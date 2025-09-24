भोपाल से शुरू होंगी नई उड़ानें, इन शहरों के लिए डायरेक्टर फ्लाइट, देखें शेड्यूल
भोपाल से हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज, राजा भोज एयरपोर्ट से शुरू होंगी नई उड़ानें,गोवा, अहमदाबाद और हैदराबाद का सफर आसान.
Published : September 24, 2025 at 1:36 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल के लिए अच्छी खबर है. राजा भोज विमानतल से अहमदाबाद के लिए रविवार से एक अतिरिक्त फ्लाइट शुरू हो चुकी है. अब गोवा के लिए 4 महीने पहले बंद की गई उड़ान को फिर से शुरू किया जा रहा है. इसके साथ ही दीपावली के बाद अन्य शहरों में भी हवाई सेवा शुरू हो सकती है. राजा भोज एयरपोर्ट के डायरेक्टर के डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया कि बारिश के दौरान जो उड़ाने बंद की गई थी, अब विंटर सीजन में उनको फिर से शुरू किया जाएगा. हमारी कोशिश है कि भोपाल में प्रतिदिन 55 से 60 फ्लाइट का आवागमन हो.
50 प्रतिशत कम रहेगा गोवा का किराया
एयरपोर्ट डायरेक्टर अवस्थी ने बताया कि "गोवा के लिए भोपाल से उड़ान दीपावली के बाद यानि 26 अक्टूबर से शुरू होगी. यह फ्लाइट गोवा से भोपाल दोपहर 2.40 बजे लैंड करेगी, जबकि भोपाल से गोवा के लिए दोपहर 3.20 बजे टेकऑफ होगी. इस नई सेवा से अवकाश के दिनों में यात्रियों के साथ-साथ व्यावसायिक यात्रियों को भी लाभ होने की उम्मीद है, क्योंकि किराया इस क्षेत्र की वर्तमान औसत कीमतों की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत तक कम रहेगा."
22 अक्टूबर से हैदराबाद के लिए अतिरिक्त फ्लाइट
राजा भोज एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए 22 अक्टूबर से एक अतिरिक्त फ्लाइट शुरू की जा रही है. जो शाम के समय संचालित की जाएगी. 6ई-7594 हैदराबाद से शाम 6.55 बजे रवाना होगी और रात 9 बजे भोपाल पहुंचेगी. वहीं 6ई-7595 भोपाल से रात 9.20 बजे रवाना होगी और रात 11.30 बजे हैदराबाद पहुंचेगी. इसके शुरू होने से हैदराबाद भोपाल के लिए दो फ्लाइटों की सुविधा होगी. इंडिगो कम्पनी द्वारा वर्तमान में एक सुबह के समय हैदराबाद भोपाल के लिए फ्लाइट संचालित की जा रही है.
इंडिगो कंपनी ने अहमदाबाद के लिए शुरू की उड़ान
रामजी अवस्थी ने बताया कि रविवार से उड़ान संख्या 6ई-7582 प्रारंभ की है, जो सुबह 6.15 बजे अहमदाबाद से चलकर भोपाल सुबह 8.05 बजे पहुंचेगी. वहीं 6ई-7581 भोपाल से सुबह 8.30 बजे रवाना होकर सुबह 10 बजे अहमदाबाद लैंडिंग का समय है. हालांकि पहले अहमदाबाद के लिए संचालित हो रही यह फ्लाइट शाम को चलती थी, जो फ्लाइट संख्या 6ई-7568 अहमदाबाद से शाम 7 बजे रवाना होकर रात 8.35 बजे भोपाल लैंड करती है, वहीं 6ई-7592 भोपाल से रात 9.05 बजे टेकऑफ करते हुए रात 10.25 बजे अहमदाबाद पहुंचती थी."
26 अक्टूबर से इन शहरों के लिए सीधी उड़ान
4 महीने पहले बंद की गईं उड़ानों को फिर से शुरू किया जा रहा है. 26 अक्टूबर से अहमदाबाद, गोवा और रायपुर के लिए सीधी उड़ान शुरू हो रही है. पिछले साल इन शहरों के लिए संचालित उड़ानों को यात्रियों की कमी का हवाला देकर बंद कर दिया गया था. पिछले 12 महीने से लगातार उठ रही डिमांड और हाल ही में किए गए यात्री सर्वे के बाद बेहतर पैसेंजर रिस्पांस के बाद इंडिगो एयरलाइंस ने 26 अक्टूबर से इन तीनों शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सुविधा दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है.
सूरत के लिए भी हो रही सीधी उड़ान की मांग
भोपाल व आसपास के व्यापारी लंबे समय से सूरत के लिए फ्लाइट की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी इस पर अमल होना बाकी है. हालांकि राजा भोज एयरपोर्ट से 3 नई उड़ानें शुरू हुई हैं. 15 सितंबर से इंडिगो बेंगलुरु के लिए नई फ्लाइट शुरू कर चुकी है. जबकि 16 सितंबर से दिल्ली के लिए नई उड़ान शुरू हुई है. इसके बाद अहमदाबाद के लिए 21 सितंबर से सुबह उड़ान शुरू हो चुकी है.