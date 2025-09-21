ETV Bharat / state

दीपावली, छठ पूजा के लिए 4 स्पेशल ट्रेन शुरू, मध्य प्रदेश के इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज

दीपावली, छठ पूजा के लिए मध्यप्रदेश से उत्तरप्रदेश-बिहार जाने वालों के लिए रेलवे की बड़ी सुविधा. 4 स्पेशल ट्रेनों में अभी बुक करें कन्फर्म टिकट.

DIWALI CHHATH SPECIAL TRAINS
दीपावली, छठ पूजा के लिए 4 स्पेशल ट्रेन शुरू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 10:17 PM IST

3 Min Read
भोपाल: दशहरा, दीपावली और छठ पूजा त्योहारों को देखते हुए अभी से ट्रेनों में वेटिंग शुरू हो गई है. इसके चलते उन यात्रियों के सामने ज्यादा परेशानी है, जिन्हें लंबी यात्रा कर बिहार, उत्तर प्रदेश जाना है. यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए रेलवे ने 4 स्पेशन ट्रेनें चलाई हैं, जो त्योहार में यात्रियों की यात्रा को आसान कर सकती हैं. यह सभी स्पेशल ट्रेनें भोपाल मंडल के स्टेशनों से होकर गुजरेंगी. आइए जानते हैं त्योहारों पर कौन-सी 4 स्पेशन ट्रेनें चलाई जा रही हैं.

इन 4 ट्रेन से पहुंच सकते हैं बिहार-यूपी

मध्य प्रदेश के विभिन्न बड़े शहरों से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए सीधे ट्रेन मिल सकती हैं. इन स्पेशन ट्रेन में भी रिजर्वेशन के ऑप्शन मौजूद हैं.

1.उधना-बरौनी-उधना स्पेशल ट्रेन

ट्रेन नंबर-09033/09034 उधना-बरौनी-उधना स्पेशल (09033) यह स्पेशल ट्रेन सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शनिवार को उधना जंक्शन (सूरत) से रवाना होगी. उधना से यह रात 8 बजकर 35 मिनट पर रवाना होगी और एक दिन बाद सुबह 5 बजे बरौनी (बेगूसराय) पहुंचेगी. यह ट्रेन 20 सितंबर से शुरू हो गई है और 7 अक्टूबर तक चलेगी.

इसी तरह बरौनी से उधना के लिए हर गुरूवार और सोमवार को ट्रेन नंबर 09034 बरौनी से 06ः45 पर रवाना होगी और अगले दिन 19ः00 बजे उधना पहुंचेगी. यह ट्रेन 09 अक्टूबर तक चलेगी. यह ट्रेन नंदुरबार, भुसावल, खंडवा, इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पं. दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर और शाहपुर पटोरी स्टेशन पर रुकेगी.

TRAIN TICKET BOOKING
मध्य प्रदेश के कई स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज (ETV Bharat)

2.उधना-जयनगर-उधना स्पेशल ट्रेन

ट्रेन नंबर-09067/09068 उधना-जयनगर-उधना स्पेशल (09067) यह ट्रेन हर रविवार को उधना जंक्शन (सूरत) से 12:20 बजे चलेगी और अगले दिन 20:30 बजे जयनगर (बिहार) पहुंचेगी. यह ट्रेन 5 अक्टूबर तक चलेगी.

इसी प्रकार ट्रेन नंबर 09068 जयनगर-उधना स्पेशल हर सोमवार को जयनगर से 23:30 बजे चलकर बुधवार को 12:30 बजे उधना पहुंचेगी. यह ट्रेन नंदुरबार, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी स्टेशनों पर रुकेगी.

FESTIVAL SPECIAL TRAINS
मध्य प्रदेश से उत्तरप्रदेश और बिहार जाने वालों के लिए रेलवे की बड़ी सुविधा (ETV Bharat)

3.उधना-समस्तीपुर-उधना स्पेशल ट्रेन

ट्रेन नंबर- 09069/09070 उधना-समस्तीपुर-उधना स्पेशल ट्रेन नंबर 09069 उधना-समस्तीपुर स्पेशल हर रविवार को उधना से 20:35 बजे चलेगी और एक दिन बाद 02:00 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी. यह ट्रेन 5 अक्टूबर तक चलेगी.

इसी तरह ट्रेन नंबर 09070 समस्तीपुर-उधना स्पेशल हर मंगलवार को समस्तीपुर से 05ः00 बजे चलकर अगले दिन 14ः00 बजे उधना पहुंचेगी. यह ट्रेन चलथान, नंदुरबार, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर स्टेशनों पर रुकेगी.

4.उधना-बलिया-उधना स्पेशल ट्रेन

ट्रेन नंबर 09041/09042 उधना-बलिया-उधना स्पेशल ट्रेन नंबर 09041 उधना- बलिया स्पेशल हर गुरुवार को 06ः40 बजे उधना से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 20ः15 बजे बलिया पहुंचेगी

इसी प्रकार ट्रेन नंबर 09042 बलिया-उधना स्पेशल हर शुक्रवार 23ः30 बजे बलिया से रवाना होगी और रविवार को 12.45 बजे उधना पहुंचेगी।.यह ट्रेन सूरत, भरूच, विश्वामित्री, वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम, नागदा, उज्जैन, शुजालपुर, संत हिरदाराम नगर, विदिशा, गंज बासौदा, बीना, ललितपुर, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, उरई, गोविंदपुरी, फतेहपुर, प्रयागराज जंक्शन, मिर्जापुर, चुनार, वाराणसी, जौनपुर, औंड़िहार और गाजीपुर स्टेशनों पर रुकेगी.

