की संजीवनी धारा को स्वर और शब्द में बांधने का एक सशक्त और संवेदनशील प्रयास किया गया. इन गीतों में नदियों की गति, कलकल स्वर और उनकी जीवनदायिनी शक्ति को सरस भावों में अभिव्यक्त किया गया. जबकि दूसरी प्रस्तुति विदुषी शमा भाटे, पुणे द्वारा निर्देशित नृत्य नाटिका हमनवा थी. जो कि वितस्ता और गोदावरी का संवाद है.

