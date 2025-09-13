ETV Bharat / state

ट्रंप के टैरिफ का भोपाल में अनोखा विरोध, अंतिम संस्कार के बाद तेरहवीं, सड़क पर सजी पंगत

ये पूरा आयोजन राष्ट्रीय भगवा पार्टी का था. इस पार्टी ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाए जाने का विरोध इस ढंग से किया था. इस पार्टी ने विरोध स्वरुप ही पहले शोक सूचना छपवाई और 1 सितम्बर को ट्रंप का अंतिम संस्कार किया. फिर 13 दिन बाद शनिवार को मृत्यु भोज का आयोजन किया. पंडाल में ही एक तरफ बैनर चस्पा था. इस बैनर पर लिखा था कि आवश्यक सूचना गद्दार डोनाल्ड ट्रंप का त्रयोदशी कार्यक्रम, दिनांक 13 सितम्बर. इस बैनर पर स्वदेशी अपनाएंगे भारत को मजबूत बनाएंगे का नारा भी लिखा था.

भोपाल के सबसे ज्यादा चलने वाली नए शहर की सड़क पर सजा शामियाना और कतार में बैठे लोग वहां से गुजरने वाले हर शख्स को हैरान करने के लिए काफी थे. तंबू में खड़ी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आदमकद तस्वीर ही हैरान करने वाली थी कि माजरा क्या है.

भोपाल: डोनाल्ड ट्रंप भले अब ये मंजूर कर रहे हों कि टैरिफ की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार आ गई, लेकिन टैरिफ के मुद्दे पर भारत में ट्रंप को लेकर नाराजगी नीचे नहीं आ रही. भोपाल में ट्रंप के अंतिम संस्कार के साथ पोस्टर लगाए गए. शोक की सूचनाएं भेजी गई और 13 दिन बाद ट्रंप की तेरहवीं कर मृत्यु भोज भी दिया गया. बीच चौराहे पर आयोजित किए गए इस तेरहवीं कार्यक्रम में ट्रंप की तेरहवीं का भोज करवाया गया.

ट्रंप की तेरहवीं के मैन्यू में बूंदी और पूड़ी

ट्र्ंप की तेरहवीं पर किए गए मृत्यु भोज में हर खास और आम को आमंत्रित किया गया था. कई रिक्शेवाले और काम करने वाले मजदूर सुबह से ही पहुंच गए थे. उन्हे जानकारी नहीं थी कि टैरिफ क्या होता है और ट्रंप कौन है. लेकिन इतने में खुश थे कि इसकी वजह से आज उन्हें भरपेट अच्छा भोजन तो मिल पाया. इसके पहले इसी भगवा पार्टी ने ट्रंप का अंतिम संस्कार भी किया था.

टैरिफ नहीं हटा तो पूरे प्रदेश में होगा विरोध

राष्ट्रीय भगवा पार्टी भारत पर टैरिफ लगाए जाने का कड़ा विरोध कर रही है. विरोध करने का तरीका भी अनूठा है. इसके पहले इसी पार्टी ने ट्रंप का अंतिम संस्कार किया था. इस बार तेरहवीं के पहले पार्टी के एक सदस्य ने मुंडन भी करवाया और मृत्यु भोज भी. पार्टी ने तय किया है कि अगर ट्रंप टैरिफ वापिस नहीं लेता तो पूरे देश में इसी तरह से विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे.

'तेरहवीं के बाद तो ट्रंप को सद्बुद्धि आएगी'

भगवा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुरेन्द्र शुक्ला का कहना है कि "ट्रंप की तेरहवीं की वजह ये है कि ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है. ये किसी भी तरीके से भारत के हित में नहीं है. अंतिम संस्कार हम एक तारीख को कर चुके हैं आज तेरहवीं का आयोजन किया है."

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकांत शुक्ला ने कहा कि "तेरहवीं के बाद ही सही ट्रंप को सद्बुध्दि आ जाए. बाकी स्वदेशी का नारा हम बुलंद कर रहे हैं और ट्रंप का विरोध हर स्तर पर जारी रहेगा.

भगवा पार्टी के संभाग अध्यक्ष उदय भान सिंह ने कहा कि "अगर ट्रम्प अपनी गलती स्वीकार करते हुए टैरिफ वापिस नहीं लेता है तो केवल मध्य प्रदेश नहीं भारत में भगवा पार्टी इस तरह के आयोजन कर विरोध करेगी."

27 अगस्त को टैरिफ हुआ लागू

बीते महीने 27 अगस्त को टैरिफ भारत पर लागू हुआ था. पचास फीसदी टैरिफ लागू होने के ठीक बाद से ही विरोध भारत में शुरू हुआ. जिसमें मध्य प्रदेश में अलग ढंग से इसकी खिलाफत की. एक सितम्बर को भोपाल में डोनाल्ड ट्रंप के अंतिम संस्कार के पोस्टर शहर में लगाए गए. फिर बाकायदा शवयात्रा निकालकर ट्रंप का अंतिम संस्कार किया गया था.