भोपाल: दुनिया में वर्ल्ड रिकार्ड बनाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं. फिर यदि यह रिकार्ड उनके शौक से जुड़ा हो तो इसके लिए दिन रात एक करना तो बनता ही है. भोपाल में रहने वाली रेनु देवी शुक्ला भी एक ऐसी ही महिला हैं, जिन्होंने वर्ल्ड रिकार्ड बनाने के लिए बीते दो दिनों में हजार से अधिक स्पीड पोस्ट कर डाले. हालांकि इस रिकार्ड को उन्होंने रोककर दोबारा से नया रिकार्ड बनाने की तैयारी कर रही हैं. आइए आगे बताते हैं रेनु देवी शुक्ला और उस रिकार्ड के बारे में जिसे बनाकर आप भी रजिस्टर्ड डाक के जरिए अपना नाम इतिहास में दर्ज करा सकते हैं.

साल 1854 में आधे पैसे से शुरू हुई रजिस्टर्ड डाक के सफर का 30 सितंबर के बाद अंत होने वाला है. इसके बाद लोग रजिस्टर्ड डाक नहीं भेज सकेंगे. इसके बदले उन्हें स्पीड पोस्ट करनी होगी. बीते 171 सालों में रजिस्टर्ड डाक से जुड़ी कई यादें लोगों के जेहन में हैं. जो कभी उसे भूलने नहीं देंगी, लेकिन राजधानी में रहने वाली रेनु शुक्ला रजिस्टर्ड डाक बंद होने के पहले ही कुछ ऐसा काम करने जा रही हैं. जिससे रजिस्टर्ड डाक की अंतिम यात्रा को भी यादगार बनाया जा सके.

रजिस्टर्ड डाक होगा बंद (ETV Bharat)

1854 में रानी विक्टोरिया पर जारी हुआ था पहला डाक टिकट

भारत के इतिहास में पहली बार 1 अक्टूबर 1854 को महारानी विक्टोरिया के नाम पर पहला डाक टिकट जारी किया गया था. इसी दिन भारत में डाक विभाग की स्थापना भी हुई थी. उस समय अखिल भारतीय स्तर पर 4 डाक टिकटों का सेट जारी किया गया था. इन डाक टिकटों का शुरुआती मूल्य आधा आना, एक आना, दो आना और चार आना तय किया गया था. वहीं स्वतंत्र भारत के इतिहास में महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे, जिनके नाम पर सर्वाधिक डाक टिकट जारी हुए.

171 साल रजिस्टर्ड डाक सेवा का स्पीड पोस्ट में विलय

भारत में रजिस्टर्ड डाक का अब तक बीते 171 सालों का इतिहास रहा है. इसमें देश के गुलामी से लेकर आजादी तक की कहानी नजर आती है. किसी भी देश के लिए डाक टिकट उस देश के इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को जानने-समझने के लिए बेहतरीन माध्यम होते हैं, लेकिन अब भारतीय डाक विभाग ने 1 अक्टूबर 2025 से इसे बंद करने का निर्णय लिया है. अब रजिस्टर्ड डाक सेवा को स्पीड पोस्ट में विलय कर दिया है.

1854 में शुरू हुआ था रजिस्टर्ड डाक (Postal Department)

रेनु देवी ने रिकार्ड बनाने भेजी 1314 रजिस्टर्ड पोस्ट

बता दें कि पहले रजिस्टर्ड डाक भेजने की अंतिम तिथि विभाग द्वारा 1 सितंबर 2025 तय की गई थी. ऐसे में 31 अगस्त 2025 तक ही रजिस्टर्ड डाक भेजी जा सकती थी. हालांकि बाद में इस सेवा को एक महीने का और एक्सटेंशन दे दिया गया है, लेकिन रेनु देवी शुक्ला ने इतिहास बनाने के लिए अंतिम 2 दिनों में अपने परिचित और रिश्तेदारों को 1314 रजिस्टर्ड डाक भेज डाली.

भोपाल की रेनु देवी शुक्ला (ETV Bharat)

इस मामले को वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज कराने के लिए उन्होंने लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकार्ड व अन्य एजेंसियों को अपनी प्रविष्ठि भेजी थी, लेकिन अब इसमें एक महीने की समय सीमा और बढ़ा दी गई है. ऐसे में रेनु शुक्ला अब एक बड़ा रिकार्ड बनाने की तैयारी कर रही हैं.

आप भी इस तरह बना सकते हैं वर्ल्ड रिकार्ड

1 अक्टूबर 2025 से रजिस्टर्ड डाक सेवा बंद हो जाएगी. ऐसे में 30 सितंबर तक रजिस्टर्ड डाक भेजने का मौका है. यदि 30 सितंबर को यानि रजिस्टर्ड डाक सेवा के अंतिम दिन अपने परिचित-रिश्तेदार या अन्य लोगों को सबसे अधिक डाक भेज पाते हैं, तो आप भी अपनी प्रविष्टि इस रिकार्ड के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. इसके साथ ही जिस भी मामले में आप रिकार्ड बनाना चाह रहे हैं, उससे संबंधित साक्ष्य और एफिटडेविट भी देना पड़ता है.

रजिस्टर्ड डाक की तरह स्पीड पोस्ट की मान्यता

एसएसपी कार्यालय न्यूमार्केट के सहायक अधीक्षक एसके अत्रे ने बताया कि "विभाग के सर्कुलर के अनुसार 30 सितंबर 2025 से रजिस्टर्ड डाक सेवा को बंद करके अक्टूबर 2025 से इसे स्पीड पोस्ट में मर्ज किया जा रहा है. 1 अक्टूबर से यह सेवा रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के रुप में उपलब्ध होगी. यह नई सेवा डिजिटल टेक्नोलॉजी और एयर कोर्गो के जरिए अधिक तेज डिलीवरी सुनिश्चित करेगी.

स्पीड पोस्ट में मर्ज होगा रजिस्टर्ड डाक (ETV Bharat)

अत्रे ने बताया कि ग्राहकों की जरुरत और बाजार की मांग को देखते हुए यह परिवर्तन किया जा रहा है. नई सेवा में रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट को भी रजिस्टर्ड डाक की तरह कानूनी मान्यता होगी."

इनमें होता था रजिस्टर्ड डाक का इस्तेमाल

डाक विभाग के पूर्व डिप्टी एसएसपी केके शर्मा ने बताया कि "डाक सेवा एक समय दोस्तों-रिश्तेदारों के हालचाल जानने का जरिया हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ दूरसंचार व्यवस्था में कई आधुनिक बदलाव हुए और अब रजिस्टर्ड डाक की जगह स्पीड पोस्ट ने ले ली.

केके शर्मा ने बताया कि रजिस्टर्ड डाक का सबसे अधिक उपयोग महत्वपूर्ण दस्तावेजों, कानूनी नोटिस, कीमती सामानों का सुरक्षित पहुंचाने, कोर्ट, सेना, रेलवे, पुलिस, बिजली कंपनिया, नगर निगम समेत अन्य सरकारी कार्यालयों में किया जाता था. हालांकि अब इसकी जगह रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट ने ले ली है."