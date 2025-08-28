ETV Bharat / state

त्योहारों के सीजन में कन्फर्म टिकट, दिवाली-छठ में रीवा से इंदौर तक चलेगी स्पेशल ट्रेन - REWA MHOW SPECIAL TRAINS

भारतीय रेलवे ने रीवा से इंदौर के बीच दीपावली और छठ महापर्व 2025 पर स्पेशल ट्रेन चलाने का किया ऐलान, 28 अगस्त से बुकिंग शुरू.

REWA MHOW SPECIAL TRAINS
रीवा से इंदौर स्पेशल ट्रेन (ETV Bharat)
Published : August 28, 2025 at 8:38 PM IST

भोपाल: विंध्य, महाकौशल और निमाड़ क्षेत्र में रहने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है. रेलवे बोर्ड ने इस मार्ग पर त्योहारी सीजन को देखते हुए एक नई स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. इसके अनुसार 27 सितंबर से 25 अक्टूबर 2025 तक रीवा-महू स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा. यह ट्रेन एक महीने में दोनों दिशाओं में 5-5 फेरे लगाएगी.

त्योहारों के सीजन में कन्फर्म टिकट

इसका टाइम टेबल रेलवे प्रशासन ने जारी कर दिया है. रीवा-महू स्पेशल ट्रेन प्रत्येक शनिवार को रात 10:20 बजे रीवा रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और रविवार दोपहर 3:05 बजे इंदौर के महू पहुंचेगी. वहीं महू से यह ट्रेन रविवार को रात 9:20 बजे रवाना होगा और सोमवार दोपहर 1:30 बजे रीवा पहुंचेगी. अगले महीने 27 सितंबर से 25 अक्टूबर तक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. यात्री अब इस ट्रेन में रिजर्वेशन करा सकते हैं.

इस रूट से होगा परिचालन

रीवा-महू स्पेशल ट्रेन सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया, इटारसी, नर्मदापुरम, रानी कमलापति, भोपाल, संत हिरदाराम नगर, सीहोर, शुजालपुर, मक्सी, देवास स्टेशन पर रुकते हुए इंदौर रेलवे स्टेशनों पहुंचेगी. इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनामी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी कोच उपलब्ध है. ट्रेन में टिकटों की बुकिंग 28 अगस्त से सभी यात्री आरक्षण केंद्रों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू हो गई है.

रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि "ट्रेन रविवार (28 सितंबर) सुबह सीहोर 10:05 बजे, शुजालपुर 11:05 बजे, मक्सी 11:50 बजे, देवास दोपहर 1:21 बजे और इंदौर दोपहर 2:15 बजे पहुंचेगी. इसी प्रकार यह स्पेशल ट्रेन 28 सितंबर से 26 अक्टूबर तक प्रति रविवार को चलेगी. ट्रेन महू से रविवार रात 9:20 बजे चलेगी और सोमवार दोपहर 1.30 बजे रीवा पहुंचेगी. ट्रेन इंदौर रात 9:45 बजे, देवास 10:30 बजे, मक्सी 11:30 बजे, शुजालपुर 12:25 बजे व सीहोर 1:12 बजे पहुंचेगी."

