भाई से पहले श्रवण कुमार को बांधी जाती है राखी, इस अनूठे रिवाज का रोचक है इतिहास - BHOPAL RAKHI TIED SHRAVAN KUMAR

भोपाल में रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले श्रवण कुमार को बांधी जाती है राखी. राजा दशरथ के प्राश्चचित से जुड़ा है इसका इतिहास.

BHOPAL RAKHI TIED SHRAVAN KUMAR
महिलाएं श्रवण कुमार को बांधती हैं राखी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 8:28 PM IST

भोपाल: राजधानी में भाई-बहन के प्रेम के प्रतीक का पर्व, रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार की पूजा करने की परंपरा है. मान्यता है कि राजा दशरथ ने श्रावण पूर्णिमा पर रक्षासूत्र बंधने से पहले श्रवण पूजा का विधान बताया था, तभी से ये परंपरा अनवरत जारी है. राजधानी भोपाल के एक मंदिर में माता-पिता को कंधे पर उठाए श्रवण कुमार की प्रतिमा को पूजने के लिए लोग पहुंचते हैं. भारी भीड़ लगती है. जानते हैं इस परंपरा का क्या है इतिहास और इसमें क्या है खास.

हनुमान शनि मंदिर में विराजे हैं श्रवण कुमार

श्रवण कुमार की ये प्रतिमा भोपाल के हनुमान शनि मंदिर में है. करीब 4 फीट की ये प्रतिमा भोपाल में श्रवण कुमार की इकलौती प्रतिमा है. इसके अलावा आस-पास के जिलों में भी श्रवण कुमार की प्रतिमा कहीं विराजित नहीं है. 3 महीने में बनकर तैयार हुई इस प्रतिमा को यहां स्थापित हुए 2 दशक बीत चुके हैं.

हनुमान शनि मंदिर में विराजे हैं श्रवण कुमार (ETV Bharat)

इस मंदिर के महंत रिंकू महाराज बताते हैं कि "श्रावण मास में श्रावण की पूर्णिमा पर तो पूजन का विधान है ही. साथ ही श्रवण कुमार की ये प्रतिमा प्रेरणा भी देती है कि किस तरह से माता-पिता की सेवा की जाए. मान्यता है कि श्रावणी पूर्णिमा पर रक्षासूत्र सबसे पहले श्रवण कुमार को बांधा जाता है. यही वजह है कि यहां सुबह से ही बहनें पहुंचती हैं और शुभ मुहूर्त में भाइयों को राखी बांधती हैं."

DASHRATH START SHRAVAN KUMAR RAKHI
अपने बच्चों में श्रवण कुमार जैसे संस्कार की करते हैं कामना (ETV Bharat)

'श्रवण कुमार जैसे संस्कार की करते हैं कामना'

मंदिर में श्रवण कुमार को राखी बांधने पहुंची रुचि सक्सेना बताती हैं कि "वे लगातार विगत 5 वर्षों से श्रावण की पूर्णिमा पर सबसे पहले यहां आकर श्रवण कुमार को राखी बांधती हैं. भगवान का आर्शीवाद बना रहे इसलिए हम यहां आते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाई और हमारे बच्चों में भी श्रवण कुमार जैसे संस्कार बने रहें."

Shravan Kumar Rakhi Significance
महिलाएं सबसे पहले श्रवण कुमार को बांधती हैं राखी (ETV Bharat)

रक्षाबंधन के दिन क्यों पूजे जाते हैं श्रवण कुमार

असल में श्रवण कुमार को श्रावण पूर्णिमा के दिन पूजे जाने के पीछे की भी कहानी है. ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में राजा दशरथ जब शिकार पर थे तो उनका बाण अनजाने में श्रवण कुमार को लग गया था. जब दशरथ को अपनी गलती का अहसास हुआ, तो उन्होंने गहरे दुख के साथ श्रवण कुमार के माता-पिता को सारी बात बताई. यह सुनकर वे शोक में डूब गए और दशरथ को श्राप दिया कि जैसे उन्होंने अपने पुत्र को खोया है, वैसे ही एक दिन वह भी अपने पुत्र से बिछड़ने का दुख झेलेंगे. इसके बाद पुत्र वियोग में श्रवण कुमार के माता-पिता ने भी दम तोड़ दिया.

राजा दशरथ ने प्रायश्चित करने के लिए शुरू की थी परंपरा

इस घटना से व्यथित होकर राजा दशरथ ने श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन श्रवण कुमार की श्रद्धांजलि के रूप में मनाने का संकल्प लिया. तभी से ये परंपरा शुरू हो गई. श्रावणी पूर्णिमा पर भाईयों की कलाई से पहले श्रवण कुमार को रक्षासूत्र असल में राजा दशरथ का प्रायश्चित है. कहते हैं राजा दशरथ ने ये ऐलान किया था कि अब हर श्रावणी पूर्णिमा पर पहले श्रवण कुमार को रक्षा सूत्र बांधा जाएगा. कई जगह दीवार पर उनका चित्र बनाकर भी पूजा होती है.

