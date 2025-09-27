ETV Bharat / state

मोहन यादव से मिले फ्री हेलमेट की भोपाल में छीनाछोरी, सीएम से एक बॉक्स लेने टूटी भीड़

भोपाल में शनिवार को फ्री हेलमेट वितरण के दौरान लोगों की आपस में छीना-झपटी.सेवा पर्व में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के दौरान हेलमेट लेने पहुंचे लोग.

BHOPAL ROAD SAFETY PROGRAMME
फ्री हेलमेट के लिए आपस में भिड़े लोग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 3:59 PM IST

Updated : September 27, 2025 at 4:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: राजधानी में शनिवार को डॉ मोहन यादव ने सेवा पर्व में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के दौरान अटल पथ पर नौजवानों को हेलमेट का वितरण किया और उसके बाद दो पहिया वाहनों की रैली को हरी झंडी दिखाई. इस कार्यक्रम में करीब 2100 हेलमेट फ्री में बांटे जाने थे. औपचारिक रूप से कुल 5 नौजवानों को मंच पर बुलाकर हेलमेट दिए गए.

वाहन रैली के बाद यहां हेलमेट के लिए लोगों के बीच छीना-झपटी और धक्का-मुक्की शुरू हो गई. जिला प्रशासन की फ्री में हेलमेट बांटने की खबर सुनकर बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे थे. बताया जाता है कि कई लोग तो काउंटर से ही हेलमेट के बाक्स लेकर भाग गए. कई लोग हेलमेट वाले ट्रक का पीछा करते देखे गए.

फ्री हेलमेट वितरण के दौरान लोगों की आपस में छीना-झपटी (ETV Bharat)

फ्री हेलमेट के लिए आपस में भिड़े लोग

कार्यक्रम में प्रतीकात्मक रूप से 5 से 6 युवक-युवतियों को मुख्यमंत्री की ओर से हेलमेट पहनाया गया था. उसके बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर नौजवानों की वाहन रैली को रवाना किया. लेकिन उसके बाद कार्यक्रम स्थल पर ही हेलमेट की छीना-झपटी शुरू हो गई. एक-एक हेलमेट के लिए 4 से 5 लोग आपस में दंगल करते दिखे.

बीते 5 सालों में भोपाल में 900 लोगों की मौत

बीते 5 सालों में अकेले राजधानी भोपाल में 900 से ज्यादा लोगों की जिंदगी सड़क की रफ्तार ने ले ली. इनमें 543 वो लोग थे जिनके सिर पर अगर हेलमेट होता तो उनकी जान बच सकती थी. अकेले इंदौर में बीते 6 महीने में 71 लोगों की सड़क दुर्घटना में जान गई. टू-व्हीलर चला रहे ये वो लोग थे जिन्होने हेलमेट नहीं पहना था. 1011 लोग ऐसे भी थे जिनके सिर पर गंभीर चोटें आईं.

सेवा पर्व में 2100 हेलमेट बांटे फ्री (ETV Bharat)

सीएम मोहन यादव ने बताया कैसे रोके जा रहे हैं एक्सीडेंट

सेवा पर्व के दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने चिंता भी जताई कि किस तरह से सड़क पर लापरवाही जानलेवा हो जाती है. उन्होंने कहा कि "शक्ति का महापर्व चल रहा है लेकिन शक्ति के सदुपयोग की जरुरत है. मैं अपने युवा साथियों से कहूंगा कि तेज गाड़ी चलाकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए. एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपना सुरक्षा कवच पहनकर ही घर से निकलना चाहिए. इस मौके पर उन्होंने ये बताया कि किस तरह से मोहन सरकार में राष्ट्रीय राजमार्ग, चेक पोस्ट, एक्सप्रेस-वे पर सेंसर तकनीक लगाई गई है. इसी तरह से पेट्रोलिंग दस्ते के माध्यम से दुर्घटनाओं को रोकने की कोशिश की जा रही है.

MOHAN YADAV DISTRIBUTE HELMETS
मोहन यादव ने बांटे फ्री हेलमेट (ETV Bharat)

रोड एक्सीडेंट में हत्या से आठ गुना ज्यादा मौत

कार्यक्रम में कमिश्नर हरिनायणचारी मिश्र ने बताया कि सड़क दुर्घटनाएं देश में आप्राकृतिक मौतों का सबसे बड़ा कारण है. इसमें भी 75 प्रतिशत मौतें लापरवाही से वाहन चलाने और हेलमेट नहीं पहनने से हुई हैं. वर्ष 2024 में 1 लाख 80 हजार लोगों ने सड़क हादसों में जान गंवाई है. देशभर में एक वर्ष में होने वाली हत्याओं की अपेक्षाकृत 6 से 8 गुना ज्यादा मौतें सड़क हादसों में होती हैं. ट्रैफिक को सुचारू बनाने के लिए शहर के 37 चौराहों को लेफ्ट टर्न फ्री करने का कार्य हो रहा है. सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को कम करने के लिए आज 2100 हेलमेट बांटे गए."

सड़क सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश में क्या खास

  • प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व मनाया जा रहा है.
  • जागरुकता के लिए सरकार की ओर से सड़क सुरक्षा कार्यक्रम में 2100 हेलमेट बांटे गए.
  • सड़क सुरक्षा सप्ताह में राहवीर योजना मध्य प्रदेश में हाल ही में शुरू की गई है.
  • इस योजना में सड़क हादसे के किसी घायल को अस्पताल पहुंचाने पर राज्य सरकार उस जिम्मेदार नागरिक को 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी.
  • इसके अलावा प्रदेश भर में सुरक्षित यात्रा और यातायात नियमों के पालन से संबंधित विशेष अभियान संचालित किए गए हैं.
Last Updated : September 27, 2025 at 4:32 PM IST

