चलती वंदे भारत एक्सप्रेस पर गिरे सरिये, ड्राइवर की सूझबूझ आई काम, दौड़े आए अधिकारी - VANDE BHARAT EXPRESS ACCIDENT

वंदे भारत एक्सप्रेस पर गिरा ब्रिज का सरिया ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 21, 2025 at 6:51 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 7:01 PM IST 3 Min Read

भोपाल: भोपाल से रीवा जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ओबेदुल्लागंज के पास एक ब्रिज के सरिए से टकरा गई. इसके बाद ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगातार रोकना पड़ा. बताया जा रहा है कि भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवा और बारिश की वजह से ओबेदुल्लागंज के पास निर्माणाधीन ब्रिज का एक हिस्सा रेलवे ट्रेक की ओर झुक गया. इसके चलते जैसे ही यहां से वंदे भारत एक्सप्रेस निकली, इसके दो कोच सी-3 और सी-7 से यह सरिया टकरा गए. गनीमत यह रही कि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. अचानक ट्रेन रुकने से घबरा गए यात्री सरियों के ट्रेन से रगड़ने के बाद तुरंत वंदे भारत एक्सप्रेस में इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका गया. अचानक ट्रेन रुकने से यात्री घबरा गए. बाद में ट्रेन में मौजूद स्टॉफ और लोको पायलट ने मौके पर उतरकर देखा और रेलवे अधिकारियों को इसकी सूचना दी. रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए. इसके बाद सरियों को काटकर ट्रेन से दूर किया गया. हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे में खिडकियों के कांच जरूर टूटे, लेकिन वे अंदर नहीं आए और किसी को कोई चोट नहीं आई.

MP में सांड से टकराई वंदे भारत एक्सप्रेस, बोगी क्षतिग्रस्त, टला बड़ा हादसा पहले भी वंदे भारत हुई हादसे का शिकार गौरतलब है कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश में कई बार वंदे भारत हादसे का शिकार हो चुकी है. 17 जुलाई 2023 को भोपाल से निजामुद्दीन जा रही वंदे भारत ट्रेन बीना के पास कुरवई केथोरा के पास एक्सीडेंट हो गया था. वंदे भारत के C14 कोच में बैटरी से आग लग गई थी, जानकारी मिलते ही तुरंत यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था. इसके बाद 12 मार्च 2024 को भोपाल से दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस एक सांड से टकरा गई थी. यह दुर्घटना ग्वालियर से मुरैना के बीच हुई थी. गनीमत रही थी कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था. सभी यात्री सुरक्षित थे. इस एक्सीडेंट में वंदे भारत एक्सप्रेश की बोगी क्षतिग्रस्त हुई थी, जबकि इंजन का आगे का हिस्सा भी डैमेज हुआ था. 29 मई 2024 को भोपाल से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था. मुरैना रेलवे स्टेशन से 800 मीटर पहले ग्वालियर की ओर ट्रैक पर वंदे भारत गैस कटर मशीन से टकरा गई थी. जिससे तेज धमाका हुआ था, इस घटना के बाद पायलट और लोको पायलट सहित यात्रियों की जान हलक पर आ गई थी.

