ETV Bharat / state

प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर भोपाल पहुंचे रवि किशन, बर्थडे पर मांगा डोनाल्ड ट्रंप का प्रेम

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद रवि किशन पहुंचे भोपाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, राहुल गांधी पर दिया बयान.

RAVI KISHAN BHOPAL VISIT
प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर भोपाल पहुंचे रवि किशन (Ravi Kishan X Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 5:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: गोरखपुर सांसद और प्रसिद्ध अभिनेता रवि किशन ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति का लगातार प्रेम जागे रहने की कामना की है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन मनाने वे राजधानी भोपाल पहुंचे थे. भोपाल में रवि किशन रेडक्रॉस हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने धार में चल रहे प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को वर्चुअल सुना. इसके बाद वे बोर्ड ऑफिस चौराहे पर स्थित बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे. इस दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया.

पीएम मोदी के लिए मांगा ट्रंप का प्रेम

गोरखपुर सांसद व प्रसिद्ध अभिनेता रवि किशन ने कहा कि "हम भाग्यशाली हैं कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता प्रधानसेवक के रूप में मिला है. जिन्होंने भारत को बदल दिया. देश की 25 करोड़ की जनता को गरीबी से निकाला. पूरे विश्व में ऐसा कोई नेता नहीं, महादेव उन्हें और शक्ति दे. इसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह मोदी को प्रेम करते रहें, जिस तरह का प्रेम पिछले हफ्ते से फिर से मोदीजी को लेकर पैदा हुआ है."

रवि किशन का बयान (ETV Bharat)

राहुल गांधी पर किया पलटवार

राहुल गांधी द्वारा बिहार में वोट चोरी के मुद्दे पर रवि किशन ने पलटवार करते हुए कहा कि "इन लोगों को हम क्या कहें. यदि भाजपा वोट चोरी करती, तो हम 400 पार हो जाते, एनडीए की सरकार नहीं बनाते, उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें न खोते, कांग्रेस जहां जीतती है, वहां वोट चोरी नहीं होता. जहां हारने लगते हैं, वहां वोट चोरी होती है. रवि किशन ने कहा कि राहुल गांधी के बारे में हम क्या कहें, उनकी पार्टी के लोग ही कहते हैं.

आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और राहुल गांधी को संदेश दूंगा कि मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री से बात की और अंत में लिखा रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त कराने में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपका धन्यवाद. उन्होंने कहा कि अब तो पाकिस्तान भी कह रहा है कि ट्रंप ने जंग रूकवाने मध्यस्था नहीं की थी. मोदीजी कभी झूठ नहीं बोलते, यह जानना जरूरी है. उन्होंने जब कहा कि ट्रंप ने मध्यध्यता नहीं की थी, तो नहीं की थी. अब तो पाकिस्तान का भी बयान आ गया.

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI 75TH BIRTHDAYGORAKHPUR BJP MP RAVI KISHANRAVI KISHAN TARGET RAHUL GANDHIDONALD TRUMP WISHED PM MODIRAVI KISHAN BHOPAL VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मंत्री राकेश सिंह को भाया छिंदवाड़ा का चुकंदर और देसी घी, झट से खरीद थमा दिए नगद पैसे

बालाघाट में बाघ इंसान पर नहीं कर सकेंगे हमले, सोलर फैंसिंग से लगेगा जोरदार झटका

पुलिस और पार्टी की सख्ती से टूट गए भाजपा पार्षद, शिकायतकर्ता युवती से निकाह कर बोले आरोप निराधार

रीवा में खाद की दुकान पर ग्राहक बन पहुंची SDM, संचालक ने मैनेज करने को कहा तो भड़की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.